DAX Check: Bayer und Infineon trotzen dem Wahltag-Frust – Zalando stürzt ab, und der DAX scheitert erneut an der 26.000
DAX Check: Bayer und Infineon trotzen dem Wahltag-Frust – Zalando stürzt ab, und der DAX scheitert erneut an der 26.000
Ein Börsentag wie eine Achterbahnfahrt mit angezogener Handbremse: Der DAX startet nach neuen US-Angriffen auf den Iran tief im Minus, kämpft sich am Nachmittag bis an die 26.000er-Marke heran – und prallt erneut daran ab. Zum Xetra-Schluss steht ein Minus von 0,45 Prozent auf 25.864,62 Punkte. Während Amerika an die Wahlurnen geht, schreibt die Bilanzsaison die eigentlichen Schlagzeilen: Bayer springt nach einer Prognoseanhebung an die Spitze der DAX Gewinner, Infineon setzt die Chip-Erholung fort. Ganz am Ende der Liste der DAX Verlierer steht Zalando – trotz Wachstum und Rekordkunden. Unser DAX Check zeigt, was den Markt heute bewegt hat.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 3. November 2026
Bomben, Wahlurnen und die 26.000er-Mauer: Warum der DAX heute nicht vom Fleck kommt
Nach dem starken Wochenauftakt vom Montag, als der DAX dank eines Ölpreisrutschs um fast 200 Punkte gestiegen war, kam die Ernüchterung über Nacht. Das US-Militär hat Ziele im Iran angegriffen, nach Berichten unter anderem auf der Insel Qeshm an der Straße von Hormus. Präsident Trump bestätigte am Nachmittag Angriffe auf eine kürzlich fertiggestellte Luftabwehrstellung. Für die Börse war das ein kalter Wasserguss: Nur Stunden zuvor hatte Trump noch erklärt, viele gingen von einem Ende des Krieges aus, der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung.
Der Ölmarkt reagierte prompt. Brent kletterte am Morgen zeitweise auf über 107 US-Dollar je Barrel und machte damit einen Teil des Einbruchs vom Montag wieder wett. Doch dann kam die Wende: Am Nachmittag sorgte ein Medienbericht über einen katarischen Entwurf für eine Annäherung zwischen Washington und Teheran für einen erneuten Preisrutsch – Brent fiel zeitweise bis auf rund 100,80 Dollar. Genau in diesem Moment drehte auch der DAX kurzzeitig ins Plus und tastete sich bis an die 26.000er-Marke heran. Als Trump die Angriffe dann offiziell bestätigte, verpuffte die Hoffnung wieder. Die Bilanz des Tages: Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer des Marktes, und jede Schlagzeile aus Nahost kann den Index binnen Minuten um 100 Punkte bewegen.
Der zweite Bremsklotz heißt Washington. In den USA wird heute über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats abgestimmt. Belastbare Ergebnisse werden erst in der Nacht erwartet. Für Anleger geht es um viel: Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viel Spielraum Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit hat – bei Zöllen, Steuern und im Iran-Konflikt. Vor einem solchen Ereignis nehmen viele institutionelle Investoren lieber Risiko vom Tisch, als auf ein Ergebnis zu wetten.
Drittens zogen die Anleiherenditen nach ihrem Rücksetzer vom Montag wieder an, der Bund-Future gab deutlich nach. Das traf vor allem die Wachstumswerte. Am stärksten zu spüren war das bei SAP: Der Softwarekonzern verlor im Xetra-Handel rund 1,8 Prozent und war damit einer der größten Bremsklötze für den Index. Auslöser war ein regelrechter Software-Schock aus dem MDAX: TeamViewer brach um rund 27 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für das laufende Jahr kein Umsatzwachstum mehr erwartet. Die Sorge, dass Unternehmen ihre IT-Budgets in unsicheren Zeiten zurückfahren, strahlte auf den gesamten Sektor aus.
Bemerkenswert ist die Spaltung des Marktes: Nur 16 der 40 DAX-Werte legten zu, 23 gaben nach. Gewinner waren vor allem Titel mit überzeugenden Unternehmensnachrichten oder einer Erholungsstory – Bayer, Infineon, Siemens Energy. Verlierer waren Konsumwerte und Aktien, deren Quartalszahlen Fragen offenließen. Die DAX Analyse des Tages lautet daher: Der Markt belohnt Qualität und bestraft jede Unsicherheit beim Ausblick gnadenlos.
