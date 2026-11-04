DAX Check am Morgen: Machtwechsel im US-Kongress – Heidelberg Materials, Continental und Scout24 trotzen dem Wahlbeben aus Washington
DAX Check am Morgen: Machtwechsel im US-Kongress – Heidelberg Materials, Continental und Scout24 trotzen dem Wahlbeben aus Washington
Es war eine Nacht, die Amerika politisch neu sortiert hat – und die Börsen weltweit in Atem hielt. Die Demokraten haben den US-Senat erobert, im Repräsentantenhaus zeichnet sich ebenfalls eine demokratische Mehrheit ab. Donald Trump regiert die zweite Hälfte seiner Amtszeit damit voraussichtlich gegen einen Kongress der Opposition. Der DAX reagierte in der Nacht mit einem Schreckmoment und rutschte vorbörslich bis auf 25.532 Punkte ab. Doch am Morgen ist die Panik verflogen: Die Indikation steht leicht im Plus. Unser DAX Check am Morgen zeigt, warum der Markt das Wahlbeben so schnell verdaut – und warum Heidelberg Materials, Continental und Scout24 mit Quartalszahlen die Schlagzeilen bestimmen, während Daimler Truck und Infineon hinterherhinken.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 4. November 2026
DAX Analyse: Schreck in der Nacht, Erholung am Morgen – wie der Markt das Wahlbeben verdaut Die Zahlen erzählen die Geschichte dieser Nacht. Am Dienstag hatte der DAX mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 25.864,62 Punkten geschlossen – Nervosität vor der Wahl, ein unruhiger Ölmarkt und schwache Technologiewerte hatten belastet. Als in der Nacht die ersten Hochrechnungen aus den USA eintrafen, gaben die vorbörslichen Taxen deutlich nach. Der Broker IG Markets sah den Leitindex zeitweise nur noch bei 25.532 Punkten, gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung lag die Indikation noch rund ein halbes Prozent im Minus bei 25.730 Zählern. In Asien rutschte der japanische Nikkei zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mai.
Doch dann drehte die Stimmung. Die Ariva-Indikation zeigt den DAX um 8:15 Uhr bei 25.849,19 Punkten, ein Plus von 0,14 Prozent. Die Futures auf die US-Indizes reduzierten ihre Verluste, und auch der Nikkei machte einen guten Teil seines Minus wett. China, Hongkong und Südkorea schlossen sogar im Plus. Die DAX Analyse zeigt damit ein klassisches Muster: Die erste Reaktion auf ein politisches Großereignis ist Unsicherheit, die zweite ist die nüchterne Frage, was sich für Unternehmen und Gewinne tatsächlich ändert. Und die Antwort darauf fällt deutlich weniger dramatisch aus, als es der nächtliche Rutsch vermuten ließ.
Rückenwind kommt zudem von der Wall Street. Der Nasdaq 100 beendete am Dienstag eine dreitägige Verlustserie und schloss 0,68 Prozent höher bei 28.180 Punkten, während der Dow Jones 0,38 Prozent auf 51.787 Punkte nachgab. Nach Börsenschluss lieferte AMD dann ein Ausrufezeichen: Der Chipkonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Rechenzentrumschips verdoppelte sich nahezu. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht – deutlich mehr als die 16,23 Milliarden Dollar, mit denen Analysten gerechnet hatten. Die Aktie legte nachbörslich um rund 7,5 Prozent zu, Nvidia und Intel zogen mit. Nach einer Woche voller Zweifel an den KI-Investitionen ist das ein wichtiges Signal: Die Nachfrage nach KI-Chips ist ungebrochen.
Und schließlich gibt die Berichtssaison im DAX selbst den Takt vor. Heidelberg Materials und Continental haben am Morgen Zahlen vorgelegt, die über den Erwartungen liegen, Scout24, Vonovia und Fresenius folgen mit ihren Quartalsberichten. Für die DAX Analyse heißt das: Heute entscheiden Unternehmenszahlen mindestens so stark über die Richtung wie die Politik aus Washington.
