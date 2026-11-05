DAX-Profiteur Fresenius Medical Care: Millennium zieht die Reißleine

Die Fresenius Medical Care-Aktie sorgt für Spannung an der Börse! Während der Kurs um kräftige 1,813 Prozent auf 42,12 Euro steigt, reduziert der internationale Hedgefonds Millennium International Management LP seine Wette auf fallende Aktienkurse deutlich. Am 4. November 2026 senkte Millennium seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,55 auf 0,47 Prozent. Doch während ein großer Marktteilnehmer offenbar Risiken abbaut, halten andere Hedgefonds weiterhin beträchtliche Short-Positionen. Besonders Kintbury Capital und Marshall Wace stehen im Fokus. Bahnt sich bei Fresenius Medical Care eine überraschende Wende an oder könnte der Optimismus der Anleger schon bald auf die Probe gestellt werden?