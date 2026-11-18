Der DAX Check für den 18. November 2026 fällt eindeutig aus: Mit rund 1,2 Prozent Minus und 27 fallenden gegenüber 12 steigenden Werten war es ein Tag der Verkäufer. Die deutlichsten Abschläge verbuchten SAP, Commerzbank und Deutsche Bank, während Zalando, Continental und Vonovia als DAX-Gewinner gegen den Strom schwammen. Diese DAX Analyse zeigt damit einen Markt, in dem sich nur eine kleine Gruppe von Titeln dem Abwärtssog entziehen konnte, während die DAX-Verlierer das Gesamtbild prägten.