Midterms 2026: Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen und was sie für den deutschen Aktienmarkt bedeuten Das Ergebnis der Midterms fällt deutlicher aus, als viele Beobachter zu Jahresbeginn erwartet hatten. Die Nachrichtenagentur AP hat den Senat für die Demokraten ausgerufen. Die Partei benötigte einen Nettogewinn von mindestens vier Sitzen, um die bisherige republikanische Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen zu brechen – und hat dieses Ziel erreicht. Mehrere US-Sender, darunter CBS und CNN, projizieren zudem, dass die Demokraten auch das Repräsentantenhaus gewinnen. Ein offizieller AP-Call für die zweite Kammer stand zum Zeitpunkt der Recherche noch aus, einige knappe Rennen sind noch nicht entschieden.
Bemerkenswert ist die Geografie der Ergebnisse. Laut CBS haben Texas und Kansas erstmals seit Jahrzehnten wieder demokratische Senatoren gewählt, darunter James Talarico in Texas. In Ohio gewann Sherrod Brown einen Senatssitz, in North Carolina setzte sich der frühere Gouverneur Roy Cooper durch. Auch in Iowa und South Carolina wechselten Sitze die Partei. In Maine räumte die langjährige republikanische Senatorin Susan Collins ihre Niederlage gegen den Demokraten Troy Jackson ein. Mehrere US-Medien werten das Ergebnis als Reaktion der Wähler auf hohe Preise und den Iran-Krieg. Es wäre erst das fünfte Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass eine Partei in einer Zwischenwahl beide Kammern des Kongresses dreht.
Für die Börse zählt weniger die politische Bewertung als die Frage: Was ändert sich für Wirtschaft und Unternehmen? Die Wall Street hat dafür einen Begriff – „Gridlock“, politischer Stillstand. Der republikanische Präsident steht ab Januar einem Kongress gegenüber, der künftig von den Demokraten kontrolliert werden dürfte. Daraus ergeben sich fünf Konsequenzen, die für Anleger am deutschen Aktienmarkt relevant sind.
Erstens: Weniger Gesetzgebung, mehr Planbarkeit – aber auch weniger Rückenwind. Neue Steuersenkungen oder große Konjunkturpakete werden ohne Zustimmung beider Parteien kaum noch möglich sein. Für Unternehmen bedeutet das zwar weniger Fantasie für zusätzliche Entlastungen, aber auch weniger Risiko abrupter Kurswechsel. Historisch haben die US-Börsen in Phasen geteilter Regierung keineswegs schlechter abgeschnitten – Märkte schätzen Stillstand oft mehr als hektische Politik.
Zweitens: Die Zollpolitik bleibt vorerst Sache des Weißen Hauses. Zölle hat Trump weitgehend per Präsidialverordnung durchgesetzt. Daran ändert der neue Kongress nicht unmittelbar etwas. Allerdings dürfte der politische Gegenwind zunehmen, und der Kongress kann über Haushalt, Anhörungen und Gesetzgebung Druck aufbauen. Für exportstarke DAX-Konzerne mit großem US-Geschäft – von den Autobauern über Daimler Truck bis zu SAP – ist das eine Entwicklung, die die Zollrisiken mittelfristig eher begrenzen als verschärfen könnte. Eine kurzfristige Entlastung ist daraus aber nicht abzuleiten.
Drittens: Der Senat kontrolliert künftig die Personalpolitik. Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter müssen vom Senat bestätigt werden. Das gilt auch für Personalentscheidungen in der US-Notenbank. Für die Märkte bedeutet das: Die Unabhängigkeit der Fed dürfte institutionell gestärkt werden, weil eine politisch motivierte Besetzung schwieriger wird. Das ist ein Faktor, der die Anleiherenditen mittelfristig stabilisieren könnte.
Viertens: Der Iran-Konflikt rückt in den Fokus des Kongresses. Trump hatte signalisiert, nach der Wahl über weitere Militärschläge gegen den Iran zu entscheiden. Ein demokratisch kontrollierter Kongress dürfte die Kriegspolitik deutlich kritischer begleiten. Für den Ölpreis – und damit für energieintensive DAX-Werte wie Heidelberg Materials oder BASF sowie für die Luftfahrt – ist das ein Thema, das in den kommenden Wochen an Bedeutung gewinnt.
