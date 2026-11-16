Der DAX hat am Freitag die Kursgewinne der vorangegangenen Sitzungen konsolidiert und sich mit einem kleinen Minus ins Wochenende verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Historisches Rekordhoch
Gelingt jetzt der nächste Kurssprung?
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27.000 Punkten gestiegen sei, hätten es die Blue Chips zum Wochenausklang deutlich ruhiger angehen lassen. Bei 26.697 Punkten gestartet, seien die Notierungen zunächst auf das frühe Tagestief bei 26.678 Punkten gefallen, ehe ein Anstieg auf das Tageshoch bei 26.833 Punkten erfolgt sei. Im weiteren Verlauf hätten die Kurse überwiegend seitwärts tendiert. Mit einem Schlussstand von 26.750 Punkten und einem leichten Minus von 0,1 Prozent habe der DAX schließlich ein Wochenplus von 3,6 Prozent verbucht.
Ausblick: Der DAX habe in der vergangenen Woche einen wichtigen Widerstand überwunden. Nun komme es darauf an, diesen Ausbruch zu bestätigen.
Das Long-Szenario: Sollte der Index zum Start in die dritte Novemberwoche weiter zulegen, müssten zunächst die Marke von 27.000 Punkten und das neue Allzeithoch bei 27.002 Punkten überwunden werden. Gelänge der Sprung auf neue historische Höchststände, wobei insbesondere der Tagesschluss entscheidend sei, hätten die Kurse weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 27.100 und 27.200 Punkte.
Das Short-Szenario: Unterhalb des August-Hochs bei 26.619 Punkten sollte dagegen auf die beiden noch offenen Kurslücken vom Mittwoch und Dienstag geachtet werden, die bei 26.347 beziehungsweise 26.267 Punkten geschlossen werden könnten. Etwas tiefer bilde das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 Punkten zusammen mit dem Oktober-Hoch bei 26.106 Punkten und der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten eine Unterstützungszone. Anschließend könnte das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 Punkten in den Fokus rücken. Fänden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit einem Test der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.652 Punkten verlaufe, sowie des kurzfristigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 25.609 Punkten gerechnet werden. Darunter würde sich das Januar-Hoch bei 25.508 Punkten als weitere Unterstützung anbieten.
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