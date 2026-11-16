DAX: Historisches Rekordhoch

Das Short-Szenario: Unterhalb des August-Hochs bei 26.619 Punkten sollte dagegen auf die beiden noch offenen Kurslücken vom Mittwoch und Dienstag geachtet werden, die bei 26.347 beziehungsweise 26.267 Punkten geschlossen werden könnten. Etwas tiefer bilde das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 Punkten zusammen mit dem Oktober-Hoch bei 26.106 Punkten und der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten eine Unterstützungszone. Anschließend könnte das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 Punkten in den Fokus rücken. Fänden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit einem Test der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.652 Punkten verlaufe, sowie des kurzfristigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 25.609 Punkten gerechnet werden. Darunter würde sich das Januar-Hoch bei 25.508 Punkten als weitere Unterstützung anbieten.