DAX Gewinner im Check: Bayer, Infineon, Siemens Energy, Hochtief und Siemens
Bayer ist mit einem Kurssprung von 4,19 Prozent auf 51,94 Euro der unangefochtene Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern – und das den ganzen Tag über, mit dem mit Abstand höchsten Handelsvolumen im Index. Die Leverkusener haben am Morgen ein Quartal vorgelegt, das an den entscheidenden Stellen die Erwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA kletterte um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro – Analysten hatten nur rund 1,43 Milliarden Euro erwartet. Der Star der Bilanz ist das Pharmageschäft: Das Ergebnis der Sparte sprang um fast ein Viertel, getragen vom Prostatakrebsmittel Nubeqa mit einem Umsatzplus von 60,5 Prozent auf 998 Millionen Euro und vom Nierenmedikament Kerendia mit plus 69,2 Prozent. Die neuen Medikamente gleichen den Patentverlust bei den alten Blockbustern Eylea und Xarelto damit mehr als aus. Bayer hebt deshalb die Prognose an: Das bereinigte EBITDA soll 2026 nun 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen, die Pharma-Marge 25 bis 27 Prozent. Ganz ohne Kratzer ist die Bilanz nicht – das bereinigte Ergebnis je Aktie sank auf 0,31 Euro und verfehlte die Schätzungen, unter dem Strich stand wegen Wertberichtigungen auf Xofigo und Claritin ein Verlust von 672 Millionen Euro, und das Agrargeschäft Crop Science brach ergebnisseitig um 41 Prozent ein. Die Börse gewichtet die Pharma-Wende aber klar stärker. Das Jahreshoch von 53,92 Euro aus dem Juli rückt in Reichweite. Der wichtigste Kurstreiber der kommenden Monate bleibt die noch ausstehende richterliche Zustimmung zum Glyphosat-Sammelvergleich.
Infineon gewinnt 3,19 Prozent auf 52,47 Euro und setzt die Erholung nach dem Intel-Schock der Vorwoche fort. Der Start war holprig: Am Morgen rutschte die Aktie noch unter 50,50 Euro ab und markierte ein neues Sechsmonatstief. Im Tagesverlauf kehrten die Käufer dann mit Macht zurück. Rückenwind kam von zwei Seiten. Zum einen stabilisierte sich der Halbleitersektor in den USA, der Nasdaq 100 drehte am Nachmittag ins Plus. Zum anderen rückte eine Meldung vom Montag in den Fokus: Infineon hat eine Technologievereinbarung mit Qualcomm für zentrale Fahrzeugcomputer in softwaredefinierten Autos geschlossen. Die Münchner liefern dafür Mikrocontroller, Sicherheitssoftware, Energieversorgung sowie Kommunikations- und Speicherbausteine an die Snapdragon-Ride-Plattform – ein strategischer Baustein im wachstumsstarken Markt für Auto-Elektronik. Zudem hat der Hedgefonds AQR seine Leerverkaufsposition leicht reduziert. Auf Monatssicht liegt die Aktie allerdings noch immer rund 17 Prozent im Minus. Der eigentliche Härtetest folgt am 10. November mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und dem Ausblick auf 2027.
Siemens Energy legt 2,27 Prozent auf 129,74 Euro zu und gehört damit zum zweiten Mal in Folge zu den DAX Gewinnern. Auch hier war der Tagesverlauf bemerkenswert: Am Vormittag fiel die Aktie zeitweise bis auf 126,24 Euro und damit genau in jene Zone um 126 Euro, die Charttechniker als kritische Unterstützung sehen. Dort griffen die Käufer zu, am Nachmittag ging es bis auf über 131 Euro nach oben. Einen neuen unternehmensspezifischen Auslöser gab es nicht – die Bewegung ist vor allem eine Gegenreaktion auf den KI-Ausverkauf der Vorwoche, als die Aktie nach den Zahlen von Amazon und Intel um rund sieben Prozent eingebrochen war. Stützend wirken das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Aufnahme in eine Favoritenliste der UBS. Zudem rückt die erste deutsche Ausschreibungsrunde für neue steuerbare Kraftwerkskapazität in den Fokus, bei der rund 4,5 Gigawatt vergeben werden sollen – als Lieferant von Gasturbinen könnte Siemens Energy indirekt profitieren. Der große Termin folgt am 11. November mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal. Vom 52-Wochen-Hoch ist die Aktie noch rund ein Drittel entfernt.
