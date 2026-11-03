DAX Check: Bayer und Infineon trotzen dem Wahltag-Frust – Zalando stürzt ab, und der DAX scheitert erneut an der 26.000

Zalando ist mit einem Minus von 5,40 Prozent auf 25,24 Euro das klare Schlusslicht unter den DAX Verlierern, im Xetra-Handel betrug das Minus zum Schluss sogar 6,3 Prozent. Das Paradoxe: Operativ hat der Online-Modehändler geliefert. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro – beides leicht über den Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen Rekord. Doch der Teufel steckt im Detail. Unter dem Strich rutschte Zalando in die roten Zahlen und wies einen Nettoverlust von 18 Millionen Euro aus, nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten kritisierten die Bruttomarge, und das Kerngeschäft mit Endkunden lieferte nach Angaben der Deutschen Bank nur 64 Millionen Euro statt der erwarteten 75 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Der Gewinn kommt also zunehmend aus dem Firmenkundengeschäft. Damit wächst der Druck auf das Schlussquartal, in dem das Ergebnis laut Konsens um rund 20 Prozent zulegen muss. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen: Im Oktober war die Aktie um fast 18 Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist der Tagesverlauf – am Vormittag lag die Aktie zeitweise sogar im Plus, erst am späten Nachmittag setzte der Ausverkauf ein. Die Prognose für 2026 mit einem bereinigten EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro wurde bestätigt, zudem stellte Zalando mit „Extended“ einen KI-Agenten für Einkäufe bei Partnershops vor. Deutsche Bank und Jefferies bleiben bei „Buy“ mit einem Kursziel von jeweils 35 Euro.