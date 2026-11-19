DAX Check am Morgen: Siemens Energy und Infineon vorn, FMC und Henkel hinten – Anthropic-IPO weckt Erholungshoffnung
aktiencheck.de Redaktion9 Min.
DAX aktuell bei rund 25.895 Punkten (+0,6 %) nach dem Minus vom Vortag: Siemens Energy und Infineon führen die DAX-Gewinner an, Fresenius Medical Care und Henkel die DAX-Verlierer. Die DAX Analyse zum Börsenstart mit Kurstreibern und Terminen.
Nach der Korrektur vom Rekordhoch sucht der DAX am Donnerstagmorgen den Weg zurück nach oben: Kurz nach dem Xetra-Start notiert der Index bei rund 25.895 Punkten, ein Plus von etwa 0,6 Prozent. Der Vortagesschluss lag bei 25.736,24 Punkten, ein Minus von 1,2 Prozent. Vom Rekordhoch bei 27.001 Punkten, erreicht vor genau einer Woche, trennen den Index damit immer noch knapp fünf Prozent.
Der Auslöser der kleinen Erholung kommt aus der Tech-Welt: An der Nasdaq steht heute die Erstnotiz von Anthropic an, dem Unternehmen hinter dem Chatbot Claude. Das Papier soll laut Berichten bereits im vorbörslichen Handel gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt haben. An der Spitze der Gewinnerliste stehen deshalb mit Siemens Energy und Infineon zwei Werte, die am KI-Boom hängen. Am Ende der Tabelle finden sich Fresenius Medical Care, Henkel und Fresenius.
Was bedeutet das für den Tag? Diese DAX Analyse zum DAX Check am Morgen ordnet die Kurstreiber ein, zeigt die fünf größten DAX-Gewinner und DAX-Verlierer seit Handelsbeginn und listet die Wirtschaftsdaten, die DAX heute bewegen können.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Tech-Erholung, Fed-Sorgen und ein Kursrutsch an der Wall Street – was den DAX heute lenkt
Der DAX hängt am Morgen an drei Fäden: dem Anthropic-Börsengang, den gemischten Signalen von der Wall Street nach den Nvidia-Zahlen und der Sorge, dass die Notenbanken weiter an der Zinsschraube drehen.
Beginnen wir mit der Wall Street. Dort schloss der Dow Jones am Mittwoch um 1,11 Prozent tiefer bei 50.198,17 Punkten, dem tiefsten Stand seit gut fünf Monaten. Der S&P 500 gab um 0,23 Prozent auf 7.323,63 Punkte nach, während der Nasdaq 100 nach vorheriger Talfahrt um 0,42 Prozent auf 27.116,26 Punkte zulegte. Schwergewicht im Dow war die Aktie von UnitedHealth mit einem Minus von rund 10 Prozent. Krankenversicherer wie Humana, Centene und CVS verloren ebenfalls kräftig. Laut dpa-AFX belasten Pläne zur Verschärfung der US-Erstattungen die Branche.
Die Nvidia-Aktie gab zum Handelsschluss um 2,9 Prozent nach, obwohl der Konzern starke Quartalszahlen und einen guten Ausblick vorgelegt hatte. Die Anleger reagierten verhalten, ein echter Stimmungswechsel blieb aus. Als Stütze für den KI-Sektor gilt nun der Anthropic-Börsengang: Der Ausgabepreis soll laut Berichten bei 83 US-Dollar liegen, oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG, sieht darin einen möglichen Stimmungsimpuls für den Tech-Sektor.
Das braucht die Branche, denn der Stoxx Europe 600 Technologie ist auf den tiefsten Stand seit dem Sommer gefallen und liegt gut 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober.
Asien liefert am Morgen ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende rund 0,7 Prozent zu, der südkoreanische Kospi gewann etwa 0,4 Prozent. Dagegen gaben die chinesischen Börsen nach: Der CSI 300 verlor 0,7 Prozent, der Hang Seng in Hongkong sogar rund 2,2 Prozent. Beim Rohöl notiert Brent bei rund 92 US-Dollar je Fass, Gold ist erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 Dollar gerutscht. Der Euro kostet rund 1,10 Dollar.
01
Anthropic-Erstnotiz an der Nasdaq
Der Börsengang soll mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet starten. Das gibt dem Tech-Sektor am Morgen Auftrieb.
02
Wall Street mit gespaltenem Schluss
Der Dow fiel auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten, der Nasdaq 100 stabilisierte sich dagegen.
03
Fed-Protokoll wirkt nach
Laut Reuters zeigen die Protokolle der Oktober-Sitzung, dass die US-Notenbank auf Inflationsrisiken achtet und weitere Zinserhöhungen für nötig halten könnte.
