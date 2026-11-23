Die MTU Aero Engines-Aktie sorgt für Aufsehen: Während der Kurs des Münchner Triebwerksherstellers kräftig um 4,58 % auf 344,80 Euro steigt, reduziert ein bedeutender Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse. Ilex Capital Partners (UK) LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 0,93 % auf 0,88 % gesenkt. Die Kombination aus deutlichen Kursgewinnen und einer rückläufigen Short-Position wirft eine spannende Frage auf: Beginnen professionelle Leerverkäufer, ihre skeptische Positionierung gegenüber dem Luftfahrtkonzern zu überdenken? Gleichzeitig halten weitere institutionelle Investoren an ihren Short-Engagements fest. Für Anleger entsteht damit eine interessante Konstellation zwischen wachsender Kaufbereitschaft und weiterhin bestehenden Wetten auf fallende Aktienkurse.