Fünftens: Die Haushaltsfrage wird zur Bewährungsprobe. Geteilte Regierungen gehen in den USA häufig mit Streit über Schuldenobergrenze und Haushalt einher. Solche Konfrontationen haben in der Vergangenheit immer wieder für Unruhe an den Anleihemärkten gesorgt. Das ist kein Thema für heute, aber eines, das Anleger für 2027 auf dem Zettel haben sollten.
Das Fazit dieser DAX Analyse zur Wahl: Der nächtliche Rutsch war eine Reflexreaktion auf die Unsicherheit. Am Morgen setzt sich die Einschätzung durch, dass sich für die Gewinne der DAX-Konzerne kurzfristig wenig ändert. Die größere Unbekannte bleibt, wie Trump auf die Niederlage reagiert – in der Handels- wie in der Außenpolitik.
Heidelberg Materials, Continental, Scout24, BMW, FMC: Die fünf DAX-Gewinner am Morgen im Detail Heidelberg Materials ist mit einem Kurssprung von 2,78 Prozent auf 161,10 Euro der Spitzenreiter im DAX Check am Morgen. Der Baustoffkonzern hat am Morgen ein Quartal vorgelegt, das an allen wichtigen Stellen die Erwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) kletterte um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls über dem Konsens von 1,24 Milliarden Euro. Der Konzern profitierte von einer Nachfrageerholung, vor allem in Europa und Nordamerika. Zum Wachstum trugen auch Portfolioveränderungen bei, insbesondere die Erstkonsolidierung des türkischen Zementherstellers Akcansa, an dem Heidelberg Materials seit der Jahresmitte die Mehrheit hält. Zudem wurde das Sparprogramm „Transformation Accelerator“ über die ursprünglichen Ziele hinaus erweitert, zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 sollen die Margen stärken. Die Jahresprognose für das RCO von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro wurde bestätigt, aber nicht angehoben – das ist der einzige Wermutstropfen. Für die Aktie ist es dennoch ein wichtiges Signal: Nach dem Sprung von 4,70 Prozent am Montag setzt sie ihre Erholung fort. Der Weg zum Jahreshoch bei rund 241 Euro aus dem Januar bleibt allerdings weit, seit Jahresbeginn steht noch immer ein deutliches Minus zu Buche.
Continental gewinnt 1,54 Prozent auf 68,54 Euro und präsentiert sich in seinem ersten Quartal als reiner Reifenhersteller in Topform. Der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche sank zwar auf 3,45 Milliarden Euro – vor allem wegen des Verkaufs eines Geschäftsbereichs, organisch betrug das Minus nur 1,5 Prozent. Doch beim Ergebnis überzeugt Continental: Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro und lag damit klar über der Analystenerwartung von knapp 480 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 14,9 Prozent. Getragen wurde das Geschäft von Pkw-Reifen in Europa und Asien-Pazifik sowie dem höheren Absatz margenstarker Premium- und Ultra-High-Performance-Reifen. Das ist besonders bemerkenswert, weil die weltweite Autoproduktion rückläufig ist. Die Konsequenz: Continental hebt die Jahresprognose an. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2026 nun 13,4 bis 14,0 Prozent erreichen, der bereinigte Free Cashflow 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Bis Ende 2027 will der Konzern sein Angebot um mehr als 650 neue Reifendimensionen erweitern. Nach dem Verkauf von ContiTech prüft Continental zudem eine Sonderdividende und Aktienrückkäufe – eine Fantasie, die der Aktie zusätzlich Halt gibt.
Scout24 legt 1,24 Prozent auf 86,05 Euro zu. Der Betreiber von ImmoScout24 legt heute ebenfalls seine Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate vor. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt, nachdem sie im Sommer unter Druck geraten war: Im August hatte Scout24 trotz eines Umsatzplus von 20 Prozent im zweiten Quartal zunächst über sieben Prozent verloren, weil der Zukauf der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia die Marge kurzfristig belastete. Für 2026 erwartet Scout24 ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent, wovon sechs bis sieben Prozentpunkte auf Spanien entfallen. Zusätzlichen Halt gibt das auf bis zu 350 Millionen Euro ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm. Die Analysten sind überwiegend optimistisch, Goldman Sachs nahm die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 105 Euro auf.
