Es war ein schwarzer Dienstag für den deutschen Aktienmarkt. Der DAX verlor 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte – mehr als 550 Punkte an einem Tag und bereits der dritte Verlusttag in Folge. Der MDAX gab 1,25 Prozent auf 30.147 Punkte nach. Am Ende des Leitindex standen die Deutsche Bank nach einem Datenleck mit einem Minus von 6 Prozent und SAP mit ähnlich hohen Verlusten. Belastet hatten die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, Zinssorgen und das anstehende Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin. Am Abend kam dann die Nachricht, auf die viele gewartet hatten: Nvidia übertraf die Erwartungen deutlich.