DAX Gewinner Zalando: +2,94 % auf 28,39 Euro – BlackRock stockt auf

Dass Zalando ausgerechnet heute der DAX Gewinner des Tages ist, passt ins Bild eines nervösen Marktes. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang verunsichert den Technologiesektor, die Zinsen ziehen wieder an. Nach unserer Einschätzung schichten Anleger an solchen Tagen gezielt in europäische Konsumwerte um, die nicht am KI-Boom hängen. Zalando profitierte davon bereits am Vormittag: Bei Börse Stuttgart notierte die Aktie in der Spitze bei 28,88 Euro, ein Plus von gut 4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier laut MarketScreener rund 12,8 Prozent gewonnen und damit den DAX mit 9,4 Prozent abgehängt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro aus dem Juli ist es noch ein Stück.