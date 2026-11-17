Es war ein schwarzer Dienstag für den deutschen Aktienmarkt. Der DAX verlor 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte – mehr als 550 Punkte an einem Tag und bereits der dritte Verlusttag in Folge. Der MDAX gab 1,25 Prozent auf 30.147 Punkte nach. Am Ende des Leitindex standen die Deutsche Bank nach einem Datenleck mit einem Minus von 6 Prozent und SAP mit ähnlich hohen Verlusten. Belastet hatten die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, Zinssorgen und das anstehende Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin. Am Abend kam dann die Nachricht, auf die viele gewartet hatten: Nvidia übertraf die Erwartungen deutlich.
DAX morgen: Nach dem 550-Punkte-Absturz liefern die Nvidia-Zahlen Hoffnung – startet der deutsche Aktienmarkt die Erholung?
Der DAX ist am Dienstag um mehr als 2 Prozent auf 26.045 Punkte eingebrochen, Deutsche Bank und SAP fielen um rund 6 Prozent. Am Abend lieferte Nvidia Rekordzahlen und eine starke Prognose. Was bedeutet das für den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch? Die große Vorschau: Ausgangslage, Profiteure wie Infineon und SAP, Risiken und Szenarien für den DAX.
Die Nvidia-Zahlen
Ein Befreiungsschlag für die Technologiewerte
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht – deutlich mehr als erwartet. Die Nvidia-Aktie stieg nachbörslich um rund 4 Prozent. Für den DAX ist das ein wichtiges Signal: Ein großer Teil der jüngsten Verluste ging auf die Sorge zurück, der KI-Boom könnte ins Stocken geraten. Diese Sorge haben die Zahlen vorerst entkräftet. Der Markt könnte am Mittwoch deshalb mit einer Gegenbewegung starten – vorausgesetzt, die Erleichterung an der Wall Street hält über Nacht.
Die Profiteure
Infineon, SAP, Siemens Energy: wer morgen im Fokus steht
Im Fokus dürften vor allem die Werte stehen, die direkt oder indirekt am KI-Ausbau hängen. Infineon liefert Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren und gehörte in den vergangenen Tagen zu den Verlierern im DAX – eine Erholung liegt nahe. Auch Siemens Energy profitiert vom wachsenden Strombedarf der Rechenzentren. SAP war am Dienstag unter Druck geraten; als größtes Technologieunternehmen im DAX dürfte die Aktie auf die verbesserte Stimmung im KI-Sektor reagieren. Bei der Deutschen Bank dürfte dagegen das Datenleck weiter im Mittelpunkt stehen.
Die Szenarien
Drei Wege für den DAX am Mittwoch
Szenario 1: Kräftige Gegenbewegung
Hält die Erleichterung an der Wall Street, könnte der DAX einen Teil der Dienstagsverluste aufholen und die Marke von 26.400 Punkten, das Tageshoch vom Dienstag, ansteuern. Technologie- und Energiewerte würden die Erholung anführen.
Szenario 2: Vorsichtige Stabilisierung
Die Nvidia-Zahlen stützen, doch Zinssorgen, das Datenleck bei der Deutschen Bank und der Gipfel am Donnerstag bremsen. Der DAX pendelt um die Marke von 26.000 Punkten.
Szenario 3: Erneute Schwäche
Verpufft die Freude über Nvidia oder kommen neue Belastungen hinzu, könnte der DAX die 26.000-Punkte-Marke unterschreiten.
Das große Bild
Ein DAX im Bann der Weltpolitik und der KI
Der deutsche Aktienmarkt ist längst kein Industrie-Index mehr, der nur auf Konjunkturdaten reagiert. Er hängt am KI-Zyklus und an der Geopolitik.
Noch vor wenigen Tagen hatte der DAX über 27.000 Punkte notiert. Seitdem haben die Führungskrise bei Nvidia, neue US-Exportbeschränkungen für KI-Chips und steigende Zinssorgen den Index deutlich zurückgeworfen. Die Nvidia-Zahlen nehmen nun einen wichtigen Belastungsfaktor heraus. Doch die Woche bleibt voller Risiken: Am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin in Shenzhen, und am selben Tag startet der Anthropic-Börsengang an der Nasdaq. Beide Ereignisse können die Stimmung auch in Frankfurt deutlich bewegen. Für Anleger heißt das: Die Chance auf eine Erholung ist da, die Schwankungen dürften aber hoch bleiben.
Häufige Fragen zum DAX nach den Nvidia-Zahlen
Wie schloss der DAX am Dienstag?
Mit einem Minus von 2,08 Prozent bei 26.045,37 Punkten, dem dritten Verlusttag in Folge.
Was bedeuten die Nvidia-Zahlen für den DAX?
Sie nehmen die Sorge vor einem Ende des KI-Booms vorerst heraus. Technologie- und Energiewerte wie Infineon, SAP und Siemens Energy könnten profitieren.
Welche Termine sind diese Woche wichtig?
Am Mittwoch die Preisfestsetzung für den Anthropic-Börsengang, am Donnerstag der Gipfel von Trump, Xi und Putin sowie der Handelsstart von Anthropic.
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