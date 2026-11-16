DAX Gewinner Siemens Energy: +5,20 % auf 127,80 Euro – 9 Milliarden für die Aktionäre

Der heutige Kurssprung ist auch eine Erleichterung. Im April markierte die Aktie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Seither haben Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus und Sorgen vor einer strengeren Regulierung von Rechenzentren in den USA den Kurs um rund ein Drittel gedrückt. Allein Ende Oktober verlor das Papier an einem Tag mehr als 6 Prozent – ohne eine einzige Unternehmensnachricht. Die Jahreszahlen liefern nun die Gegenthese: Der Strombedarf durch Rechenzentren, Elektrifizierung von Verkehr und Industrie sowie der Ausbau der Netze ist in einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro vertraglich unterlegt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 28 ist der DAX Gewinner des Tages allerdings kein Schnäppchen.