Hochtief steigt um 1,87 Prozent auf 381,60 Euro – eine bemerkenswerte Wende nach einem schwachen Start, bei dem die Aktie am Morgen noch bis auf 368 Euro gefallen war. Der Baukonzern profitiert am Nachmittag von zwei Faktoren: der Stabilisierung der US-Technologiewerte und überraschend starken US-Konjunkturdaten. Für Hochtief ist das relevant, denn der Wachstumsmotor ist die US-Tochter Turner mit Aufträgen für KI-Rechenzentren. Jede Entwarnung bei den KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne stützt die Aktie. Operativ läuft es glänzend: Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau, die Gewinnprognose für 2026 wurde im Sommer auf 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro angehoben. Ende September hatte die Tochter Hochtief Infrastructure zudem einen Rahmenvertrag über bis zu 1,5 Milliarden Pfund für die britische Nuklearanlage Sellafield gewonnen. An der Börse spiegelt sich das noch nicht wider: Vom 52-Wochen-Hoch bei 554 Euro aus dem Mai ist die Aktie rund 30 Prozent entfernt. Die Deutsche Bank bleibt bei „Hold“. Am Donnerstag, 5. November, legt Hochtief die Zahlen für die ersten neun Monate vor.
Siemens gewinnt 1,49 Prozent auf 269,35 Euro und stützt als Indexschwergewicht den DAX gegen den Abwärtsdruck von SAP. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Technologiekonzern profitiert vielmehr von derselben Dynamik wie Siemens Energy und Infineon: Die Elektrifizierung und Automatisierung von Rechenzentren und Fabriken gilt als einer der verlässlichsten Wachstumstreiber im Industriesektor, und nach dem Ausverkauf der Vorwoche steigen Anleger wieder ein. Rückenwind gab am Nachmittag auch der überraschend starke US-Auftragseingang der Industrie. Siemens ist zudem mit dem Geschäftsbereich Digital Industries ein direkter Profiteur einer anziehenden Industriekonjunktur – und genau die signalisierten die Einkaufsmanagerindizes zum Wochenstart sowohl in Deutschland als auch in den USA.
DAX Verlierer im Check: Zalando, FMC, MTU, adidas und Symrise
Zalando ist mit einem Minus von 5,40 Prozent auf 25,24 Euro das klare Schlusslicht unter den DAX Verlierern, im Xetra-Handel betrug das Minus zum Schluss sogar 6,3 Prozent. Das Paradoxe: Operativ hat der Online-Modehändler geliefert. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro – beides leicht über den Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen Rekord. Doch der Teufel steckt im Detail. Unter dem Strich rutschte Zalando in die roten Zahlen und wies einen Nettoverlust von 18 Millionen Euro aus, nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten kritisierten die Bruttomarge, und das Kerngeschäft mit Endkunden lieferte nach Angaben der Deutschen Bank nur 64 Millionen Euro statt der erwarteten 75 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Der Gewinn kommt also zunehmend aus dem Firmenkundengeschäft. Damit wächst der Druck auf das Schlussquartal, in dem das Ergebnis laut Konsens um rund 20 Prozent zulegen muss. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen: Im Oktober war die Aktie um fast 18 Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist der Tagesverlauf – am Vormittag lag die Aktie zeitweise sogar im Plus, erst am späten Nachmittag setzte der Ausverkauf ein. Die Prognose für 2026 mit einem bereinigten EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro wurde bestätigt, zudem stellte Zalando mit „Extended“ einen KI-Agenten für Einkäufe bei Partnershops vor. Deutsche Bank und Jefferies bleiben bei „Buy“ mit einem Kursziel von jeweils 35 Euro.
Fresenius Medical Care verliert 3,57 Prozent auf 38,84 Euro. Für den neuen Konzernchef Shervin Korangy ist es ein holpriger Einstand: Bei seinen ersten Quartalszahlen muss er die Ergebnisziele seiner Vorgängerin Helen Giza zurückschrauben. Das bereinigte operative Ergebnis fiel im dritten Quartal um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro – das lag zwar über der Analystenerwartung von 518 Millionen Euro, doch die gute Nachricht wurde vom Ausblick überlagert. Korangy erwartet nun, dass das bereinigte operative Ergebnis 2026 währungsbereinigt stabil bleibt oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinkt; die bisherige Spanne hatte auch einen Zuwachs in dieser Größenordnung umfasst. Laut Goldman Sachs impliziert die neue Prognose einen deutlichen Ergebnisrückgang im Schlussquartal. Die Belastungsfaktoren sind vielfältig: gestiegene Personalkosten, Einmalkosten von 108 Millionen Euro für die Neuausrichtung des China-Geschäfts, ungünstige regulatorische Effekte und vor allem sinkende Behandlungszahlen in den USA – das organische Wachstum lag dort bei minus 1,1 Prozent. Auch für 2027 rechnet das Management mit Gegenwind. Jefferies bleibt bei „Underperform“ mit einem Kursziel von 30 Euro.
