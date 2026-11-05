DAX erholt – Rheinmetall bricht ein

Diese Entwicklung spiegele sich auch in Asien wider, wo der koreanische Kospi mit seinen starken Chip-Aktien SK Hynix und Samsung um mehr als 5 Prozent nachgebe und der chinesische Hang Seng um knapp 4 Prozent zulegen könne. Der Goldpreis habe ebenfalls kräftig zugelegt und sei auf mehr als 4.000 USD je Feinunze geklettert. Damit habe das Edelmetall etwa 3 Prozent gewonnen, auch Silber habe deutliche Aufschläge verzeichnet und sei um mehr als 4 Prozent auf knapp 52 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Die Aussicht auf eine politische Blockade zwischen dem demokratisch dominierten Kongress und der Regierung von Präsident Trump habe die Edelmetalle als sicherer Hafen beflügelt. Unter den Notenbanken stehe heute vor allem die Bank of England (BoE) im Fokus. Die Marktteilnehmer würden mit der ersten Zinserhöhung in diesem Zyklus um 25 Basispunkte auf 4 Prozent rechnen. Hintergrund sei der anhaltende Inflationsdruck in Großbritannien, der insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise verstärkt werde.