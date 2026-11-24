Der DAX heute: Nach dem Befreiungsschlag vom Montag holt der Markt Luft. Der deutsche Leitindex steht am Dienstagmorgen um 09:12 Uhr bei 25.288,94 Punkten, 0,19 Prozent unter dem Vortagesschluss von 25.337,27 Punkten. Eröffnet hat er bei 25.308,31 Punkten, das Tageshoch lag bis dahin bei 25.330,32, das Tagestief bei 25.282,26 Punkten. Ein enges Band also, nachdem der DAX zum Wochenauftakt rund zwei Prozent gewonnen und eine Serie von sechs Verlusttagen beendet hatte. Im Mittelpunkt dieses DAX Check am Morgen stehen die Frage, wie lange der Rückenwind aus den USA trägt, die fünf DAX-Gewinner und DAX-Verlierer der ersten Minuten und der ifo-Index um 10:00 Uhr.
DAX Check am Morgen: Rheinmetall, MTU und RWE vorn, adidas, VW und Infineon hinten – ifo-Index im Blick
DAX heute: Der Index gibt um 09:12 Uhr 0,19 Prozent auf 25.288,94 Punkte nach, nachdem er am Montag rund zwei Prozent zugelegt hat. Unsere DAX Analyse zu den Kurstreibern, den fünf DAX-Gewinnern und DAX-Verlierern und den Terminen mit ifo-Index.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum der DAX nach der Rally durchatmet
Der Auslöser der Montags-Rally war ein Personalwechsel: Jensen Huang kehrte nach einer vorübergehenden Auszeit in einer Führungskrise als Chef an die Spitze von NVIDIA zurück. Die Aktie sprang an der Wall Street um 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar. Der Nasdaq 100 schloss laut dpa-AFX 6,86 Prozent höher bei 26.746,10 Punkten, der Dow Jones gewann 3,01 Prozent auf 49.595,31 Zähler, der S&P 500 legte 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte zu. Der Halbleiterindex stieg fast 14 Prozent, Leerverkäufer deckten sich ein. Trotzdem steht der Nasdaq 100 seit Ende Oktober noch rund 16 Prozent im Minus.
In Europa blieb die Reaktion am Dienstagmorgen verhalten. Der Stoxx Europe Technology, am Vortag fast fünf Prozent im Plus, trat zum Start auf der Stelle, der EuroStoxx 50 verlor 0,1 Prozent. Thomas Altmann von QC Partners sagte laut dpa-AFX, plötzlich sei der KI-Trade wieder in Mode; nun müsse sich zeigen, ob es Anschlusskäufer gebe. Genau das ist die offene Frage dieser DAX Analyse: Ist der Montag eine Trendwende oder eine heftige Gegenbewegung nach einem Abverkauf, der den DAX vom Rekord bei gut 27.000 Punkten Mitte November zeitweise mehr als acht Prozent nach unten geschickt hatte?
Aus Asien kamen am Morgen gemischte Signale, die Börsen dort zeigten sich laut Live-Ticker gespalten. Der Euro notiert nahe 1,09 Dollar, der Ölpreis liegt mit knapp 89 Dollar je Barrel (Brent) weiter hoch. Beides dämpft die Euphorie ein wenig, bremst sie aber nicht.
Wall Street
Nasdaq 100 +6,86 %, Dow Jones +3,01 %, S&P 500 +4,73 % am Montag: der größte Tagesgewinn des Nasdaq seit April 2025 laut CNBC.
NVIDIA und KI
Die Rückkehr von Jensen Huang entschärfte die Führungskrise; Oracle, Intel, Micron und Dell zogen mit.
Konsolidierung in Europa
Der Technologiesektor tritt nach dem Fünf-Prozent-Sprung auf der Stelle, der DAX gibt leicht nach.
ifo-Index um 10:00 Uhr
Der Konsens erwartet 90,5 Punkte nach 90,2 im Oktober.
Unternehmensnachrichten
Analystenstimmen bewegen einzelne Werte, ein breiter Treiber fehlt: Der Handel steht ohne klare Richtung.
