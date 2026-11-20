DAX heute: Der deutsche Leitindex ist am Freitagmorgen mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 25.188 Punkte in den Handel gestartet und testet damit die 200-Tage-Linie. Es droht der sechste Verlusttag in Folge. Vor einer Woche stand der DAX noch bei 27.001 Punkten, das Jahresplus ist von zwischenzeitlich rund 10 Prozent auf unter 3 Prozent geschrumpft. Die Stimmung nennt die LBBW „stark angeknackst“. Im Mittelpunkt dieses DAX Check am Morgen stehen die Technologiewerte, die ihre Gewinne vom Anthropic-Börsengang schon wieder abgegeben haben.
DAX Check am Morgen: Infineon, Siemens Energy und Scout24 hinten, FMC und Hannover Rück vorn - DAX testet die 200-Tage-Linie
DAX aktuell: Der Index startet am Freitag 1,1 Prozent tiefer bei rund 25.190 Punkten. Infineon, Scout24 und Siemens Energy führen die DAX-Verlierer an, FMC und Hannover Rück zählen zu den Gewinnern. Unsere DAX Analyse mit Kurstreibern und Terminen.
Der Handel bleibt nervös: Beim Abruf gegen 09:35 Uhr zeigte finanzen.net den DAX bei 25.142 Punkten, ein Minus von 1,26 Prozent. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 25.464 Punkten sind das gut 300 Punkte weniger.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Anthropic-Hoch verpufft, Asien im Ausverkauf
Das Bild des Morgens ist eindeutig: Risiko raus, vor allem aus Technologie und KI. An der Wall Street gaben am Donnerstag alle drei großen Indizes deutlich nach. Der Dow Jones verlor 2,19 Prozent auf 49.097 Punkte, der S&P 500 2,02 Prozent auf 7.176 Punkte und der Nasdaq 100 2,21 Prozent auf 26.517 Punkte. Alle drei erreichten Mehrmonatstiefs, der S&P 500 beendete laut Der Aktionär seinen sechsten Verlusttag in Folge. Dabei war der Börsengang von Anthropic zunächst gut gelaufen: Ausgabepreis 83 US-Dollar, Tageshoch 115 Dollar, Schlusskurs rund 97 Dollar. Nachbörslich näherte sich der Kurs laut dpa-AFX wieder dem Ausgabepreis. Matt Maley von Miller Tabak verwies auf Bedenken zur Rentabilität im KI-Bereich, hohe Investitionen, steigende Zinsen, Spannungen am Kreditmarkt und geopolitische Risiken.
Asien setzte den Ton für Europa. Der Nikkei 225 fiel Freitagfrüh um 5,0 Prozent, der südkoreanische Kospi um 5,7 Prozent, der Hang Seng um 2,2 Prozent und der chinesische CSI 300 um 1,8 Prozent. Der Kospi sank auf den tiefsten Stand seit Januar.
Der Euro Stoxx 50 gab zum Start 1,2 Prozent nach, der MDax 1,0 Prozent auf 29.207 Punkte. Als Belastungsfaktoren nennt dpa-AFX die Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, mögliche Folgen der Nvidia-Krise, Zinssorgen und den starken US-Dollar. Nvidia verlor binnen fünf Tagen gut 12 Prozent.
KI-Sorgen in Wall Street und Asien
Der Nasdaq 100 steht auf dem tiefsten Stand seit April, der Kospi auf dem tiefsten seit Januar – das drückt vor allem Chip- und Technologiewerte im DAX.
Zinsen und Dollar
Zinssorgen und ein starker US-Dollar belasten laut dpa-AFX die Stimmung; Gold gibt zugleich nach und notiert bei rund 3.516 US-Dollar je Feinunze.
Rohstoffe
Brent kostet knapp 93 US-Dollar, WTI knapp 84 US-Dollar. Die Ölpreise sind laut Der Aktionär wenig verändert und liefern keinen eigenen Impuls.
Notenbank-Rede
EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht ab 09:00 Uhr beim Frankfurt European Banking Congress. Anleger lauschen auf Hinweise zu Zinsen und Konjunktur.
Sektorgeschehen
Laut Der Aktionär beendete BASF seine Übernahmebemühungen; die Evonik-Aktie brach im MDax um 16,2 Prozent ein. Eine direkte DAX-Wirkung ist nicht belegt.
Die fünf DAX-Gewinner: FMC, Hannover Rück und Telekom halten dagegen
Bei einem Index-Minus von mehr als einem Prozent sind es klassische Defensive und Nachzügler, die im Plus liegen. Die DAX-Gewinner seit Handelsbeginn im Überblick:
|Aktie
|Veränderung
|Auslöser
|Fresenius Medical Care
|+1,69%
|Gegenbewegung nach Vortagesverlust; kein Auslöser belegt
|Hannover Rück
|+1,11%
|defensiver Titel, kein Auslöser belegt
|Deutsche Telekom
|+0,92%
|defensiver Titel, kein Auslöser belegt
|Beiersdorf
|+0,89%
|defensiver Titel, kein Auslöser belegt
|Vonovia
|+0,76%
|kein Auslöser belegt
Veränderung seit Xetra-Handelsbeginn laut MarketScreener/AWP (Stand ca. 09:08 Uhr, Zwischenstand). Einzelkurse in Euro lagen nicht gesichert vor.
Quelle: MarketScreener/AWP, 20.11.2026
Wichtig zur Einordnung: Für keine der fünf Aktien konnten wir bis zum Redaktionsschluss eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser belegen. Die folgenden Einordnungen sind deshalb Sektor- und Marktlogik, keine bestätigten Gründe.
