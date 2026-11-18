Grund dafür sei die Vorbörse unter der wichtigen Horizontale 26.575 gewesen. Die Folge sei ein Rückfall von 27.000 zu 26.000 gewesen, -1.000 Punkte. Es habe gestern konkret geheißen: "Der DAX wackelt im Herbststatus seit einigen Tagen, ich sehe ihn NICHT dauerhaft über dem alten grünen Sommertrend takten, das war immer mein Thema, das beschriebene Motiv. Demnach gelingt die Einordnung der seit 05.11. schwachen Tageskerzenfolge am besten wie folgt: Der DAX läuft unter 26.575 zurück, etabliert sich vor allem dauerhaft unter der alten Sommertrendlinie, und fällt zeitnah zum (pinken) Gap 26.267. Das wäre eine der logischen Fortsetzungsrouten."