Welche DAX-Gewinner führen am Morgen: Rheinmetall, FMC, MTU, Heidelberg Materials und RWE
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|Rheinmetall
|734,00 €
|+1,21 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
|Fresenius Medical Care
|38,54 €
|+1,18 %
|Aktienrückkauf läuft
|MTU Aero Engines
|347,00 €
|+0,99 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
|Heidelberg Materials
|179,05 €
|+0,76 %
|JPMorgan hebt Kursziel auf 230 €
|RWE
|57,28 €
|+0,74 %
|Exane BNP hebt auf Outperform
Xetra-Kurse, Stand 09:12 Uhr am 24.11.2026. Veränderung zum Vortagesschluss. Die Rangliste ändert sich im Handelsverlauf.
Quelle: finanzen.at, Kursstand 09:12 Uhr
Rheinmetall Aktie: Der Rüstungswert baut den Montag aus
Die Rheinmetall Aktie führt die Liste an und klettert um 1,21 Prozent auf 734,00 Euro. Am Montag hatte sie nach Xetra-Schlusskursen bereits 4,59 Prozent auf 725,20 Euro zugelegt. Eine Unternehmensmeldung oder ein Analystenurteil, das den Aufschlag am Dienstag erklärt, liegt nicht vor. Wahrscheinlicher ist ein Mitzieheffekt aus der Marktstimmung, was als Einordnung und nicht als belegte Ursache zu verstehen ist.
Fresenius Medical Care Aktie: Der Konzern ist selbst Käufer
Fresenius Medical Care steigt um 1,18 Prozent auf 38,54 Euro. Der Dialysekonzern meldete laut Pflichtmitteilung den Rückkauf von 1.107.296 eigenen Aktien zwischen dem 16. und 20. November, insgesamt summieren sich die Käufe auf 12.359.833 Stück. Ein Unternehmen, das eigene Aktien kauft, wirkt wie ein dauerhafter Käufer im Orderbuch. Der Kurs liegt allerdings weiter unter den 39,00 Euro, zu denen Fresenius am 12. November 13,4 Millionen Aktien platzierte.
MTU Aero Engines Aktie: Rückenwind ohne neue Nachricht
Die MTU Aero Engines Aktie gewinnt 0,99 Prozent auf 347,00 Euro, nach plus 3,06 Prozent am Montag auf 343,60 Euro. Ein konkreter Auslöser ist nicht erkennbar. Der Triebwerksbauer profitiert offenbar von der Erholung zyklischer Werte.
Heidelberg Materials Aktie: JPMorgan bleibt optimistisch
Heidelberg Materials legt 0,76 Prozent auf 179,05 Euro zu. Rückenwind liefert JPMorgan: Analystin Elodie Rall hat das Kursziel laut dpa-AFX von 225 auf 230 Euro angehoben und stuft die Aktie mit Overweight ein, als Top Pick. Ihr Argument sind erwartete Preiserhöhungen im Jahr 2027. Es handelt sich um die Einschätzung von JPMorgan, nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de.
RWE Aktie: Zwei Analysten heben an
RWE gewinnt 0,74 Prozent auf 57,28 Euro. Exane BNP stuft den Versorger laut Goldesel von Neutral auf Outperform hoch und erhöht das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro. Bereits am Montag hatte Analyst James Brand von der Deutschen Bank das Kursziel laut dpa-AFX von 65 auf 67 Euro angehoben. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Aussage von aktiencheck.de.
Welche DAX-Verlierer belasten: adidas, VW, DHL, Bayer und Infineon
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|adidas
|166,00 €
|−1,25 %
|Gewinnmitnahmen nach Plus am Montag
|Volkswagen Vz.
|63,22 €
|−1,16 %
|Tarifrunde beginnt, Schwäche hält an
|Deutsche Post DHL
|57,56 €
|−0,96 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
|Bayer
|52,52 €
|−0,87 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
|Infineon
|48,02 €
|−0,84 %
|Gewinnmitnahmen nach Plus von 6,6 %
Xetra-Kurse, Stand 09:12 Uhr am 24.11.2026. Veränderung zum Vortagesschluss. Volkswagen: Vorzugsaktie.
Quelle: finanzen.at, Kursstand 09:12 Uhr
adidas Aktie: Das Plus vom Montag schmilzt ab
Die adidas Aktie verliert 1,25 Prozent auf 166,00 Euro und ist damit der schwächste DAX-Wert. Am Montag hatte sie 1,88 Prozent auf 168,10 Euro gewonnen. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht, es dürfte sich um eine Gegenbewegung handeln. Das ist eine Einordnung, keine belegte Ursache.