MTU Aero Engines gibt 2,79 Prozent auf 334,10 Euro nach und verliert damit mehr als die Hälfte des Kurssprungs vom Montag, als die Aktie der größte DAX-Gewinner gewesen war. Auslöser ist eine Abstufung durch die Bank of America: Die US-Bank strich ihre Kaufempfehlung, stufte die Aktie auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel deutlich von 440 auf 370 Euro. Als Grund nennt der Analyst wachsende Gewinnrisiken für 2027 und gekürzte Schätzungen. Die gute Entwicklung beim Cashflow sei ein Lichtblick, aber am Markt bereits weitgehend bekannt. Dazu kam der wieder anziehende Ölpreis am Morgen, der die Logik vom Montag – billigeres Kerosin, mehr Flugstunden, mehr Wartungsgeschäft – vorübergehend umkehrte. Operativ steht MTU solide da: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 14 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro, für 2026 erwartet der Konzern nun 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro. Trotz der Abstufung raten weiterhin elf von 20 Analysten zum Kauf. Ende November will MTU auf einem Kapitalmarkttag die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen.
adidas verliert 2,16 Prozent auf 167,90 Euro. Eine eigene negative Nachricht gab es nicht – die Aktie wird vielmehr im Sog von Zalando und der allgemeinen Konsumschwäche mit nach unten gezogen. Wenn der größte europäische Online-Modehändler im Endkundengeschäft weniger verdient als erwartet, fragen sich Anleger, wie robust die Nachfrage im gesamten Sektor ist. Hinzu kommt die schwache Verbraucherstimmung in Deutschland, wo der Einzelhandelsumsatz im September um 2,0 Prozent eingebrochen war. Zudem nehmen Anleger nach der starken Rally Gewinne mit: Seit dem Rekordquartal mit einem Betriebsergebnis von über einer Milliarde Euro war die Aktie kräftig gestiegen, allein am Montag um fast drei Prozent. Fundamental bleibt adidas gut aufgestellt – das Management stellte für 2027 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht und bestätigte für das vierte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 9 bis 10 Prozent.
Symrise gibt 1,78 Prozent auf 92,88 Euro nach und rundet die Liste der DAX Verlierer ab. Der Duft- und Aromastoffhersteller hat am Dienstag den Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms gemeldet: Insgesamt erwarb Symrise rund 4,86 Millionen eigene Aktien für knapp 400 Millionen Euro. Damit fällt eine Kursstütze der vergangenen Monate weg. Die Aktie hat sich zudem noch nicht vollständig vom Rückschlag nach den Quartalszahlen Ende Oktober erholt: Damals war der Kurs zeitweise um mehr als 10 Prozent eingebrochen, obwohl das organische Wachstum mit 5,3 Prozent die Erwartungen übertroffen hatte. Der Grund waren vorsichtigere Aussagen zur Profitabilität – Symrise erwartet die bereinigte operative Marge 2026 nur noch in der unteren Hälfte der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent und rechnet im vierten Quartal mit einem langsameren Wachstum. Positiv ist, dass mehrere Vorstände zuletzt Aktien gekauft haben. Die Jahresprognose mit einem organischen Wachstum von 2 bis 4 Prozent bleibt bestätigt.
Konjunkturdaten in der DAX Analyse: US-Arbeitsmarkt glüht, Industrieaufträge überraschen
Der Konjunkturkalender war an diesem Dienstag in Europa dünn besetzt – umso mehr Gewicht hatten die Daten aus den USA am Nachmittag. Und die hatten es in sich.
Deutschland – Bobl-Auktion (11:30 Uhr): Der Bund stockte die 2,90-prozentige Bundesobligation mit Fälligkeit Oktober 2031 um bis zu 5 Milliarden Euro auf. Die Auktion fiel in eine Phase steigender Renditen: Nach dem Rücksetzer vom Montag zogen die Anleiherenditen wieder an, der Bund-Future verlor deutlich. Die Geldmärkte preisen weiterhin keine baldige Zinssenkung der EZB ein – im Gegenteil, die Inflationsrisiken durch die Energiepreise bleiben das beherrschende Thema in Frankfurt.
