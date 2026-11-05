Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startet am Donnerstagmorgen deutlich im Plus (+0,7 Prozent), die Vorgaben aus den USA und Asien sind allerdings durchwachsen gewesen, so die Börse Stuttgart.
DAX erholt – Rheinmetall bricht ein
Der DAX startet freundlich, während Rheinmetall nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung um mehr als 17% einbricht.
Auslöser der Kursbewegungen seien die überraschenden Ergebnisse der US-Midterm-Wahlen gewesen. Die Demokraten hätten sich entgegen den Erwartungen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gesichert. In der Folge sei der US-Dollar unter Druck geraten, während die Renditen von US-Staatsanleihen nachgegeben hätten. Das habe zu einer satten Rally vor allem bei Standardwerten und großen Tech-Werten geführt. Dagegen hätten Halbleiter- und KI-Aktien deutlich verloren.
Diese Entwicklung spiegele sich auch in Asien wider, wo der koreanische Kospi mit seinen starken Chip-Aktien SK Hynix und Samsung um mehr als 5 Prozent nachgebe und der chinesische Hang Seng um knapp 4 Prozent zulegen könne. Der Goldpreis habe ebenfalls kräftig zugelegt und sei auf mehr als 4.000 USD je Feinunze geklettert. Damit habe das Edelmetall etwa 3 Prozent gewonnen, auch Silber habe deutliche Aufschläge verzeichnet und sei um mehr als 4 Prozent auf knapp 52 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Die Aussicht auf eine politische Blockade zwischen dem demokratisch dominierten Kongress und der Regierung von Präsident Trump habe die Edelmetalle als sicherer Hafen beflügelt. Unter den Notenbanken stehe heute vor allem die Bank of England (BoE) im Fokus. Die Marktteilnehmer würden mit der ersten Zinserhöhung in diesem Zyklus um 25 Basispunkte auf 4 Prozent rechnen. Hintergrund sei der anhaltende Inflationsdruck in Großbritannien, der insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise verstärkt werde.
Zalando sei heute früh die beste Aktie im DAX mit einem Plus von 5,2 Prozent. Der Titel zeige damit eine Gegenreaktion auf die gestrigen Verluste nach den zuvor gemeldeten durchwachsenen Quartalszahlen. Die Aktie von Rheinmetall sei heute die schwächste Aktie im DAX und verliere mehr als 17 Prozent auf etwa 830 Euro. Damit falle das Papier auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2025. Auslöser des heftigen Kursrückgangs sei eine überraschende Gewinn- und Umsatzwarnung, die der Rüstungskonzern am Vorabend veröffentlicht habe. Die gesenkten Geschäftsprognosen hätten die Anleger schockiert und zu einer regelrechten Verkaufswelle geführt, wodurch die Aktie deutlich eingebrochen sei.
Die Commerzbank habe Quartalszahlen weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen präsentiert. Dennoch zähle die Aktie mit einem Minus von 2,2 Prozent zu den schwächsten Werten im DAX. Trotz überzeugender Quartalszahlen, einer leicht angehobenen Jahresprognose und einer angekündigten Dividendensteigerung gerate die Aktie der Deutschen Telekom heute früh unter Druck. Das Papier verliere rund 1,6 Prozent und gehöre damit zu den schwächeren Werten im DAX. Infineon verliere im Zuge der KI-Schwäche 1,4 Prozent und gehöre damit zu den 5 schwächsten DAX-Aktien aktuell.
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