BMW steigt um 0,78 Prozent auf 57,00 Euro. Die Münchner profitieren von den starken Zahlen des Zulieferers Continental, die zeigen, dass der Automobilsektor trotz rückläufiger Produktion profitabel arbeiten kann. Zudem gehört BMW zu den deutschen Konzernen mit dem größten Produktionsstandbein in den USA – das Werk in Spartanburg ist eines der größten Autowerke des Landes. Jede Perspektive, dass der Kongress die Zollpolitik künftig stärker begleitet, ist für die Autobauer ein positives Signal.
Fresenius Medical Care gewinnt 0,54 Prozent auf 39,16 Euro und erholt sich damit nach dem Rückschlag vom Vortag. Am Dienstag war die Aktie nach den Quartalszahlen das Schlusslicht im DAX, weil der neue Konzernchef Shervin Korangy die Jahresprognose auf die untere Hälfte eingegrenzt hatte. Dabei waren die Zahlen selbst besser als befürchtet: Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 545 Millionen Euro über der Analystenerwartung von rund 518 Millionen Euro. Für FMC ist das US-Geschäft der entscheidende Faktor, denn der Großteil des Umsatzes stammt aus dem amerikanischen Dialysemarkt. Ein demokratisch geführter Kongress dürfte die Gesundheitspolitik und die Vergütung im Dialysebereich stärker begleiten – ob das Chance oder Risiko ist, wird die Debatte der kommenden Monate zeigen. Heute stehen bei FMC zunächst technische Erholung und Schnäppchenkäufe im Vordergrund.
Daimler Truck, Infineon, Siemens Energy, Hochtief, Airbus: Die fünf DAX-Verlierer am Morgen im Detail Daimler Truck ist mit einem Minus von 1,40 Prozent auf 40,02 Euro das Schlusslicht im DAX Check am Morgen. Kein anderer DAX-Wert ist so direkt vom US-Geschäft abhängig wie der Lkw-Hersteller: Nordamerika mit der Marke Freightliner ist der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Genau dort hatte Daimler Truck im Sommer von neuen US-Zollregelungen profitiert, die hohe US-Wertschöpfungsanteile anerkennen, und daraufhin die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro angehoben. Für Nordamerika strebt der Konzern eine bereinigte Umsatzrendite von 9 bis 11 Prozent an. Diese Konstellation hängt stark an der aktuellen Handelspolitik aus Washington. Jede politische Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Regierung trifft Daimler Truck deshalb besonders. Hinzu kommt, dass die Aktie seit Monaten in einer Seitwärtsspanne zwischen rund 39 und 45 Euro festhängt und sich nun dem unteren Rand nähert.
Infineon verliert 1,05 Prozent auf 51,93 Euro – und das, obwohl AMD in der Nacht starke Zahlen geliefert hat. Auf den ersten Blick ist das paradox, auf den zweiten erklärbar. Ein Teil der Erklärung dürfte in Gewinnmitnahmen nach der Erholung seit dem Freitags-Ausverkauf liegen. Zudem ist Infineon weniger ein direkter Profiteur der KI-Beschleuniger, die AMD verkauft, als vielmehr ein Lieferant von Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von Rechenzentren sowie für Autos und Industrie. Der Autosektor wiederum hängt stark an der US-Handelspolitik. Fundamental bleibt der Chipkonzern gut aufgestellt: Für das Geschäftsjahr 2026 hatte Infineon seine Umsatzprognose auf rund 16,3 Milliarden Euro angehoben. Im November stehen die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und der Ausblick auf 2027 an – bis dahin dürfte die Aktie volatil bleiben.
Siemens Energy gibt 0,88 Prozent auf 128,68 Euro nach. Der Energietechnik-Konzern bleibt ein Spielball der KI-Stimmung und der Politik zugleich. Siemens Energy macht einen erheblichen Teil seines Geschäfts mit Gasturbinen und Netzausrüstung für den US-Markt, wo der Strombedarf neuer Rechenzentren boomt. Ein politischer Machtwechsel im Kongress wirft Fragen auf, wie sich die US-Energiepolitik künftig entwickelt – für den Ausbau der Netze dürfte es eher Rückenwind geben, für einzelne Förderprogramme könnte es neue Debatten geben. Nach dem Kurssturz von knapp sieben Prozent am vergangenen Freitag und der Erholung am Montag pendelt die Aktie um die charttechnisch wichtige Zone von 126 bis 131 Euro. Der eigentliche Härtetest folgt am 11. November mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und neuen Mittelfristzielen.
