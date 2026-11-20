Am Vormittag standen in Deutschland die Erzeugerpreise für Oktober an: Erwartet wurden laut Der Aktionär +0,9 Prozent zum Vormonat und +7,4 Prozent zum Vorjahr, nach +1,9 und +6,7 Prozent im September. Hohe Erzeugerpreise nähren die Sorge vor anhaltendem Preisdruck, was für Zinserwartungen und damit für den DAX relevant ist. Mit Spannung wird zudem die Rede von EZB-Präsidentin Lagarde erwartet. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf das Verbrauchervertrauen: um 16:00 Uhr die endgültige Michigan-Umfrage (erwartet 51,5 nach 51,0) und die erste Schätzung für die Eurozone. Für 18:00 Uhr ist laut Der Aktionär eine Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump nach dem APEC-Gipfel angekündigt.