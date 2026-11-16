Der Mittwoch gehört Siemens Energy. Nach der Vorlage der Jahreszahlen springt die Aktie am Morgen um 5,20 Prozent auf 127,80 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Der Münchner Energietechnikkonzern liefert ein Rekordjahr, verdreifacht die Dividende mehr als, kündigt Aktienrückkäufe über bis zu 9 Milliarden Euro an und legt neue Ziele bis 2030 vor. Ganz ohne Haken ist das Zahlenwerk nicht: Der Gewinnausblick für das neue Geschäftsjahr bleibt hinter den Erwartungen zurück. Warum der DAX Gewinner Siemens Energy trotzdem abhebt und was Anleger jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.
DAX Gewinner Siemens Energy: +5,20 % auf 127,80 Euro – 9 Milliarden für die Aktionäre
Siemens Energy ist der DAX Gewinner am Morgen. Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, eine mehr als verdreifachte Dividende, ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro und ehrgeizige Ziele bis 2030 schieben die Aktie an die DAX-Spitze. Was hinter dem Kurssprung steckt, wo der Ausblick enttäuscht und warum der DAX Gewinner des Tages noch weit unter seinem Rekordhoch notiert.
DAX Gewinner am Morgen
Das Rekordjahr: Gasturbinen und Stromnetze liefern
Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, mit Zahlen abgeschlossen, die vor drei Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte.
Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 15,5 Prozent. Die Marge vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 12,4 Prozent nach 6 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente der Konzern 4,1 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden Euro – ein Plus von 145 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte zum Geschäftsjahresende den Rekordwert von 164 Milliarden Euro. Laut Reuters ist das zugleich das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahr seit dem Börsengang.
Auch das Schlussquartal übertraf die Erwartungen. Der Umsatz erreichte mit 12,83 Milliarden Euro einen Rekord, Analysten hatten 12,56 Milliarden Euro erwartet. Der Nettogewinn lag mit 1,36 Milliarden Euro über den prognostizierten 1,25 Milliarden Euro. Getragen wurde das Wachstum von den beiden Kraftzentren des Konzerns: Gas Services steigerte den Quartalsumsatz um 34,9 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro, Grid Technologies um 38,7 Prozent auf 4,36 Milliarden Euro. Treiber ist laut Reuters vor allem der Ausbau von Rechenzentren in den USA, der die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik befeuert.
Der Kurstreiber
Geld zurück an die Aktionäre: Dividende und Rückkauf
Was die Anleger heute vor allem elektrisiert, ist die Ausschüttungspolitik. Die Dividende soll von 0,70 Euro auf 2,30 Euro je Aktie steigen – mehr als eine Verdreifachung. Bereits am Dienstagabend hatte Siemens Energy ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro angekündigt, das bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 laufen soll. Es kommt zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro hinzu, dessen dritte Tranche noch bis Ende März 2027 läuft.
Möglich macht das die Cash-Maschine, zu der sich Siemens Energy entwickelt hat. Der freie Cashflow vor Steuern lag im abgelaufenen Jahr bei 8,8 Milliarden Euro, für das neue Geschäftsjahr erwartet der Vorstand rund 10 Milliarden Euro. Für den DAX Gewinner Siemens Energy ist das ein Wendepunkt: Vor gut drei Jahren musste der Konzern wegen der Krise bei der Windtochter Siemens Gamesa noch staatliche Garantien in Anspruch nehmen. Heute verteilt er Milliarden an seine Aktionäre.
Der Ausblick
Neue Ziele bis 2030: Die Marge soll sich fast verdoppeln
Mit den Jahreszahlen hat Siemens Energy die bisherigen Mittelfristziele, die bis 2028 reichten, durch einen neuen Fahrplan bis 2030 ersetzt.
Geschäftsjahr 2027: 14 bis 16 Prozent Wachstum
Der vergleichbare Umsatz soll um 14 bis 16 Prozent steigen, die Marge vor Sondereffekten auf 14 bis 16 Prozent. Damit erreicht Siemens Energy schon im kommenden Jahr das bisherige Margenziel für 2028.
Bis 2030: 20 bis 22 Prozent Marge
Bis zum Geschäftsjahr 2030 peilt der Konzern ein jährliches vergleichbares Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an.
Über 2030 hinaus: zweistelliges Gewinnwachstum
Auch danach soll der Gewinn je Aktie im Schnitt jährlich um einen zweistelligen Prozentsatz steigen.
Wachstumsmotoren Gas und Netze
Für 2027 erwartet Siemens Energy bei Gas Services 24 bis 26 Prozent Umsatzwachstum, bei Grid Technologies 22 bis 24 Prozent.