Eurozone – EZB-Hauptrefinanzierungsgeschäft (11:30 Uhr): Die EZB teilte im regulären Tender Liquidität zu. Für die Märkte war das ein Routinetermin ohne Überraschungspotenzial. Am Abend um 18 Uhr spricht Bundesbankpräsident Joachim Nagel beim Hauptstadtempfang der Bundesbank – als einer der geldpolitischen Falken im EZB-Rat dürfte er die Inflationsrisiken durch den Ölpreis betonen.
USA – JOLTS-Stellenangebote September (16:00 Uhr): Der Paukenschlag des Tages. Die Zahl der offenen Stellen in den USA stieg im September um 333.000 auf 7,523 Millionen – der stärkste Anstieg seit April und der höchste Stand seit Mai. Erwartet worden waren nur rund 7,10 bis 7,16 Millionen, der Wert lag damit über jeder Schätzung der Ökonomen. Zudem wurde der Vormonat um 111.000 auf 7,19 Millionen nach oben revidiert. Die Quote der offenen Stellen stieg von 4,3 auf 4,5 Prozent, auf jeden Arbeitslosen kommen 1,06 offene Stellen. Auffällig ist der Sprung bei den freiwilligen Kündigungen: Sie stiegen um 321.000 auf 3,365 Millionen, den höchsten Stand seit Mai 2023 – ein Zeichen, dass Arbeitnehmer zuversichtlich genug sind, ihren Job zu wechseln. Allerdings entfiel der Großteil davon auf Restaurants und Hotels. Für die US-Notenbank ist das ein zweischneidiges Signal: Der Arbeitsmarkt ist robust, damit fehlt jedes Argument für baldige Zinssenkungen. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Am Freitag folgt der große Arbeitsmarktbericht für Oktober.
USA – Auftragseingang der Industrie September (16:00 Uhr): Auch die Industrie überraschte positiv. Die Aufträge für in den USA hergestellte Güter stiegen im September um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet worden war ein Plus von 1,3 Prozent. Der Vormonat wurde zudem auf plus 0,3 Prozent nach oben revidiert. Getrieben wurde der Anstieg vor allem von Bestellungen für zivile Flugzeuge mit einem Plus von 28,3 Prozent, die Aufträge für Computer und Zubehör legten um 4,2 Prozent zu. Die Kernaufträge für Investitionsgüter wurden auf plus 0,6 Prozent revidiert. Zusammen mit dem starken ISM-Index vom Montag, der mit 55,5 Punkten die höchste Produktionsdynamik seit 2021 signalisierte, zeichnet sich das Bild einer robusten US-Industrie – trotz hoher Zinsen und eines Ölpreises jenseits der 100 Dollar.
USA – Zwischenwahlen (Ergebnisse in der Nacht): Das politische Großereignis der Woche läuft. Erste belastbare Ergebnisse werden nach europäischem Börsenschluss und teilweise erst im Laufe des Mittwochs erwartet. Für den DAX wird das zum Thema für den Handelsstart am Mittwoch.
Unternehmenszahlen am Abend: Nach US-Börsenschluss legen um 22 Uhr Amgen und Booking Holdings sowie um 22:15 Uhr AMD ihre Zahlen vor. Gerade AMD dürfte für die Stimmung im Halbleitersektor entscheidend sein – und damit auch für Infineon, das heute zu den DAX Gewinnern zählt.
Unter dem Strich zeigen die US-Daten eine Wirtschaft, die heißer läuft als gedacht. Für die Konjunktur ist das eine gute Nachricht, für die Zinsfantasie eine schlechte. Genau dieser Widerspruch prägte den Nachmittag: Zyklische Industriewerte wie Siemens und Hochtief legten zu, zinssensible Wachstumswerte wie SAP gaben nach.
Die fünf größten DAX Gewinner am 3. November 2026
Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN) – 51,94 Euro, +4,19 Prozent Umsatz und bereinigtes EBITDA im dritten Quartal über den Erwartungen, EBITDA-Prognose 2026 auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro angehoben. Nubeqa und Kerendia treiben das Pharmageschäft.
Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 52,47 Euro, +3,19 Prozent Erholung vom Sechsmonatstief am Morgen, Technologievereinbarung mit Qualcomm für Fahrzeugcomputer. Jahreszahlen am 10. November.
