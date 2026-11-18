Der DAX stabilisiert sich am Mittwochmorgen nur zögerlich. Nach dem Ausverkauf vom Dienstag, bei dem der deutsche Leitindex um 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte absackte, legte er in den ersten Handelsminuten um rund 0,3 Prozent auf 26.116 Punkte zu (Stand 09:13 Uhr, dpa-AFX). Die starken Nvidia-Zahlen haben die Nerven beruhigt, einen echten Befreiungsschlag gibt es aber nicht. Im Zentrum des heutigen DAX Check am Morgen stehen deshalb zwei Fragen: Wie lange trägt die Erholung der KI-Werte, und welche Aktien profitieren oder leiden am meisten? An der Spitze der DAX-Gewinner stehen Siemens Energy und Infineon, bei den DAX-Verlierern führen Deutsche Bank, Volkswagen und BMW die Liste an.
DAX Check am Morgen: Siemens Energy und Infineon vorn, Deutsche Bank, VW und BMW hinten – trägt die Nvidia-Erholung?
DAX aktuell bei 26.116 Punkten (+0,3 %): Die DAX Analyse zum Morgen – Siemens Energy und Infineon führen die DAX-Gewinner an, Deutsche Bank, Volkswagen und BMW zählen zu den DAX-Verlierern. Dazu die Konjunkturdaten des Tages.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum erholt sich der DAX nur zögerlich nach den Nvidia-Zahlen?
Der Rückschlag der vergangenen Tage war heftig. Vom Rekord am vergangenen Donnerstag war der DAX bis zum Dienstagsschluss um fast 1.000 Punkte oder 3,5 Prozent gefallen, vor allem wegen der schwachen Stimmung im Technologiesektor. Der Stoxx Europe 600 Technology schloss auf dem tiefsten Stand seit dem Sommer und liegt fast 12 Prozent unter seinem Hoch von Anfang Oktober (dpa-AFX). Entsprechend groß war die Anspannung vor dem Quartalsbericht von Nvidia.
Der Bericht fiel nach dpa-AFX deutlich besser aus als erwartet: Gewinn und Umsatz übertrafen die Prognosen klar, auch der Umsatzausblick lag über den Erwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um bis zu 5 Prozent, zuletzt waren es noch rund 2 Prozent. Interimschefin Colette Kress stellte laut Bericht klar, dass das KI-Wachstum auch ohne Jensen Huang weitergehe. Analyst Vivek Arya von der Bank of America spricht von einer zuversichtlichen Botschaft, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Tom O'Malley von Barclays sieht dagegen weiter Belastungen durch Führungsfragen, Verzögerungen bei der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken, die auf die ganze Branche abstrahlen. Jochen Stanzl von der Consorsbank bleibt skeptisch: Die Erleichterung sei nach wenigen Stunden verpufft. Genau diese Gemengelage erklärt, warum die DAX Analyse am Morgen keinen klaren Ausbruch nach oben zeigt.
Nvidia stützt die KI-Werte, aber nur vorsichtig
Infineon, Siemens Energy und Zulieferer wie Aixtron und Suss Microtec erholen sich spürbar, die Skepsis bleibt.
Wall Street gibt einen schwachen Rahmen vor
Der Dow Jones schloss am Dienstag 1,64 Prozent tiefer bei 50.761,92 Punkten, der Nasdaq Composite verlor 0,74 Prozent auf 24.328,38 Punkte (finanzen.at).
Zinsangst bleibt der Hintergrundton
Bundesbank-Präsident Joachim Nagel will „nochmal an der Zinsschraube drehen“, die nächste EZB-Entscheidung fällt am 17. Dezember. Am Abend erscheint das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Asien uneinheitlich
Nikkei 225 zeitweise 59.097 Punkte (+0,4 %), Shanghai Composite 3.589 Punkte (+0,1 %), Hang Seng 23.281 Punkte (−1,0 %), jeweils Zwischenstände von etwa 07:10 Uhr.
Event-Risiko Anthropic und Shenzhen
Die Zeichnungsfrist für den Börsengang von Anthropic endet heute, am Donnerstag folgt das Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin am Rande des APEC-Gipfels.
An den Rohstoff- und Devisenmärkten ist das Bild ruhig bis nervös. Der Euro notiert bei rund 1,097 Dollar. Gold gibt auf etwa 3.771 nach, ein Minus von rund 2 Prozent, obwohl der Iran-Krieg weiter eskaliert. Brent kostete in der Nacht rund 93 Dollar je Barrel; steigende US-Lagerbestände dämpften den Preis trotz der Angriffe am Golf. Am Rentenmarkt schloss die zehnjährige Bundesanleihe am Dienstag bei 3,38 Prozent. Für Aktien heißt das: Die Bewertungsfrage bleibt, solange Anleger mit weiteren Zinsschritten rechnen müssen.
