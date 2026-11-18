Der DAX war gestern früh schon nicht mehr stabil, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Logische Fortsetzungsrouten - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Grund dafür sei die Vorbörse unter der wichtigen Horizontale 26.575 gewesen. Die Folge sei ein Rückfall von 27.000 zu 26.000 gewesen, -1.000 Punkte. Es habe gestern konkret geheißen: "Der DAX wackelt im Herbststatus seit einigen Tagen, ich sehe ihn NICHT dauerhaft über dem alten grünen Sommertrend takten, das war immer mein Thema, das beschriebene Motiv. Demnach gelingt die Einordnung der seit 05.11. schwachen Tageskerzenfolge am besten wie folgt: Der DAX läuft unter 26.575 zurück, etabliert sich vor allem dauerhaft unter der alten Sommertrendlinie, und fällt zeitnah zum (pinken) Gap 26.267. Das wäre eine der logischen Fortsetzungsrouten."
Ausblick
Der DAX mache unter 26.575 weiter und müsse zusehen, dass er über 25.620 bleibe, da sonst der gesamte Herbsrally-Status ende. Ohnehin sollten Käufer meiner Herbstkaufansage 24.850 bei 26.640 schon längst Einiges rausnehmen (1/2 oder 2/3). Erster Widerstand des Tages sei der XETRA DAX 200-Stunden-Durchschnitt bei 26.140. Der DAX steige heute über 26.150, allenfalls bis 26.575/26.600. Der DAX habe nur eine gute Unterstützung bei 25.800 bis 25.620.
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