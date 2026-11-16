DAX Check am Morgen: Rheinmetall, FMC, adidas, BASF und Airbus starten durch – Infineon zittert vor Nvidia

Deutschland: Große Konjunkturdaten stehen heute nicht im Kalender. Um 10:00 Uhr entscheidet das Bundesverfassungsgericht über Klagen gegen Sonderkündigungsregeln. In Salzgitter berät der Nationale Stahlgipfel über die Zukunft der Industrie, in Düsseldorf starten die Medizintechnikmessen Medica und Compamed. Auf Unternehmensseite lädt Uniper zum Kapitalmarkttag. Für die Commerzbank läuft die Frist der EU-Kommission zur Übernahme durch die UniCredit ab – ein Termin mit Signalwirkung für die gesamte europäische Bankenbranche.

USA: Um 14:30 Uhr erscheint der Empire-State-Index der New Yorker Fed für November, das erste Stimmungsbarometer der US-Industrie für den laufenden Monat. Der Höhepunkt des Tages folgt um 18:00 Uhr: Fed-Chef Kevin Warsh eröffnet eine Konferenz der US-Notenbank zu Produktivität, Arbeitsmarkt und künstlicher Intelligenz. Nach den hohen Verbraucherpreisen und den etwas kühleren Erzeugerpreisen der Vorwoche suchen Anleger nach Hinweisen, wie kräftig die Fed im Dezember an der Zinsschraube dreht. Auf Unternehmensseite legt Tyson Foods Quartalszahlen vor.

Für die DAX Analyse heißt das: Der Montag liefert eher Vorspiel als Entscheidung. Die großen Impulse folgen mit den ZEW-Konjunkturerwartungen und den Nvidia-Zahlen am Dienstag, dem Fed-Protokoll am Mittwoch und dem Doppelschlag aus Anthropic-Börsengang und Shenzhen-Gipfel am Donnerstag.