Die Spitze
Die fünf DAX-Gewinner: Siemens Energy und Infineon führen die Erholung an
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|Siemens Energy
|128,16 €
|+2,53 %
|Nvidia-Erholung, EU-Netzausbau
|Infineon
|49,35 €
|+1,37 %
|KI-Erholung nach Nvidia
|Bayer
|56,78 €
|+1,14 %
|kein Auslöser erkennbar
|Merck KGaA
|152,35 €
|+1,06 %
|kein Auslöser erkennbar
|Symrise
|95,70 €
|+0,78 %
|kein Auslöser erkennbar
Kurse Xetra, Stand ca. 09:25 Uhr. Prozentveränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: finanzen.ch (dpa-AFX/Xetra), boerse.de
Siemens Energy Aktie: Der Konzern profitiert doppelt. Zum einen erholen sich KI-nahe Infrastrukturwerte nach Nvidia, zum anderen gab es in der Nacht politischen Rückenwind: Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Stromnetze, Speicher und Erneuerbare. Die EU-Kommission beziffert den Investitionsbedarf in Europas Netze bis 2040 auf mehr als eine Billion Euro. Am Dienstag hatte die Aktie 3,09 Prozent auf 125,00 Euro verloren, das Rekordhoch vom April liegt bei 191,66 Euro. Die heutige Erholung macht also nur einen Teil des Rückschlags wett.
Infineon Aktie: Der Chipkonzern war einer der Hauptleidtragenden des Technologie-Ausverkaufs vom Dienstag. Nach der Nvidia-Meldung zieht die Aktie um 1,37 Prozent auf 49,35 Euro an. Laut dpa-AFX fiel die Erholung bei KI-Werten im DAX bei Infineon und Siemens Energy am deutlichsten aus, im MDAX ziehen Aixtron und Suss Microtec mit. Ob die Bewegung hält, hängt vom Gesamtmarkt ab: Die Skepsis von Marktbeobachtern zeigt, dass die Erleichterung fragil ist.
Bayer Aktie: Zu dem Aufschlag von 1,14 Prozent auf 56,78 Euro war bis kurz nach 09:30 Uhr kein konkreter Auslöser wie eine Unternehmensmeldung oder ein neues Analystenurteil erkennbar. Als Einordnung der Redaktion: Defensivere Werte aus Pharma und Chemie werden in einem nervösen Marktumfeld häufig als Gegenbewegung zur Technologieschwäche gekauft; belegt ist das für Bayer nicht.
Merck KGaA Aktie: Auch hier ist kein belegbarer Kurstreiber sichtbar. Die Aktie gewinnt 1,06 Prozent auf 152,35 Euro und profitiert offenbar vom freundlichen Gesamtbild bei Gesundheitswerten. Eine eigene Meldung des Unternehmens lag am Morgen nicht vor.
Symrise Aktie: Der Duft- und Aromenhersteller legt 0,78 Prozent auf 95,70 Euro zu. Einen konkreten Anlass haben wir nicht gefunden. Es dürfte sich um eine Bewegung im Windschatten des breiten Marktes handeln, eine Einordnung, die wir nicht belegen können.
Das Ende der Liste
Die fünf DAX-Verlierer: Deutsche Bank, Volkswagen und BMW unter Druck
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|Deutsche Bank
|30,41 €
|−1,73 %
|Nachwehen des Datenlecks
|Volkswagen Vz.
|65,42 €
|−1,33 %
|kein Auslöser erkennbar
|BMW
|55,56 €
|−0,96 %
|kein Auslöser erkennbar
|Fresenius Medical Care
|39,34 €
|−0,93 %
|Barclays-Einschätzung zum MedTech-Sektor
|adidas
|172,20 €
|−0,89 %
|kein Auslöser erkennbar
Kurse Xetra, Stand ca. 09:25 Uhr. Prozentveränderung zum Vortagesschluss. VW = Vorzugsaktie, FMC = Stammaktie.
Quelle: finanzen.ch (dpa-AFX/Xetra)
Deutsche Bank Aktie: Das Papier gibt weiter nach und verliert 1,73 Prozent auf 30,41 Euro, nachdem es am Dienstag bereits um 6,0 Prozent auf 30,94 Euro eingebrochen war. Auslöser ist die Recherche „Inside Deutsche Bank“, die ein Netzwerk von mehr als 200 Journalisten unter Koordination von Barracuda Media auf Basis von über 15 Millionen internen Dokumenten veröffentlichte. Die Berichte werfen der Bank unter anderem laxe Kundenprüfungen vor; die Bank weist das zurück, die Sachverhalte lägen teils bis zu 20 Jahre zurück und seien mit den Aufsehern geklärt. JPMorgan (Analyst Kian Abouhossein) und RBC (Analystin Anke Reingen) bestätigten am Dienstag ihre positiven Einstufungen. Für die heutige Bewegung ist das Leak der wahrscheinlichste, aber nicht ausdrücklich belegte Treiber.
