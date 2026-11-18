Der DAX hat am Mittwoch, 18. November 2026, rund 1,2 Prozent gegenüber dem Dienstagsschluss abgegeben. Am schwersten traf es SAP, das um 3,76 Prozent auf 193,92 EUR abrutschte. Dahinter brachen Commerzbank um 3,46 Prozent und Deutsche Bank um 3,05 Prozent ein. Auf der Gegenseite zog Zalando um 2,79 Prozent auf 29,13 EUR an und führte die Liste der DAX Gewinner an.
DAX gibt rund 1,2 Prozent nach: SAP und Commerzbank rutschen ab, Zalando zieht an
Der DAX hat am Mittwoch, 18. November 2026, rund 1,2 Prozent verloren. SAP fiel um 3,76 Prozent ans Indexende, Commerzbank und Deutsche Bank folgten, während Zalando mit einem Plus von 2,79 Prozent vorn lag.
DAX Analyse: Verkäufer geben am Mittwoch den Ton an
Die Marktbreite zeichnet ein klares Bild: Von den 40 Mitgliedern des Leitindex schlossen 27 im Minus und nur 12 im Plus. Qiagen beendete den Handel bei 45,20 EUR unverändert. Auf jeden steigenden Wert kamen damit mehr als zwei fallende, die Abgaben zogen sich quer durch den Kurszettel.
Bemerkenswert ist, wie dünn die Luft auf der Plusseite wurde. Hinter den fünf stärksten Titeln verloren die Gewinne rasch an Kraft: RWE und adidas retteten sich mit jeweils 0,03 Prozent gerade noch knapp ins Plus, RWE bei 57,72 EUR und adidas bei 173,80 EUR.
Die DAX Gewinner: Zalando vor Continental und Vonovia
An der Spitze stand der Berliner Online-Modehändler Zalando, dessen Aktie um 2,79 Prozent auf 29,13 EUR stieg. Nur hauchdünn trennten die Plätze zwei und drei: Der Reifenhersteller Continental aus Hannover kletterte um 2,03 Prozent auf 72,44 EUR, der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia legte um 2,02 Prozent auf 17,15 EUR zu.
Die Münchner Energietechnik von Siemens Energy rückte um 1,33 Prozent auf 126,66 EUR vor und belegte Rang vier. Komplettiert wurde das Quintett der DAX-Gewinner vom Erlanger Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der um 1,25 Prozent auf 43,84 EUR zulegte. Knapp dahinter folgten Symrise mit einem Plus von 1,18 Prozent auf 96,08 EUR und Infineon mit 1,07 Prozent auf 49,21 EUR.
Die DAX Verlierer: SAP und die Banken am Ende des Feldes
Schlusslicht im Leitindex war der Walldorfer Softwarekonzern SAP, der um 3,76 Prozent auf 193,92 EUR abrutschte. Direkt davor landeten die beiden Frankfurter Geldhäuser: Die Commerzbank verlor 3,46 Prozent auf 37,71 EUR, die Deutsche Bank gab um 3,05 Prozent auf genau 30,00 EUR nach.
Auch die Deutsche Telekom aus Bonn geriet unter die Räder und fiel um 2,91 Prozent auf 26,33 EUR. Nur einen Hauch besser schnitt der Dialysekonzern Fresenius Medical Care aus Bad Homburg ab, der mit einem Minus von 2,90 Prozent bei 38,56 EUR schloss und die Gruppe der fünf größten DAX Verlierer abrundete.
Dahinter setzten sich die Abgaben in der Breite fort. Beiersdorf büßte 2,69 Prozent auf 80,34 EUR ein, Rheinmetall rutschte um 2,19 Prozent auf 744,20 EUR ab und BASF verlor 2,01 Prozent auf 51,19 EUR. Aus dem Autosektor gaben BMW um 1,96 Prozent, Volkswagen um 1,54 Prozent und Mercedes-Benz um 1,45 Prozent nach.
DAX Check: Breite Abgaben, wenige Lichtblicke
Der DAX Check für den 18. November 2026 fällt eindeutig aus: Mit rund 1,2 Prozent Minus und 27 fallenden gegenüber 12 steigenden Werten war es ein Tag der Verkäufer. Die deutlichsten Abschläge verbuchten SAP, Commerzbank und Deutsche Bank, während Zalando, Continental und Vonovia als DAX-Gewinner gegen den Strom schwammen. Diese DAX Analyse zeigt damit einen Markt, in dem sich nur eine kleine Gruppe von Titeln dem Abwärtssog entziehen konnte, während die DAX-Verlierer das Gesamtbild prägten.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Zalando
|29,13 EUR
|+2,79 %
|2
|Continental
|72,44 EUR
|+2,03 %
|3
|Vonovia
|17,15 EUR
|+2,02 %
|4
|Siemens Energy
|126,66 EUR
|+1,33 %
|5
|Siemens Healthineers
|43,84 EUR
|+1,25 %
|6
|Symrise
|96,08 EUR
|+1,18 %
|7
|Infineon
|49,21 EUR
|+1,07 %
|8
|GEA Group
|70,00 EUR
|+0,65 %
|9
|Brenntag
|58,12 EUR
|+0,35 %
|10
|MTU Aero Engines
|348,70 EUR
|+0,26 %
|11
|RWE
|57,72 EUR
|+0,03 %
|12
|adidas
|173,80 EUR
|+0,03 %
|13
|Qiagen
|45,20 EUR
|0,00 %
|14
|Munich Re
|583,00 EUR
|-0,03 %
|15
|Deutsche Börse
|323,90 EUR
|-0,09 %
|16
|Scout24
|88,65 EUR
|-0,34 %
|17
|Bayer
|55,94 EUR
|-0,36 %
|18
|DHL Group
|59,94 EUR
|-0,43 %
|19
|Heidelberg Materials
|176,60 EUR
|-0,48 %
|20
|Henkel
|87,86 EUR
|-0,50 %
|21
|Fresenius
|53,43 EUR
|-0,60 %
|22
|Hannover Rück
|294,00 EUR
|-0,68 %
|23
|Merck
|149,50 EUR
|-0,83 %
|24
|Allianz
|462,00 EUR
|-0,96 %
|25
|Hochtief
|359,80 EUR
|-0,99 %
|26
|Daimler Truck
|41,58 EUR
|-1,02 %
|27
|E.ON
|18,73 EUR
|-1,08 %
|28
|Siemens
|265,90 EUR
|-1,45 %
|29
|Mercedes-Benz
|38,96 EUR
|-1,45 %
|30
|Volkswagen
|65,28 EUR
|-1,54 %
|31
|Airbus
|197,78 EUR
|-1,65 %
|32
|BMW
|55,00 EUR
|-1,96 %
|33
|BASF
|51,19 EUR
|-2,01 %
|34
|Rheinmetall
|744,20 EUR
|-2,19 %
|35
|Beiersdorf
|80,34 EUR
|-2,69 %
|36
|Fresenius Medical Care
|38,56 EUR
|-2,90 %
|37
|Deutsche Telekom
|26,33 EUR
|-2,91 %
|38
|Deutsche Bank
|30,00 EUR
|-3,05 %
|39
|Commerzbank
|37,71 EUR
|-3,46 %
|40
|SAP
|193,92 EUR
|-3,76 %
Quelle: Mittwoch, 18. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Dienstag, 17. November 2026
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