Fresenius Medical Care Aktie: Erholung nach schwerem Vortag
Die FMC-Aktie führt die Gewinnerliste mit 1,69 Prozent an. Am Donnerstag zählte der Dialysekonzern noch zu den schwächsten DAX-Werten, je nach Quelle mit Verlusten von rund 3 bis 4,8 Prozent. Dass die Aktie nun zu den stärksten Werten gehört, deutet auf eine Gegenbewegung hin; einen belegten Auslöser gibt es nicht.
Hannover Rück Aktie, Telekom Aktie und Beiersdorf Aktie: Defensive gefragt
Hannover Rück (+1,11 Prozent), Deutsche Telekom (+0,92 Prozent) und Beiersdorf (+0,89 Prozent) stehen für Branchen, die konjunktur- und technologieunabhängiger gelten. In einem Markt, der Technologie verkauft, ist es nicht ungewöhnlich, dass solche Titel relativ gut abschneiden. Konkrete Meldungen oder Analystenurteile liegen uns dazu nicht vor.
Vonovia Aktie: Zinssorgen im Blick
Vonovia gewinnt 0,76 Prozent. Der Immobilienkonzern ist traditionell zinssensibel; steigende Zinsen gelten als Belastung, hier läuft die Aktie jedoch gegen den Trend. Einen Auslöser nennen die Quellen nicht.
Die fünf DAX-Verlierer: Infineon, Scout24 und Siemens Energy unter Druck
|Aktie
|Veränderung
|Auslöser
|Infineon
|-4,70%
|Tech-/KI-Abverkauf, Anthropic-Gewinne abgegeben
|Scout24
|-4,44%
|JPMorgan stuft laut Der Aktionär auf „Neutral“ ab
|Siemens Energy
|-4,13%
|KI-Infrastruktur-Sorgen (Einordnung)
|Hochtief
|-3,60%
|kein Auslöser belegt
|Siemens
|-2,88%
|Tech-/KI-Umfeld (Einordnung)
Veränderung seit Xetra-Handelsbeginn laut MarketScreener/AWP (Stand ca. 09:08 Uhr, Zwischenstand). Einzelkurse in Euro lagen nicht gesichert vor.
Quelle: MarketScreener/AWP, 20.11.2026; Der Aktionär
Infineon Aktie: Chip-Rally ausgelöscht
Infineon verliert mit 4,70 Prozent am stärksten. Der Chipkonzern hatte am Donnerstag vom Anthropic-Börsengang profitiert, die Gewinne jedoch laut Der Aktionär weitgehend wieder abgegeben. Mit dem Nasdaq 100 auf dem tiefsten Stand seit April und der Nvidia-Verunsicherung bleibt der Sektor unter Druck.
Scout24 Aktie: Analystenurteil belastet
Bei Scout24 (−4,44 Prozent) gibt es einen konkreten Hinweis: JPMorgan hat laut Der Aktionär die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 101 auf 84 Euro gesenkt. Das ist die Einschätzung der Bank, nicht die von aktiencheck.de.
Siemens Energy Aktie und Siemens Aktie: Rücksetzer nach starken Tagen
Siemens Energy (−4,13 Prozent) und Siemens (−2,88 Prozent) hatten am Vortag zu den DAX-Gewinnern gezählt. Beide gelten als Profiteure des Ausbaus von KI-Rechenzentren und Stromnetzen. Die Unsicherheit über diesen Ausbau, die dpa-AFX als Belastung nennt, trifft sie nun. Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Hochtief Aktie: Kein Auslöser erkennbar
Hochtief verliert 3,60 Prozent. Einen belegbaren Grund haben wir nicht gefunden. Möglicherweise spielt der generell schwache Markt eine Rolle; das ist jedoch Spekulation.
Wirtschaftsdaten heute: Was die DAX Analyse im Kalender sieht
|Uhrzeit
|Region
|Termin
|Prognose
|Vorwert
|08:00
|Deutschland
|Erzeugerpreise Oktober
|+0,9% z. Vm.; +7,4% z. Vj.
|+1,9% z. Vm.; +6,7% z. Vj.
|08:45
|Frankreich
|Geschäftsklima November
|–
|–
|09:00
|Deutschland
|Lagarde beim Frankfurt European Banking Congress
|–
|–
|14:00
|Frankreich
|Pernod Ricard Hauptversammlung
|–
|–
|16:00
|Eurozone
|Verbrauchervertrauen November (vorab)
|–
|–
|16:00
|USA
|Uni Michigan Verbrauchervertrauen (endgültig)
|51,5
|51,0
Prognosen nur, soweit in den Quellen genannt. Ist-Werte lagen uns bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau, Der Aktionär
Am Vormittag standen in Deutschland die Erzeugerpreise für Oktober an: Erwartet wurden laut Der Aktionär +0,9 Prozent zum Vormonat und +7,4 Prozent zum Vorjahr, nach +1,9 und +6,7 Prozent im September. Hohe Erzeugerpreise nähren die Sorge vor anhaltendem Preisdruck, was für Zinserwartungen und damit für den DAX relevant ist. Mit Spannung wird zudem die Rede von EZB-Präsidentin Lagarde erwartet. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf das Verbrauchervertrauen: um 16:00 Uhr die endgültige Michigan-Umfrage (erwartet 51,5 nach 51,0) und die erste Schätzung für die Eurozone. Für 18:00 Uhr ist laut Der Aktionär eine Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump nach dem APEC-Gipfel angekündigt.
Zudem tagt der zweite EU-UK-Gipfel in Brüssel, und die UN-Klimakonferenz COP31 geht in Antalya zu Ende.
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