04
Trump, Xi und Putin in Shenzhen
Am Rand des APEC-Gipfels ist ein Dreiertreffen geplant. Die Börse wartet auf Signale zur Handelspolitik.
Hinzu kommt eine Nachricht, die einzelne Aktien bewegen kann: Laut Reuters haben sich die Bundesregierung und UniCredit auf die Bedingungen für eine Übernahme der Commerzbank geeinigt. Die Commerzbank gehört nicht zu den fünf größten Gewinnern am Morgen, ihr Kurs bleibt aber ein Thema des Tages.
Die fünf DAX-Gewinner am Morgen: Siemens Energy, Infineon, Airbus, Hochtief und Siemens
Die fünf größten DAX-Gewinner seit Handelsbeginn
Aktie
Kurs
Veränderung
Auslöser
Siemens Energy
130,44 €
+2,98 %
KI-Strom-Fantasie, Tech-Erholung (Einordnung)
Infineon
50,50 €
+2,63 %
KI-Chips, Tech-Erholung (Einordnung)
Airbus
201,05 €
+1,61 %
kein Auslöser erkennbar
Hochtief
365,40 €
+1,56 %
kein Auslöser erkennbar
Siemens
270,10 €
+1,54 %
Sog der Industrie- und Tech-Werte (Einordnung)
Kursstand ca. 09:12 Uhr (Xetra), laut finanzen.at. Der DAX-Stand in der Kopfzeile (ca. 09:20 Uhr) liegt etwas später. Auslöser: keine Unternehmensmeldung belegt, wo nicht anders vermerkt.
Quelle: finanzen.at (Xetra-Kurse)
Siemens Energy: Der KI-Strom-Trade lebt wieder auf
Die Siemens-Energy-Aktie führt die Liste an und gewinnt rund 3 Prozent auf 130,44 Euro. Eine konkrete Unternehmensmeldung ist am Morgen nicht erkennbar. Als Einordnung bietet sich der Sektortrend an: Der Konzern gilt am Markt als Profiteur des steigenden Strombedarfs durch Rechenzentren und reagiert deshalb oft ähnlich wie die Chipwerte, wenn die Stimmung für KI-Themen dreht. Mit der Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang kehrt die Kauflaune am Morgen in diesen Bereich zurück.
Infineon: Chipwert profitiert von der Tech-Stimmung
Die Infineon-Aktie legt rund 2,6 Prozent auf 50,50 Euro zu und hat zugleich das höchste Handelsvolumen im DAX. Auch hier gibt es keine neue Unternehmensnachricht. Nach der Korrektur im Tech-Sektor reagieren Halbleiterwerte besonders empfindlich auf jede Stimmungsaufhellung. Nvidia hatte am Vortag zwar starke Zahlen geliefert, der Kurs gab dennoch nach.
Airbus, Hochtief und Siemens: Moderate Gewinne ohne erkennbaren Auslöser
Die Airbus-Aktie steigt um rund 1,6 Prozent auf 201,05 Euro, die Hochtief-Aktie um 1,56 Prozent auf 365,40 Euro und die Siemens-Aktie um 1,54 Prozent auf 270,10 Euro. Für Airbus und Hochtief liegt uns kein konkreter Anlass vor, ein Teil der Bewegung dürfte schlicht der breiten Erholung des Gesamtmarkts folgen. Siemens profitiert möglicherweise vom Rückenwind, den Technologie- und Industriewerte am Morgen erhalten. Auch das ist eine Einordnung, keine belegte Ursache.
Die fünf DAX-Verlierer am Morgen: Fresenius Medical Care, Henkel, Fresenius, Mercedes-Benz und Volkswagen
Die fünf größten DAX-Verlierer seit Handelsbeginn
Aktie
Kurs
Veränderung
Auslöser
Fresenius Medical Care St.
38,06 €
−1,30 %
Branchenschwäche (Einordnung)
Henkel Vz.
86,86 €
−1,14 %
kein Auslöser erkennbar
Fresenius
52,96 €
−0,88 %
Branchenschwäche (Einordnung)
Mercedes-Benz Group
38,70 €
−0,67 %
kein Auslöser erkennbar
Volkswagen Vz.
64,94 €
−0,52 %
kein Auslöser erkennbar
Kursstand ca. 09:12 Uhr (Xetra), laut finanzen.at. Alle Verlierer liegen nur im Bereich von rund einem Prozent.