Volkswagen Aktie: Die Tarifrunde wirft Schatten
Die Volkswagen Vorzugsaktie fällt um 1,16 Prozent auf 63,22 Euro und notiert damit unter dem Oktobertief von 65,92 Euro. Der Konzern hatte im dritten Quartal einen Verlust von 5,8 Milliarden Euro ausgewiesen, belastet von Sondereffekten. Zusätzlich beginnen laut Dow-Jones-Tagesvorschau am Dienstag die Tarifverhandlungen mit der IG Metall. Ob das die Aktie belastet, ist offen, es ist eine Einordnung.
Deutsche Post DHL Aktie und Bayer Aktie: Kleine Abgaben ohne Anlass
Die Deutsche Post DHL Aktie sinkt um 0,96 Prozent auf 57,56 Euro, nach einem Plus von 1,79 Prozent am Montag. Die Bayer Aktie gibt 0,87 Prozent auf 52,52 Euro ab, nach minus 0,71 Prozent am Vortag. Für beide Werte ist kein konkreter Auslöser erkennbar. Bei DHL ist der Rückgang nach dem Montagsplus am ehesten Gewinnmitnahme, bei Bayer setzt sich die schwache Tendenz fort.
Infineon Aktie: Nach dem Sprung folgt die Pause
Die Infineon Aktie verliert 0,84 Prozent auf 48,02 Euro, nachdem sie am Montag mit plus 6,56 Prozent einer der stärksten DAX-Werte war. Im vorbörslichen Handel hatte sie laut dpa-AFX noch leicht im Plus gelegen. Im Sektor sorgt zudem eine Verkaufsempfehlung der UBS für Aixtron für Druck auf Halbleiterwerte, dort sieht Analyst Harry Blaiklock langfristig nur 18 Prozent Umsatzwachstum bis 2029 statt rund 30 Prozent. Ein direkter Zusammenhang mit Infineon ist nicht belegt.
Welche Wirtschaftsdaten zählen heute für den DAX
|Uhrzeit
|Region
|Termin
|Prognose
|Vorwert
|06:00
|EU
|Pkw-Neuzulassungen Oktober (ACEA)
|–
|–
|09:00
|Spanien
|Erzeugerpreise Oktober
|–
|–
|10:00
|Deutschland
|ifo-Geschäftsklima November
|90,5
|90,2
|10:00
|Deutschland
|ifo-Lagebeurteilung
|89,3
|88,8
|10:00
|Deutschland
|ifo-Geschäftserwartungen
|91,5
|91,6
|14:15
|USA
|ADP-Beschäftigung (Wochendaten)
|–
|–
|15:00
|USA
|FHFA-Hauspreisindex September
|–
|–
|16:00
|USA
|Richmond-Fed-Index November
|–
|–
|16:00
|USA
|Verbrauchervertrauen (Conference Board) November
|92,2
|91,7
Prognosen laut Dow Jones Tagesvorschau, Uhrzeiten MEZ. Ein Ist-Wert lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Strich: keine Prognose genannt.
Quelle: dpa-AFX, Dow Jones, ifo Institut
Der ifo-Index ist der wichtigste Termin des Vormittags. Erwartet wird ein leichter Anstieg des Geschäftsklimas auf 90,5 Punkte, getragen von der Lagebeurteilung, während die Erwartungen leicht nachgeben sollen. Für den DAX ist der Termin wichtig, weil er zeigt, ob die Stimmung in der deutschen Wirtschaft nach dem Börsenstress stabil bleibt. Ein deutlich schwächerer Wert würde die Konjunkturskeptiker stützen, ein besserer Wert den Erholungsversuch.
Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Das Verbrauchervertrauen der USA wird um 16:00 Uhr erwartet, Konsens 92,2 Punkte nach 91,7. Bei den Unternehmen berichten Medtronic (12:45 Uhr), Analog Devices und Best Buy (13:00 Uhr), nach US-Börsenschluss folgen HP Inc. und Dell. BASF hält ihren Kapitalmarkttag ab, die Uhrzeiten dazu weichen in den Quellen ab. Die EZB führt um 12:00 Uhr einen Tender durch.
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