Hochtief verliert 0,68 Prozent auf 379,80 Euro. Der Baukonzern macht den Großteil seines Geschäfts über die US-Tochter Turner und die australische Beteiligung CIMIC. Turner ist einer der größten Baudienstleister für Rechenzentren in den USA – und damit eng an die Investitionsbereitschaft der amerikanischen Technologiekonzerne und an das US-Investitionsklima gekoppelt. Politische Unsicherheit in Washington belastet deshalb unmittelbar. Fundamental steht Hochtief mit einem Rekordauftragsbestand von 84,8 Milliarden Euro und einer angehobenen Gewinnprognose von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro für 2026 stark da. Schon morgen, am Donnerstag, 5. November, legt der Konzern die Zahlen für die ersten neun Monate vor – der Markt dürfte vor allem auf Aussagen zum US-Geschäft achten.
Airbus gibt 0,42 Prozent auf 193,06 Euro nach. Der Flugzeugbauer ist doppelt mit der US-Politik verbunden: über das große US-Geschäft mit Fluggesellschaften und über das Endmontagewerk in Mobile, Alabama. Handelspolitische Unsicherheit, etwa über Zölle auf Flugzeugteile, wirkt sich unmittelbar auf die Stimmung aus. Hinzu kommt der Ölpreis: Ein demokratisch geführter Kongress könnte die Iran-Politik stärker hinterfragen, was die Unsicherheit am Ölmarkt zunächst nicht verringert. Für Airlines und damit für die Bestellfantasie bei Airbus ist der Kerosinpreis ein zentraler Faktor. Operativ bleibt das Thema für Airbus die Lieferkette: Um die Auslieferungsziele zu erreichen, braucht der Konzern ein starkes Schlussquartal.
Wirtschaftsdaten im DAX Check am Morgen: Dienstleister unter der Lupe, US-Arbeitsmarkt und ISM-Index Nach dem politischen Großereignis der Nacht rückt am heutigen Mittwoch die Konjunktur wieder in den Vordergrund. Im Mittelpunkt steht der Dienstleistungssektor – auf beiden Seiten des Atlantiks. Für die DAX Analyse sind die heutigen Daten besonders wichtig, weil sie zeigen, ob die Schwäche im deutschen Konsum auch auf die Dienstleister übergreift.
Italien – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Oktober (9:45 Uhr): Den Auftakt macht Italien. Erwartet wird ein Rückgang auf 51,0 Punkte nach 51,7 im September. Italien hatte bereits bei der Industrie am Montag enttäuscht – eine weitere Abschwächung würde das Bild einer schwächelnden südeuropäischen Konjunktur verstärken.
Frankreich – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, 2. Veröffentlichung (9:50 Uhr): Frankreich ist das Sorgenkind der Eurozone. Die erste Schätzung lag bei nur 48,4 Punkten nach 51,2 im September – damit schrumpft der französische Dienstleistungssektor. Auch der Gesamtindex lag in der ersten Veröffentlichung bei 48,4 Punkten nach 51,1. Wird dieser Wert bestätigt, ist Frankreich die konjunkturelle Schwachstelle der Währungsunion.
Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, 2. Veröffentlichung (9:55 Uhr): Der wichtigste Wert für den DAX Check am Morgen. Die erste Schätzung zeigte einen Rückgang auf 51,7 Punkte nach 52,9 im September. Der deutsche Dienstleistungssektor wächst damit noch, verliert aber an Schwung. Der Gesamtindex aus Industrie und Dienstleistungen lag bei 52,8 nach 53,8 Punkten. Das passt ins Bild der vergangenen Tage: Die Industrie läuft dank Rüstungs- und Infrastrukturaufträgen robust, der Konsum schwächelt – am Montag waren die Einzelhandelsumsätze im September um 2,0 Prozent eingebrochen. Eine Abwärtsrevision würde die Sorge um die Binnenkonjunktur verstärken.