Quelle: finanzen.at (Xetra-Kurse)
Fresenius Medical Care und Fresenius: Gesundheitswerte im Gegenwind
Die Aktie von Fresenius Medical Care verliert rund 1,3 Prozent auf 38,06 Euro, die Fresenius-Aktie 0,9 Prozent auf 52,96 Euro. Es gibt keine neue Meldung der beiden Konzerne. Als Einordnung bietet sich der Branchenkontext an: An der Wall Street standen US-Krankenversicherer unter Druck, UnitedHealth verlor rund 10 Prozent. Ob diese Schwäche auf die deutschen Gesundheitswerte abfärbt, lässt sich am Morgen nicht belegen. Bei FMC kommt hinzu, dass die Aktie in den vergangenen Tagen auch schon wegen einer Barclays-Abstufung Thema war.
Henkel, Mercedes-Benz und Volkswagen: Kleine Abschläge ohne Nachrichten
Die Henkel-Aktie gibt rund 1,1 Prozent auf 86,86 Euro nach, die Mercedes-Benz-Aktie 0,7 Prozent auf 38,70 Euro und die Volkswagen-Aktie 0,5 Prozent auf 64,94 Euro. Eine Unternehmensnachricht oder ein Analystenurteil ist für diese Werte am Morgen nicht erkennbar. Bei einem DAX, der im Schnitt freundlich startet, sind es vor allem defensive Konsumwerte und die Autobranche, die zurückbleiben. Bemerkenswert: Mercedes-Benz hat nach FactSet-Schätzungen für 2026 die höchste erwartete Dividendenrendite im DAX (7,67 Prozent), Volkswagen das niedrigste KGV (5,32). Der Markt scheint diese Zahlen derzeit nicht zu honorieren.
DAX Analyse: Der Terminkalender
Wirtschaftsdaten heute: Philly-Fed, Arbeitsmarkt und Lagarde
Nach dem Fed-Protokoll richten sich die Blicke auf die Konjunkturdaten. Der deutsche Terminkalender ist dünn, die Eurozone liefert Nebenwerte, im Mittelpunkt stehen am Nachmittag die US-Daten. Prognosen liegen nur für drei Termine vor.
Wirtschaftstermine am Donnerstag, 19.11.2026 (MEZ)
Uhrzeit
Region
Termin
Prognose
Vorwert
08:00
Deutschland
Umsatz im Gastgewerbe September
–
–
12:00
Deutschland
Bundesbank-Monatsbericht
–
–
10:00
Eurozone
Leistungsbilanz September
–
–
11:00
Eurozone
Arbeitskosten 3. Quartal (vorläufig)
–
–
14:30
USA
Philadelphia-Fed-Index November
18,0
20,9
14:30
USA
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
197.000
200.000
16:00
USA
Frühindikator Oktober (Vormonat)
0,0 %
0,0 %
16:30
USA
EIA-Ölbericht (Woche)
–
–
Prognosen nur, wo Dow Jones Newswires sie nennt; für die übrigen Termine liegen keine Konsenswerte vor (–).
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau, Dow Jones Newswires (finanzen.at)
Für den DAX wird der Philadelphia-Fed-Index zum Gradmesser der US-Industrie: Ein Wert nahe der Prognose von 18,0 nach 20,9 im Vormonat würde die robuste Konjunkturlage bestätigen. Das stützt die Konjunkturerwartungen, rückt aber auch die Zinsdebatte nach dem Fed-Protokoll in den Fokus. Bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gilt eine Zahl um 197.000 als Erwartung. Ein deutlich schwächerer Arbeitsmarkt könnte dagegen die Zinsfantasie dämpfen. Zinsfantasie und Währung hängen zusammen: Ein starker Dollar belastet exportorientierte DAX-Konzerne.
Auch Reden bewegen den Markt. Um 11:00 Uhr äußert sich die EZB-Bankenaufsicht zum SREP-Bericht, um 14:30 Uhr spricht EZB-Präsidentin Lagarde in Brüssel auf einer Konferenz zur Finanzbildung. Aus den USA melden sich am Abend die Fed-Regionalpräsidenten Goolsbee (Chicago, 18:30 Uhr) und Paulson (Philadelphia, 23:30 Uhr).
Bei den Unternehmen stehen die Quartalszahlen von Walmart (um 13:00 Uhr) und Alibaba (um 11:30 Uhr) im Fokus. Deutsche-Bank-Chef Sewing spricht um 09:00 Uhr bei der JP-Morgan-Finanzkonferenz, SAP-Finanzchef Asam um 10:00 Uhr bei einer Morgan-Stanley-Konferenz. Rational hält um 14:00 Uhr einen Kapitalmarkttag. Der Börsengang von Anthropic ist ohne feste Uhrzeit für den Handelstag angesetzt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.