Der Modehändler zieht dem DAX davon: Zalando steigt am Donnerstag um 2,94 Prozent auf 28,39 Euro und ist damit der DAX Gewinner des Tages. Und das an einem historischen Börsentag, an dem der Leitindex erstmals die Marke von 27.000 Punkten überspringt, dann aber nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang einen Großteil seiner Gewinne wieder abgibt. Während Technologiewerte unter Druck geraten, greifen Anleger beim Berliner Onlinehändler zu. Frischen Schwung liefert eine Pflichtmitteilung: Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil an Zalando über die Schwelle von 5 Prozent ausgebaut. Was hinter dem Kurssprung des DAX Gewinners Zalando steckt, lesen Sie hier.
DAX Gewinner Zalando: +2,94 % auf 28,39 Euro – BlackRock stockt auf
Zalando ist der DAX Gewinner des Tages. Am Tag des 27.000er-Rekords im DAX meldet der Online-Modehändler, dass der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock seinen Stimmrechtsanteil auf über 5 Prozent ausgebaut hat. Dazu kommt Rückenwind aus den Quartalszahlen mit starkem B2B-Geschäft und Rekordkunden. Warum der DAX Gewinner Zalando seit einem Monat fast 19 Prozent zugelegt hat – und was die Rally noch bremsen kann.
DAX Gewinner des Tages
Der Auslöser: BlackRock baut seine Beteiligung aus
Schon zum Handelsstart gehörte Zalando zu den stärksten Werten im DAX. Am Vormittag lieferte eine Stimmrechtsmitteilung die passende Schlagzeile.
Um 10:29 Uhr veröffentlichte Zalando eine Stimmrechtsmitteilung nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Demnach hat die US-Fondsgesellschaft BlackRock ihre Beteiligung an dem Berliner Onlinehändler durch den Kauf weiterer Aktien ausgebaut. Direkt entfallen nun 5,12 Prozent der Stimmrechte auf BlackRock, weitere 0,71 Prozent über Finanzinstrumente. Zusammen kommt der weltgrößte Vermögensverwalter damit auf gut 5,8 Prozent. Laut MarketScreener legte die Aktie gegen 14:15 Uhr um 2,8 Prozent zu und war damit schon zu diesem Zeitpunkt der stärkste Wert im DAX. Größter Einzelaktionär bleibt der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen, der Ende 2025 rund 10,1 Prozent des Kapitals hielt.
Einordnen muss man die Meldung trotzdem nüchtern. Stimmrechtsmitteilungen großer Fondshäuser wie BlackRock sind an der Börse Routine, denn ein großer Teil ihrer Bestände stammt aus Index- und ETF-Produkten, deren Anteile regelmäßig schwanken. Als Signal kommt die Mitteilung dennoch zur rechten Zeit: Sie zeigt, dass große institutionelle Investoren bei Zalando nach der Rally der vergangenen Wochen nicht aussteigen, sondern zukaufen.
Der Hintergrund
Die Quartalszahlen wirken nach
Die eigentliche Basis für den Lauf des DAX Gewinners Zalando hat das Unternehmen am 3. November gelegt. Die Zahlen zum dritten Quartal hatten zwei Gesichter. Operativ lief es ordentlich: Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Marge verbesserte sich auf 3,4 Prozent. Unter dem Strich rutschte Zalando allerdings unerwartet mit 18 Millionen Euro in die Verlustzone, und die Bruttomarge lag leicht unter den Erwartungen. Die Aktie brach am Zahlentag zunächst ein.
B2B wird zum Gewinnmotor
Das Geschäft mit Firmenkunden, zu dem die Logistik- und Softwaredienste für andere Händler gehören, ist der Star des Quartals. Das bereinigte EBIT im B2B-Bereich hat sich auf 42,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Marge lag bei 11,9 Prozent.
Rekord bei den Kunden
Mit 63,2 Millionen aktiven Kunden erreichte Zalando einen Höchststand. Die Übernahme von About You, die Ende 2025 abgeschlossen wurde, vergrößert die Reichweite.
Kosten und Synergien
Als Gründe für die bessere Profitabilität nennt Zalando niedrigere Fulfilment-Kosten, Synergien aus der Integration von About You und den starken B2B-Beitrag.
