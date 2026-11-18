Infineon Aktie: Der Chipkonzern war einer der Hauptleidtragenden des Technologie-Ausverkaufs vom Dienstag. Nach der Nvidia-Meldung zieht die Aktie um 1,37 Prozent auf 49,35 Euro an. Laut dpa-AFX fiel die Erholung bei KI-Werten im DAX bei Infineon und Siemens Energy am deutlichsten aus, im MDAX ziehen Aixtron und Suss Microtec mit. Ob die Bewegung hält, hängt vom Gesamtmarkt ab: Die Skepsis von Marktbeobachtern zeigt, dass die Erleichterung fragil ist.

Bayer Aktie: Zu dem Aufschlag von 1,14 Prozent auf 56,78 Euro war bis kurz nach 09:30 Uhr kein konkreter Auslöser wie eine Unternehmensmeldung oder ein neues Analystenurteil erkennbar. Als Einordnung der Redaktion: Defensivere Werte aus Pharma und Chemie werden in einem nervösen Marktumfeld häufig als Gegenbewegung zur Technologieschwäche gekauft; belegt ist das für Bayer nicht.

Merck KGaA Aktie: Auch hier ist kein belegbarer Kurstreiber sichtbar. Die Aktie gewinnt 1,06 Prozent auf 152,35 Euro und profitiert offenbar vom freundlichen Gesamtbild bei Gesundheitswerten. Eine eigene Meldung des Unternehmens lag am Morgen nicht vor.

Symrise Aktie: Der Duft- und Aromenhersteller legt 0,78 Prozent auf 95,70 Euro zu. Einen konkreten Anlass haben wir nicht gefunden. Es dürfte sich um eine Bewegung im Windschatten des breiten Marktes handeln, eine Einordnung, die wir nicht belegen können.