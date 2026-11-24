Nach der schwächsten Handelswoche des Jahres sei der DAX am vergangenen Freitag unter zwei sehr wichtige Chartmarken gerutscht: Zum einen die 200-Tage-Linie und zum anderen das untere Bollinger Band (akt. bei 25.000/25.017 Punkten). In der Kombination sei dies ein erstes Indiz in Sachen „Übertreibung nach unten“ gewesen, weshalb die Analysten eine Rückkehr in die Bollinger Bänder als Signalgeber für eine Gegenbewegung definiert hätten. Dieser Trigger habe seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn nicht verfehlt. Dank der Kursgewinne von über 500 Punkten oder über 2% seien die deutschen Standardwerte in die zuvor gerissene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) hineingelaufen. Neben diesem Gap markiere der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 25.610 Punkten) einen weiteren nennenswerten Widerstand. Zuvor habe der “CNN Fear & Greed-Index” mit einem Wert von 9 einen Zustand „extremer Angst“ signalisiert. Als klassischer Kontraindikator stelle dieser Sentimentindex kurzfristig einen unterstützenden Faktor dar. Auf der Unterseite sei der DAX indes sehr gut durch die Bastion aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie unterstützt