Warum fällt der DAX vor den Nvidia-Zahlen?

Weil Anleger vor dem wichtigsten Termin der Woche Risiken abbauen. Besonders betroffen sind deutsche KI-Profiteure wie Infineon, Siemens Energy und Siemens.

Welche DAX-Aktien hängen besonders an Nvidia?

Vor allem Infineon, Siemens Energy und Siemens, die an Stromversorgung, Netzen und Automatisierung für Rechenzentren verdienen.

Wann reagiert der DAX auf die Nvidia-Zahlen?

Nvidia berichtet nach Xetra-Schluss. Die Reaktion zeigt sich im nachbörslichen Handel und am Mittwochmorgen.