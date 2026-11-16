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DAX: Neues Allzeithoch!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 09:12 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der DAX-Kursindex liefert ein neues Kaufsignal und eröffnet laut HSBC Potenzial für einen Anstieg in den fünfstelligen Bereich.

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Regelmäßig analysieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den DAX®-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Die Analyse der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden liefere oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Eine extrem wichtige Rolle spiele weiterhin der Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 9.351 Punkten). In diesem Jahr habe sich der DAX®-Kursindex seit dem Frühjahr immer wieder mit dieser Trendlinie auseinandergesetzt. Da der Trend bisher verteidigt worden sei, sei dem Aktienbarometer jüngst auch der Spurt über die historischen Rekordstände bei 9.716/9.743 Punkten gelungen. Das neue Allzeithoch (9.856 Punkte) und der damit verbundene Vorstoß in "uncharted territory" würden deshalb für ein erneutes, prozyklisches Kaufsignal sorgen. Im kurzfristigen Tagesbereich liege zudem eine klassische "Tasse-Henkel-Formation" vor. Rein rechnerisch halte dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 650 Punkten bereit, sodass perspektivisch sogar fünfstellige Notierungen realistisch seien. Auf der Unterseite fungiere indes der angeführte Aufwärtstrend als eine erste Unterstützung. Das jüngste "swing low" in Form des Oktobertiefs bei 9.049 Punkten sei aus charttechnischer Sicht sogar von einer deutlich größeren Bedeutung. Letzteres prädestiniere diese Rückzugsmarke als strategische Absicherung.

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