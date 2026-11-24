Der Auslöser der Montags-Rally war ein Personalwechsel: Jensen Huang kehrte nach einer vorübergehenden Auszeit in einer Führungskrise als Chef an die Spitze von NVIDIA zurück. Die Aktie sprang an der Wall Street um 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar. Der Nasdaq 100 schloss laut dpa-AFX 6,86 Prozent höher bei 26.746,10 Punkten, der Dow Jones gewann 3,01 Prozent auf 49.595,31 Zähler, der S&P 500 legte 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte zu. Der Halbleiterindex stieg fast 14 Prozent, Leerverkäufer deckten sich ein. Trotzdem steht der Nasdaq 100 seit Ende Oktober noch rund 16 Prozent im Minus.

In Europa blieb die Reaktion am Dienstagmorgen verhalten. Der Stoxx Europe Technology, am Vortag fast fünf Prozent im Plus, trat zum Start auf der Stelle, der EuroStoxx 50 verlor 0,1 Prozent. Thomas Altmann von QC Partners sagte laut dpa-AFX, plötzlich sei der KI-Trade wieder in Mode; nun müsse sich zeigen, ob es Anschlusskäufer gebe. Genau das ist die offene Frage dieser DAX Analyse: Ist der Montag eine Trendwende oder eine heftige Gegenbewegung nach einem Abverkauf, der den DAX vom Rekord bei gut 27.000 Punkten Mitte November zeitweise mehr als acht Prozent nach unten geschickt hatte?