Prognose bestätigt
Für 2026 hält Zalando an einem bereinigten EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro fest. Umsatz und Bruttowarenvolumen sollen allerdings nur in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent wachsen.
Nach dem ersten Schreck setzte sich am Markt die positive Lesart durch. Bereits am 5. November schloss die Aktie die Kurslücke aus dem August, und das Bankhaus Metzler hob sein Kursziel von 38 auf 39 Euro an, bei bestätigter Einstufung „Buy“. Seitdem kennt der Kurs vor allem eine Richtung: Auf Monatssicht hat der DAX Gewinner Zalando rund 18,7 Prozent zugelegt.
Der Markt
Konsum statt Chips: Warum Anleger umschichten
Dass Zalando ausgerechnet heute der DAX Gewinner des Tages ist, passt ins Bild eines nervösen Marktes. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang verunsichert den Technologiesektor, die Zinsen ziehen wieder an. Nach unserer Einschätzung schichten Anleger an solchen Tagen gezielt in europäische Konsumwerte um, die nicht am KI-Boom hängen. Zalando profitierte davon bereits am Vormittag: Bei Börse Stuttgart notierte die Aktie in der Spitze bei 28,88 Euro, ein Plus von gut 4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier laut MarketScreener rund 12,8 Prozent gewonnen und damit den DAX mit 9,4 Prozent abgehängt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro aus dem Juli ist es noch ein Stück.
Die Analysten
Mehrheit für „Kaufen“ – ein prominenter Skeptiker
Zalando: Kursziele ausgewählter Analysten
€
Quelle: Metzler laut goldesel; Deutsche Bank, Jefferies, JPMorgan, Bernstein laut dpa-AFX via finanzen.net/boerse.de
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Metzler
|39
|Deutsche Bank
|35
|Jefferies
|35
|JPMorgan
|32
|Bernstein
|25
Die Mehrheit der Analysten ist für den DAX Gewinner Zalando optimistisch. Nach den Quartalszahlen bestätigten die Deutsche Bank und Jefferies ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von jeweils 35 Euro, JPMorgan bleibt mit „Neutral“ und 32 Euro vorsichtiger. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 35,70 Euro. Der prominenteste Skeptiker ist Bernstein Research: Das Analysehaus stuft Zalando mit „Market-Perform“ und einem Kursziel von nur 25 Euro ein, also unter dem aktuellen Kurs.
Die Zalando-Aktie auf einen Blick
Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,39 Euro, +2,94 Prozent am 12. November 2026
Xetra-Schluss: 28,46 Euro, +2,56 Prozent
Tagesspanne (Börse Stuttgart): 27,77 bis 28,88 Euro
52-Wochen-Spanne: 18,62 Euro (12. Mai) bis 30,43 Euro (30. Juli)
BlackRock: 5,12 Prozent direkt plus 0,71 Prozent über Finanzinstrumente
Q3 2026: Umsatz 3,17 Mrd. Euro (+5,1 Prozent), bereinigtes EBIT 106,5 Mio. Euro (+10,6 Prozent), aktive Kunden 63,2 Mio.
Prognose 2026: bereinigtes EBIT 680 bis 720 Mio. Euro, Wachstum in der unteren Hälfte von 12 bis 17 Prozent
Häufige Fragen zum DAX Gewinner Zalando
Warum steigt die Zalando-Aktie heute?
Zalando hat eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, nach der BlackRock seinen Anteil auf 5,12 Prozent direkt plus 0,71 Prozent über Finanzinstrumente ausgebaut hat. Zudem wirkt die Erholung nach den Quartalszahlen vom 3. November nach, und Anleger schichten an einem schwachen Tag für Technologiewerte in Konsumwerte um.
Ist Zalando der DAX Gewinner des Tages?
Ja. Mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 28,39 Euro liegt Zalando am 12. November 2026 an der Spitze des DAX.
Wer ist der größte Aktionär von Zalando?
Größter Einzelaktionär ist der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen mit rund 10,1 Prozent des Kapitals (Stand Ende 2025). BlackRock kommt nun auf gut 5,8 Prozent der Stimmrechte.
Was erwartet Zalando für 2026?
Zalando rechnet mit einem bereinigten EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Umsatz und Bruttowarenvolumen sollen in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent wachsen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.