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 129,74 Euro, +2,27 Prozent Gegenbewegung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche, Unterstützungszone um 126 Euro hält. Zahlen zum vierten Geschäftsquartal am 11. November.
HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 381,60 Euro, +1,87 Prozent Drehung ins Plus nach schwachem Start, gestützt von starken US-Konjunkturdaten und der Rechenzentrums-Story der Tochter Turner. Neunmonatszahlen am 5. November.
Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 269,35 Euro, +1,49 Prozent Indexschwergewicht profitiert von der Erholung der Elektrifizierungs- und Automatisierungswerte und vom überraschend starken US-Auftragseingang.
Die fünf größten DAX Verlierer am 3. November 2026
Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 25,24 Euro, -5,40 Prozent Wachstum und bereinigtes EBIT über Vorjahr, aber Nettoverlust von 18 Millionen Euro, enttäuschende Bruttomarge und schwaches Endkundengeschäft. Gewinnmitnahmen nach fast 18 Prozent Plus im Oktober.
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 38,84 Euro, -3,57 Prozent Bereinigtes EBIT über den Erwartungen, doch der neue Konzernchef grenzt die Jahresprognose nach unten ein. Sinkende US-Behandlungszahlen und Gegenwind für 2027.
MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 334,10 Euro, -2,79 Prozent Bank of America stuft auf „Neutral“ ab und senkt das Kursziel von 440 auf 370 Euro wegen Gewinnrisiken für 2027.
adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Symbol: ADS) – 167,90 Euro, -2,16 Prozent Im Sog der Zalando-Zahlen und der Konsumschwäche, Gewinnmitnahmen nach der Rally seit dem Rekordquartal.
Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 92,88 Euro, -1,78 Prozent Aktienrückkauf über knapp 400 Millionen Euro abgeschlossen, Margenausblick am unteren Ende der Zielspanne belastet weiter.
Kursangaben: Indikation Societe Generale (comdirect), Stand ca. 17:35 Uhr; prozentuale Veränderungen können je nach Handelsplatz und Bezugskurs von den Xetra-Werten abweichen. DAX-Stand: Xetra-Schluss.
Häufige Fragen zum DAX Check
Wie hat der DAX heute geschlossen? Der DAX verlor zum Xetra-Schluss 0,45 Prozent auf 25.864,62 Punkte und scheiterte im Tagesverlauf erneut an der Marke von 26.000 Punkten.
Warum ist der DAX heute gefallen? Neue US-Angriffe auf Ziele im Iran, die Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Zwischenwahlen, steigende Anleiherenditen und die Schwäche im Softwaresektor belasteten den Leitindex.
Welche Aktien waren die DAX Gewinner und DAX Verlierer? An der Spitze standen Bayer (+4,19 Prozent), Infineon (+3,19 Prozent) und Siemens Energy (+2,27 Prozent). Schlusslichter waren Zalando (-5,40 Prozent), Fresenius Medical Care (-3,57 Prozent) und MTU Aero Engines (-2,79 Prozent).
Welche Termine sind als Nächstes wichtig? Heute Abend die Zahlen von AMD (22:15 Uhr) und in der Nacht die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen. Am Mittwoch folgen Heidelberg Materials und Vonovia, am Donnerstag Hochtief, Rheinmetall und die Deutsche Telekom, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.
Fazit der DAX Analyse: Die 26.000 bleibt eine Mauer – die Wahlnacht entscheidet über den nächsten Anlauf
Der DAX hat am US-Wahltag gezeigt, wie nervös der Markt derzeit ist. Ein Angriff im Iran, ein Gerücht über Verhandlungen, die Bestätigung durch Trump – innerhalb weniger Stunden schwankte der Leitindex zwischen tiefem Minus und der Schwelle zur 26.000er-Marke. Dass er sie erneut nicht nehmen konnte, macht diese Marke zu einem immer wichtigeren charttechnischen Widerstand. Im Detail hat die Bilanzsaison ein klares Muster: Wer wie Bayer mit einer Prognoseanhebung überzeugt, gehört zu den DAX Gewinnern. Wer wie Zalando und Fresenius Medical Care beim Ausblick Fragen offenlässt, landet unter den DAX Verlierern – selbst wenn das operative Geschäft wächst. Die robusten US-Daten zeigen zudem, dass die Zinsfantasie vorerst begrenzt bleibt. Die Richtung für die kommenden Tage geben nun die amerikanischen Wähler vor. Der nächste DAX Check am Morgen dürfte ganz im Zeichen der Wahlnacht stehen.
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