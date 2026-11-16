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DAX knackt 27.000 Punkte – Euro fällt auf neues Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 10:15 1 Min. Helaba

Der DAX knackt die Marke von 27.000 Punkten, während Zinserhöhungsfantasien die Anleihemärkte und den Euro unter Druck setzen.

Bild: aktiencheck.de Redaktion

In der letzten Woche hat der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 27.000 Indexpunkten überwunden – trotz forcierter Zinserhöhungsfantasie, so die Analysten der Helaba. Diese habe den Rentenmärkten zugesetzt und auch der Euro habe Federn lassen müssen. Er habe zum US-Dollar ein neues Jahrestief markiert. Nach einer eher datenarmen Woche richte sich der Fokus nun auf Stimmungsindikatoren, die heute und in den kommenden Tagen zur Veröffentlichung anstünden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zinserhöhungserwartungen nicht weiter angeheizt würden, zumal diese schon sehr ausgeprägt seien. In den USA würden bis Mitte nächsten Jahres mehr als drei Zinserhöhungen eingepreist, hinsichtlich der EZB-Politik seien es knapp drei Schritte. Am Rentenmarkt scheine die Phase rückläufiger Renditen vorerst beendet zu sein. Es komme über den gesamten Laufzeitbereich zu Anstiegen, wobei die Renditestrukturkurve im Trend flacher werde. Die Differenz zwischen 10- und 2-jährigen Bundrenditen sei zeitweise unter 20 Basispunkte gesackt. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) korrigiere den seit Ende September zu beobachtenden Aufwärtsimpuls. Die 21-Tagelinie bei 122,26 sei bereits unterschritten und das 38,2%-Retracement bei 121,87 ins Visier genommen worden. Weitere Haltemarken würden sich am 55-Tagedurchschnitt bei 121,41 und um 121,00 finden. Der Euro bleibe gegenüber dem US-Dollar in der Defensive, was mit zumeist hawkishen Fed-Kommentaren und steigenden US-Zinserhöhungserwartungen zu erklären sei. Mit dem Erreichen eines neuen Jahrestiefs (1,1012) sei der Abwärtstrend bestätigt worden. Unterstützungen seien nun im Bereich von 1,1000 sowie um 1,0950 zu finden. Erste Hürden gebe es um 1,1100 und an der 21-Tagelinie bei 1,1164.

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