Eurozone – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, 2. Veröffentlichung (10:00 Uhr): Für die gesamte Eurozone lag die erste Schätzung bei 51,7 Punkten nach 53,0 im September, der Gesamtindex bei 51,9 nach 53,1. Die Wirtschaft der Währungsunion wächst weiter, aber spürbar langsamer. Für die Europäische Zentralbank ist das eine schwierige Mischung: Die Konjunktur kühlt ab, während die Energiepreise infolge des Iran-Konflikts die Inflation hoch halten.
Großbritannien – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, 2. Veröffentlichung (10:30 Uhr): Im Vereinigten Königreich lag der Wert im September bei 52,1 Punkten. Die Daten ergänzen das europäische Konjunkturbild.
USA – ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober (14:15 Uhr): Am Nachmittag richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarkt. Der private Arbeitsmarktdienstleister ADP veröffentlicht seine Beschäftigungszahlen. Erwartet werden 75.000 neue Stellen in der Privatwirtschaft nach 90.000 im September. Der ADP-Bericht gilt als Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ein deutlich schwächerer Wert würde die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank nähren, ein starker Wert die Inflationssorgen verstärken.
USA – Handelsbilanz September (14:30 Uhr): Erwartet wird ein Defizit von 107,7 Milliarden Dollar nach 105,57 Milliarden Dollar im Vormonat. Das US-Handelsdefizit ist politisch hochbrisant – nach der Wahlniederlage der Republikaner wird jede Zahl zur Wirksamkeit der Zollpolitik in Washington genau gelesen. Ein weiter steigendes Defizit würde die Debatte über die Handelspolitik zusätzlich befeuern.
USA – S&P-Global-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, 2. Veröffentlichung (15:45 Uhr): Für den finalen Wert werden 58,0 Punkte erwartet, die erste Schätzung lag bei 58,7. Der US-Dienstleistungssektor wächst damit kräftig.
USA – ISM-Index Dienstleistungen Oktober (16:00 Uhr): Der Höhepunkt des Tages. Erwartet werden 54,8 Punkte nach 54,9 im September. Der Dienstleistungssektor macht rund 70 Prozent der US-Wirtschaft aus, der ISM-Index ist der wichtigste Frühindikator dafür. Am Montag hatte bereits der ISM-Index für die Industrie mit 55,5 Punkten positiv überrascht, und die Preiskomponente war gesunken. Bestätigt sich dieses Bild bei den Dienstleistern – solides Wachstum bei nachlassendem Preisdruck –, wäre das ein starkes Argument für die Bullen. Steigt dagegen die Preiskomponente, rückt die Inflationssorge zurück in den Mittelpunkt.
Unternehmenszahlen: Neben Heidelberg Materials, Continental und Scout24 legen heute auch Vonovia und Fresenius ihre Quartalszahlen vor. Vonovia hatte bereits Ende Oktober die Prognose für das organische Mietwachstum 2026 auf rund 3,8 Prozent präzisiert. Am Donnerstag folgen mit Hochtief, Rheinmetall, DHL und Deutscher Telekom weitere DAX-Schwergewichte.
Unter dem Strich gilt für den heutigen Handelstag: Der Vormittag gehört den Quartalszahlen und den europäischen Einkaufsmanagern, der Nachmittag dem US-Arbeitsmarkt und dem ISM-Index. Wer heute investiert, sollte die Uhrzeiten 14:15 und 16:00 Uhr im Kalender markieren.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 161,10 Euro, +2,78 Prozent Umsatz im dritten Quartal +10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, RCO +9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro – beides über den Erwartungen. Jahresprognose bestätigt, Sparprogramm ausgeweitet.
Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Symbol: CON) – 68,54 Euro, +1,54 Prozent Bereinigtes EBIT +6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro, Marge 14,9 Prozent. Prognose für EBIT-Marge und Free Cashflow 2026 angehoben.
Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24) – 86,05 Euro, +1,24 Prozent Neunmonatszahlen heute. Prognose 2026: Umsatzwachstum 16 bis 18 Prozent, Aktienrückkauf bis zu 350 Millionen Euro.
BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW) – 57,00 Euro, +0,78 Prozent Rückenwind durch die starken Continental-Zahlen, großes Produktionsstandbein in den USA.
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 39,16 Euro, +0,54 Prozent Technische Erholung nach dem Kursrückgang vom Dienstag. Bereinigtes operatives Ergebnis im dritten Quartal über den Erwartungen, Prognose auf die untere Hälfte eingegrenzt.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG) – 40,02 Euro, -1,40 Prozent Hohe Abhängigkeit vom US-Geschäft, politische Unsicherheit nach den Midterms. Die Aktie nähert sich dem unteren Rand der Spanne von 39 bis 45 Euro.
Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,93 Euro, -1,05 Prozent Gewinnmitnahmen trotz starker AMD-Zahlen. Jahresumsatzprognose 2026 rund 16,3 Milliarden Euro, Ausblick auf 2027 im November.
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 128,68 Euro, -0,88 Prozent Großes US-Geschäft, Unsicherheit über die künftige US-Energiepolitik. Zahlen zum vierten Geschäftsquartal am 11. November.
HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 379,80 Euro, -0,68 Prozent US-Tochter Turner macht Hochtief zum Spiegel des US-Investitionsklimas. Neunmonatszahlen am 5. November.
Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Symbol: AIR) – 193,06 Euro, -0,42 Prozent Handelspolitische Unsicherheit und Ölpreis belasten. Starkes Schlussquartal für die Auslieferungsziele nötig.
Kursangaben: Börse Stuttgart, Stand ca. 8:10 bis 8:16 Uhr. DAX-Stand: Ariva-Indikation, 8:15 Uhr. Wahlergebnisse: Stand der Berichterstattung am Morgen des 4. November 2026; einzelne Rennen sind noch nicht entschieden.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie sind die US-Zwischenwahlen ausgegangen? Die Demokraten haben laut AP die Mehrheit im Senat gewonnen. Mehrere US-Sender projizieren zudem eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus. Präsident Trump steht damit künftig ein von Demokraten kontrollierter Kongress gegenüber.
Wie reagiert der DAX auf die Midterms? In der Nacht fiel der DAX vorbörslich zeitweise auf 25.532 Punkte. Am Morgen erholte er sich, die Ariva-Indikation lag um 8:15 Uhr bei 25.849,19 Punkten (+0,14 Prozent).
Welche Aktien führen den DAX an? Heidelberg Materials (+2,78 Prozent), Continental (+1,54 Prozent) und Scout24 (+1,24 Prozent). Schlusslichter sind Daimler Truck (-1,40 Prozent) und Infineon (-1,05 Prozent).
Welche Termine sind heute entscheidend? Die Einkaufsmanagerindizes der Dienstleister am Vormittag, der ADP-Arbeitsmarktbericht um 14:15 Uhr und der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor um 16:00 Uhr.
Fazit der DAX Analyse: Politisches Beben, wirtschaftliche Gelassenheit
Die US-Zwischenwahlen haben die politischen Kräfteverhältnisse in Washington verschoben – und der DAX hat in der Nacht mit einem kurzen Schreck reagiert. Doch der Morgen zeigt, dass die Märkte zwischen politischer Schlagzeile und wirtschaftlicher Substanz unterscheiden. Ein geteilter Kongress bedeutet weniger Gesetzgebung, aber auch weniger Überraschungen, und die starken AMD-Zahlen beruhigen die Nerven im Technologiesektor. Im DAX geben die Quartalszahlen den Ton an: Heidelberg Materials und Continental beweisen, dass deutsche Industriekonzerne auch in einem schwierigen Umfeld liefern können. Verlierer sind vor allem jene Werte, deren Geschäftsmodell besonders eng an die US-Politik gekoppelt ist – Daimler Truck, Hochtief, Siemens Energy. Charttechnisch bleibt die Zone um 25.666 Punkte die erste Unterstützung, darüber lockt erneut die 26.000er-Marke. Die nächsten Impulse kommen am Nachmittag vom ISM-Index – und in den kommenden Wochen von der Frage, wie Donald Trump auf den Machtverlust im Kongress reagiert. Die nächste DAX Analyse dürfte spannend bleiben.
Redaktion, aktiencheck.de
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