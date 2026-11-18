Der DAX hat am gestrigen Dienstag deutliche Verluste erlitten und ist dabei um 2,1% auf 26.045 Punkte zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Deutlicher Rücksetzer
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Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag auf das neue Allzeithoch bei 27.002 Punkten gestiegen sei, seien die Notierungen im Anschluss wieder nach unten abgedreht. Dabei habe sich der Rücksetzer gestern noch einmal ausgeweitet. Schon zur Eröffnung bei 26.387 Punkten hätten die Blue Chips ein 212 Punkte breites Abwärts-Gap in den Chart gerissen, das mit dem Tageshoch bei 26.441 Punkten auch nicht geschlossen worden sei. Stattdessen seien die Kurse im Tief auf 26.024 zurückgefallen und hätten die dritte Verlustsitzung in Folge bei einem Endstand von 26.045 Zählern beendet.
Ausblick: Im Chart des DAX könnten die Blicke nun bereits wieder in Richtung der 26.000er-Schwelle gehen.
▼Das Short-Szenario: Halte die Korrektur im deutschen Leitindex an, dürfte zunächst der Preisbereich um 26.000 Punkte auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter sollte auf das Hoch vom 6. Juli bei 25.900 Punkten geachtet werden. Würden die Kurse diesen Halt verlieren, müsste mit einem Rücksetzer an die mittelfristige 100-Tage-Linie (25.683) mit dem kurzfristigen GD50 (25.622 Punkte) gerechnet werden. Weitere Haltestellen wären anschließend am September-Tief bei 25.164 sowie an der 25.000er-Marke und dem GD200 (24.991 Punkte) zu finden.
▲ Das Long-Szenario: Könne der DAX hingegen zu einer Gegenreaktion ansetzen, müsste es zuerst zurück über das Oktober-Top (26.106 Punkte) und das Zwischenhoch vom 4. September (26.168) gehen. Darüber könnte das gestern entstandene Abwärts-Gap bei 26.599 geschlossen werden, ehe das August-Top bei 26.619 und das Zwischenhoch vom 5. November bei 26.693 überboten werden sollten. Gelinge dort der Break, wäre ein neuerlicher Hochlauf an die 27.000er-Marke mit dem Allzeithoch aus der Vorwoche vorstellbar.
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