DAX Check am Morgen: Machtwechsel im US-Kongress – Heidelberg Materials, Continental und Scout24 trotzen dem Wahlbeben aus Washington

Heidelberg Materials, Continental, Scout24, BMW, FMC: Die fünf DAX-Gewinner am Morgen im Detail Heidelberg Materials ist mit einem Kurssprung von 2,78 Prozent auf 161,10 Euro der Spitzenreiter im DAX Check am Morgen. Der Baustoffkonzern hat am Morgen ein Quartal vorgelegt, das an allen wichtigen Stellen die Erwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) kletterte um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls über dem Konsens von 1,24 Milliarden Euro. Der Konzern profitierte von einer Nachfrageerholung, vor allem in Europa und Nordamerika. Zum Wachstum trugen auch Portfolioveränderungen bei, insbesondere die Erstkonsolidierung des türkischen Zementherstellers Akcansa, an dem Heidelberg Materials seit der Jahresmitte die Mehrheit hält. Zudem wurde das Sparprogramm „Transformation Accelerator“ über die ursprünglichen Ziele hinaus erweitert, zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 sollen die Margen stärken. Die Jahresprognose für das RCO von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro wurde bestätigt, aber nicht angehoben – das ist der einzige Wermutstropfen. Für die Aktie ist es dennoch ein wichtiges Signal: Nach dem Sprung von 4,70 Prozent am Montag setzt sie ihre Erholung fort. Der Weg zum Jahreshoch bei rund 241 Euro aus dem Januar bleibt allerdings weit, seit Jahresbeginn steht noch immer ein deutliches Minus zu Buche.