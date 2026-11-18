Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag auf das neue Allzeithoch bei 27.002 Punkten gestiegen sei, seien die Notierungen im Anschluss wieder nach unten abgedreht. Dabei habe sich der Rücksetzer gestern noch einmal ausgeweitet. Schon zur Eröffnung bei 26.387 Punkten hätten die Blue Chips ein 212 Punkte breites Abwärts-Gap in den Chart gerissen, das mit dem Tageshoch bei 26.441 Punkten auch nicht geschlossen worden sei. Stattdessen seien die Kurse im Tief auf 26.024 zurückgefallen und hätten die dritte Verlustsitzung in Folge bei einem Endstand von 26.045 Zählern beendet.