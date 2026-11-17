Was in Santa Clara passiert, bleibt nicht in Santa Clara. Der DAX eröffnete den Dienstag 0,8 Prozent schwächer bei rund 26.393 Punkten, nachdem er bereits am Montag auf seinem Tagestief bei 26.598 Punkten geschlossen hatte. Die größten Verlierer am Montag waren keine Zufallsauswahl: Siemens Energy, Siemens und Infineon – drei Konzerne, die wie kaum andere in Europa am Bau von KI-Rechenzentren verdienen. Der Grund für die Nervosität liegt 9.000 Kilometer entfernt: Heute Abend um 22:20 Uhr legt Nvidia seine Quartalszahlen vor. Für Europas KI-Gewinner ist es die Nacht der Entscheidung.
DAX, Infineon, Siemens Energy und Siemens vor den Nvidia-Zahlen: Warum die Nacht auch über Europas KI-Gewinner entscheidet – der Dominoeffekt aus Santa Clara
Der DAX startet schwächer in den Dienstag, Infineon, Siemens Energy und Siemens gehörten schon am Montag zu den größten Verlierern. Der Grund liegt in Kalifornien: Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor. Die große Analyse: Wie eng die deutschen KI-Profiteure an Nvidia hängen, welche Aktien bei guten und schlechten Zahlen reagieren dürften und warum der Dominoeffekt bis zum Anthropic-Börsengang reicht.
Die Verbindung
Wie Nvidia den DAX bewegt
Die Verbindung ist direkter, als viele Anleger denken. Infineon liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von KI-Servern und will damit im laufenden Geschäftsjahr rund 4 Milliarden Euro umsetzen. Siemens Energy baut Gasturbinen und Netztechnik, mit denen Rechenzentren mit Strom versorgt werden – der Auftragsbestand liegt bei 164 Milliarden Euro. Siemens verdient an Automatisierung, Gebäudetechnik und Stromverteilung für dieselben Projekte. Jede Milliarde, die Microsoft, Amazon oder Google in Nvidia-Chips stecken, zieht Investitionen in Strom, Kühlung und Netze nach sich. Deshalb gilt Nvidias Ausblick auch als Frühindikator für die Auftragsbücher in Deutschland.
Die Szenarien
Zwei Nächte, zwei Börsen
Szenario 1: Nvidia überzeugt
Starke Zahlen und ein klarer Ausblick dürften die gesamte KI-Kette entlasten. Profitieren könnten vor allem die Verlierer der vergangenen Tage – Infineon, Siemens Energy und Siemens – sowie Chipausrüster wie Aixtron und Siltronic.
Szenario 2: Nvidia enttäuscht
Ein vorsichtiger Ausblick würde den Abverkauf bei Technologiewerten verlängern. Gefragt wären dann defensive Werte wie die Deutsche Telekom, Versicherer und Versorger, die schon am Montag als Fluchtburg dienten.
Szenario 3: Gute Zahlen, offene Fragen
Liefert Nvidia, bleiben aber Führungs- und China-Fragen offen, dürfte die Reaktion verhalten ausfallen. Der Blick richtet sich dann schnell auf das Fed-Protokoll und den Anthropic-Börsengang.
Das große Bild
Von der Chip-Rally zur Strom-Rally – und zurück?
Der DAX hat in den vergangenen Monaten eine ganz eigene KI-Geschichte geschrieben. Heute Nacht wird sie auf die Probe gestellt.
Während US-Technologiewerte seit Oktober unter Druck stehen, kletterte der DAX noch in der vergangenen Woche erstmals über 27.000 Punkte – getragen von Siemens Energy, Infineon und Siemens, also der „Hacken und Schaufeln“-Seite des KI-Booms. Diese Rally hat einen Haken: Sie setzt voraus, dass die Rechenzentren weiter gebaut werden. Genau daran zweifelt der Markt seit dem Nvidia-Beben. Am Montag verloren Speicherchip-Werte wie Micron mehr als 5 Prozent, in Hongkong gerieten heute Alibaba und Baidu unter Druck, und neue US-Exportregeln verunsichern zusätzlich. Bestätigt Nvidia die Nachfrage, könnte sich der DAX schnell wieder Richtung Rekord bewegen. Bricht sie ein, wäre der deutsche KI-Trade der erste, der Federn lässt.
Häufige Fragen zu Nvidia und dem DAX
Warum fällt der DAX vor den Nvidia-Zahlen?
Weil Anleger vor dem wichtigsten Termin der Woche Risiken abbauen. Besonders betroffen sind deutsche KI-Profiteure wie Infineon, Siemens Energy und Siemens.
Welche DAX-Aktien hängen besonders an Nvidia?
Vor allem Infineon, Siemens Energy und Siemens, die an Stromversorgung, Netzen und Automatisierung für Rechenzentren verdienen.
Wann reagiert der DAX auf die Nvidia-Zahlen?
Nvidia berichtet nach Xetra-Schluss. Die Reaktion zeigt sich im nachbörslichen Handel und am Mittwochmorgen.
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