Volkswagen Aktie: Die Vorzugsaktie verliert 1,33 Prozent auf 65,42 Euro. Ein konkreter Auslöser wie eine Unternehmensnachricht oder ein Analystenurteil war am Morgen nicht erkennbar. Zyklische Werte wie die Autobauer reagieren oft empfindlich auf Zinssorgen und Konjunkturängste, das ist jedoch unsere Einordnung und keine belegte Ursache.
BMW Aktie: Der Münchner Autobauer folgt VW mit minus 0,96 Prozent auf 55,56 Euro. Auch hier gibt es keine neue Unternehmensmeldung. Dass gleich zwei Autowerte unter den fünf schwächsten DAX-Titeln stehen, deutet auf eine Sektorbewegung hin.
Fresenius Medical Care Aktie: Die Aktie des Dialysekonzerns sinkt um 0,93 Prozent auf 39,34 Euro. Laut dpa-AFX hält Barclays FMC neben Carl Zeiss Meditec für 2027 für einen der schwächsten Werte im Medizintechnik-Sektor. Ein neues Barclays-Kursziel nennt die Meldung nicht. Ob diese Einschätzung die heutige Bewegung erklärt, lässt sich nicht sicher sagen.
adidas Aktie: Der Sportartikelhersteller verliert 0,89 Prozent auf 172,20 Euro. Ein konkreter Anlass war nicht auszumachen; die Aktie steht im Sog des schwächeren Konsum- und Zyklikerumfelds, was ebenfalls nur eine Einordnung ist.
Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten bewegen den DAX heute?
|Uhrzeit
|Region
|Termin
|Prognose
|Vorwert
|08:00
|Großbritannien
|Verbraucherpreise Oktober
|+3,6 % gg. Vorjahr
|+3,5 %
|10:00
|Eurozone
|EZB-Pressekonferenz zum Finanzstabilitätsbericht
|–
|–
|11:00
|Eurozone
|Verbraucherpreise Oktober (endgültig)
|+4,0 % gg. Vorjahr
|–
|11:30
|Deutschland
|Auktion Bundesanleihe 2033, 3 Mrd. €
|–
|–
|14:30
|USA
|Baubeginne Oktober
|+2,4 % gg. Vormonat
|−5,2 %
|14:30
|USA
|Baugenehmigungen Oktober
|−1,4 % gg. Vormonat
|−0,2 %
|16:00
|USA
|Schwebende Hausverkäufe Oktober
|–
|–
|16:30
|USA
|EIA-Ölbericht
|–
|–
|20:00
|USA
|Protokoll der Fed-Sitzung vom 28.10.
|–
|–
Prognosen und Vorwerte laut IT-Boltwise; Ist-Werte der Morgendaten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. – = nicht genannt.
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau (finanznachrichten.de), BörsenNEWS, IT-Boltwise
Die wichtigste Zahl des Tages kommt um 11:00 Uhr aus Luxemburg: die Inflation in der Eurozone. Die erste Schätzung lag im Oktober bei 4,0 Prozent, getrieben von deutlich teurerer Energie, die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel bei 2,5 Prozent. Bestätigt sich der Wert, bleibt die Debatte über eine weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember lebendig, was Bewertungen von Wachstumsaktien belastet, Banken aber tendenziell stützt. Schon um 10:00 Uhr stellt die EZB in Frankfurt ihren Finanzstabilitätsbericht vor, in dem Risiken für Banken und Märkte im Mittelpunkt stehen, ein sensibles Thema nach den Turbulenzen der vergangenen Tage.
Aus den USA richten sich die Blicke auf die Bauzahlen am Nachmittag und vor allem auf das Protokoll der Oktober-Sitzung der Fed am Abend, das nach Börsenschluss in Frankfurt Hinweise auf den weiteren Zinskurs liefern kann. Wegen des Zeitpunkts dürfte sich der DAX tagsüber eher von der Euro-Inflation, den KI-Werten und den Einzelmeldungen leiten lassen. Bei den Unternehmen stehen unter anderem der Kapitalmarkttag von Drägerwerk (10:00 Uhr), Alfa Laval (13:00 Uhr), die Hauptversammlung von Oracle (16:00 Uhr) und Quartalszahlen von Target an, außerdem das Ende der Zeichnungsphase und die Preisbekanntgabe beim Börsengang von Anthropic.
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