Nach der Korrektur vom Rekordhoch sucht der DAX am Donnerstagmorgen den Weg zurück nach oben: Kurz nach dem Xetra-Start notiert der Index bei rund 25.895 Punkten, ein Plus von etwa 0,6 Prozent. Der Vortagesschluss lag bei 25.736,24 Punkten, ein Minus von 1,2 Prozent. Vom Rekordhoch bei 27.001 Punkten, erreicht vor genau einer Woche, trennen den Index damit immer noch knapp fünf Prozent.

Der Auslöser der kleinen Erholung kommt aus der Tech-Welt: An der Nasdaq steht heute die Erstnotiz von Anthropic an, dem Unternehmen hinter dem Chatbot Claude. Das Papier soll laut Berichten bereits im vorbörslichen Handel gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt haben. An der Spitze der Gewinnerliste stehen deshalb mit Siemens Energy und Infineon zwei Werte, die am KI-Boom hängen. Am Ende der Tabelle finden sich Fresenius Medical Care, Henkel und Fresenius.

Was bedeutet das für den Tag? Diese DAX Analyse zum DAX Check am Morgen ordnet die Kurstreiber ein, zeigt die fünf größten DAX-Gewinner und DAX-Verlierer seit Handelsbeginn und listet die Wirtschaftsdaten, die DAX heute bewegen können.