Siemens Energy: Marge vor Sondereffekten
Prozent
- Ziel des Managements
GJ = Geschäftsjahr bis 30. September. Ziele sind keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Mitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Marge
|GJ 2025
|6
|GJ 2026
|12,4
|GJ 2027
|14–16
|GJ 2030
|20–22
Das Kleingedruckte
Wo der Ausblick hinter den Erwartungen bleibt
Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Beim Gewinn nach Steuern stellt Siemens Energy für 2027 rund 5 Milliarden Euro in Aussicht – Analysten hatten im Schnitt mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Windkraftsparte Siemens Gamesa soll nur eine Marge von 0 bis 2 Prozent erreichen, erwartet worden waren 2,7 Prozent. Und der Auftragseingang im Schlussquartal blieb mit 14,82 Milliarden Euro unter den erwarteten 15,47 Milliarden Euro, weil sich die Bestätigung von Großprojekten verzögerte. Dass die Aktie dennoch zu den stärksten DAX-Werten zählt, zeigt: Die Anleger gewichten die Kapitalrückflüsse und die langfristigen Ziele deutlich stärker als die Delle beim kurzfristigen Gewinnausblick.
Einordnung
Vom Sanierungsfall zum Profiteur der Elektrifizierung
Der heutige Kurssprung ist auch eine Erleichterung. Im April markierte die Aktie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Seither haben Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus und Sorgen vor einer strengeren Regulierung von Rechenzentren in den USA den Kurs um rund ein Drittel gedrückt. Allein Ende Oktober verlor das Papier an einem Tag mehr als 6 Prozent – ohne eine einzige Unternehmensnachricht. Die Jahreszahlen liefern nun die Gegenthese: Der Strombedarf durch Rechenzentren, Elektrifizierung von Verkehr und Industrie sowie der Ausbau der Netze ist in einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro vertraglich unterlegt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 28 ist der DAX Gewinner des Tages allerdings kein Schnäppchen.
Für den Gesamtmarkt sind die Zahlen ein wichtiges Signal. Siemens Energy gilt als Gradmesser für die Elektrifizierung der Wirtschaft. Bestätigt der Konzern, dass die Nachfrage nach Turbinen, Transformatoren und Netztechnik hoch bleibt, profitieren auch Werte wie RWE, Hochtief und Infineon. Genau dieses Muster zeigt der DAX am Morgen.
Die Siemens-Energy-Aktie auf einen Blick
Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 127,80 Euro, +5,20 Prozent am Morgen des 11. November 2026 (Lang & Schwarz)
GJ 2026: Umsatz 44,2 Mrd. Euro (vergleichbar +15,5 Prozent), Marge vor Sondereffekten 12,4 Prozent, Gewinn nach Steuern 4,1 Mrd. Euro
Q4 GJ 2026: Umsatz 12,83 Mrd. Euro, Nettogewinn 1,36 Mrd. Euro, Aufträge 14,82 Mrd. Euro
Auftragsbestand: 164 Mrd. Euro (Rekord)
Ausblick GJ 2027: Umsatz +14 bis 16 Prozent, Marge 14 bis 16 Prozent, Gewinn nach Steuern rund 5 Mrd. Euro, freier Cashflow vor Steuern rund 10 Mrd. Euro
Ziele bis 2030: Umsatz +12 bis 14 Prozent pro Jahr, Marge 20 bis 22 Prozent
Dividendenvorschlag: 2,30 Euro je Aktie (Vorjahr 0,70 Euro)
Aktienrückkauf: neues Programm über bis zu 9 Mrd. Euro bis Ende GJ 2030
Häufige Fragen zum DAX Gewinner Siemens Energy
Warum steigt die Siemens-Energy-Aktie heute?
Siemens Energy hat ein Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn gemeldet, schlägt eine Dividende von 2,30 Euro statt 0,70 Euro vor und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro angekündigt. Dazu kommen neue Ziele bis 2030 mit einer Marge von 20 bis 22 Prozent.
Wie stark steigt die Siemens-Energy-Aktie?
Die Aktie legt am Morgen um 5,20 Prozent auf 127,80 Euro zu und ist damit der DAX Gewinner am Morgen.
Was erwartet Siemens Energy für 2027?
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Siemens Energy mit 14 bis 16 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum, einer Marge von 14 bis 16 Prozent und einem Gewinn nach Steuern von rund 5 Milliarden Euro.
Was spricht gegen die Aktie?
Der Gewinnausblick für 2027 liegt unter den Analystenerwartungen von 5,5 Milliarden Euro, die Windsparte Siemens Gamesa bleibt schwach, und die Bewertung ist mit einem erwarteten KGV von rund 28 hoch.
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