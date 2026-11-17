Der DAX heute: Die Rekordparty von vergangener Woche ist vorerst vorbei. Nur fünf Handelstage nachdem der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27.000 Punkten gesprungen war, rutscht er am Dienstagmorgen weiter ab. Um 09:20 Uhr notiert der DAX auf Xetra bei 26.402 Punkten, ein Minus von 0,74 Prozent oder 196 Punkten gegenüber dem Montagsschluss von 26.598,64 Zählern. Zum Start war es zeitweise noch etwas tiefer gegangen: Um 09:11 Uhr stand der Index bei 26.368 Punkten. Der Ausverkauf bei Technologiewerten in New York und Asien, die Führungskrise beim KI-Giganten Nvidia vor dessen Quartalszahlen am Abend und ein Paukenschlag bei der Deutschen Bank prägen diesen DAX Check am Morgen. Die Breite des Rückgangs spricht Bände: Nur eine Handvoll der 40 DAX-Werte liegt im Plus.
DAX Check am Morgen: Deutsche Bank bricht nach Datenleck ein, Rheinmetall und SAP schwach – Telekom und Fresenius halten dagegen
DAX aktuell bei 26.402 Punkten (-0,74 %): Die Deutsche Bank Aktie fällt nach Medienberichten über interne Dokumente um 4,5 %, GEA, Rheinmetall und SAP geben nach. Telekom und Fresenius stemmen sich dagegen. Die DAX Analyse zu Nvidia, ZEW und US-Daten.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Tech-Beben, Chip-Exportregeln, Nvidia-Krise: Warum der DAX heute nachgibt
Wer verstehen will, warum der DAX aktuell schwächelt, muss nach Kalifornien schauen. Der Tech-Sektor, monatelang Motor der globalen Hausse, ist zum Belastungsfaktor geworden – und das schwappt auf Europa über.
Die Vorgaben könnten kaum ungemütlicher sein. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 1,4 Prozent tiefer bei 51.608 Punkten, der S&P 500 verlor 1,9 Prozent auf 7.416,59 Zähler. Noch härter traf es die Technologiebörse: Der Nasdaq Composite büßte 2,5 Prozent ein, der Nasdaq 100 sogar 2,7 Prozent – der dritte Verlusttag in Folge. Nvidia gab um 4,1 Prozent nach, AMD um 5,6 Prozent, Broadcom um 3,9 Prozent. Der Jahresgewinn des Nasdaq 100 ist laut dpa-AFX von zeitweise 24 Prozent auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen.
Im Zentrum steht Nvidia. Der KI-Chipkonzern legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen zum dritten Quartal vor – laut dpa-AFX inmitten einer schweren Führungskrise. Mitgründer Jensen Huang war in der vergangenen Woche als Chef zurückgetreten; laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ soll er Chip-Exporte nach China über eine Hintertür vorangetrieben haben. Nach Informationen der „Financial Times“ erwägt der Verwaltungsrat nicht, ihn an die Spitze zurückzuholen, und US-Finanzminister Scott Bessent forderte, eine neue Führungskraft von außen zu holen.
Hinzu kommt Handelspolitik: Die US-Regierung hat neue Exportbeschränkungen für hochmoderne KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia verhängt. Ziel ist es, China den Zugriff auf solche Halbleiter über Umwege zu erschweren. In Asien sorgte das für Druck: Der Nikkei 225 verlor rund ein Prozent, der koreanische Kospi 2,2 Prozent, der Hang Seng etwa 0,7 bis 0,8 Prozent, Shanghai rund 0,3 Prozent. Auch die US-Futures zeigten am frühen Morgen leicht nach unten.
An der Zinsfront bleibt die Lage angespannt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,12 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe rentiert nach Daten von Trading Economics um 3,37 Prozent, nachdem sie am Montag in Richtung 3,4 Prozent gestiegen war – getragen von Wetten auf weitere Zinsschritte der EZB. Für zusätzliche Nervosität sorgen laut Marktbeobachtern Warnungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vor einer scharfen Korrektur bei hoch bewerteten Tech-Aktien.
Am Devisen- und Rohstoffmarkt fällt der Euro auf: Er notiert knapp um 1,10 US-Dollar und damit laut Morning Briefing nahe dem tiefsten Stand seit 19 Monaten. Ein schwächerer Euro stützt grundsätzlich die Exporteure im DAX, spiegelt aber auch die Suche nach dem sicheren Hafen Dollar. Brent-Öl kostet rund 92 US-Dollar je Barrel – die Erwartung eines wachsenden Angebotsüberschusses durch zunehmende Exporte aus dem Nahen Osten drückt die Preise und wirkt leicht entlastend. Gold notiert um 3.865 bis 3.875 US-Dollar je Feinunze und damit laut Morning Briefing nahe dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.
Über allem schweben zwei Großereignisse am Donnerstag: der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic, der als Gradmesser für die KI-Begeisterung gilt, und das geplante Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit Xi Jinping und Wladimir Putin.
Tech-Ausverkauf in den USA
Nasdaq Composite -2,5 %, S&P 500 -1,9 % am Montag – dritter Verlusttag in Folge im Nasdaq 100.
Nvidia-Zahlen in der Führungskrise
Quartalsbericht heute nach US-Börsenschluss; der Markt sucht Orientierung für den gesamten KI-Komplex.
Neue US-Chip-Exportregeln
Beschränkungen für Singapur und Malaysia belasten Asiens Tech-Werte.
Zinsen bleiben hoch
US-Zehnjährige um 5,12 %, Bund-Rendite um 3,37 % – wenig Rückenwind für Bewertungen.
Deutsche Bank als Sonderfaktor
Berichte über ein großes Datenleck drücken den Finanzwert und damit den DAX.
DAX-Gewinner: Deutsche Telekom, Fresenius, Airbus, Qiagen und FMC trotzen dem Abwärtssog
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|Deutsche Telekom
|27,10 €
|+0,37 %
|Defensiv gefragt, kein konkreter Auslöser
|Fresenius SE
|53,95 €
|+0,17 %
|Defensiv gefragt, kein konkreter Auslöser
|Airbus
|204,50 €
|+0,15 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
|Qiagen
|45,37 €
|+0,12 %
|EQT-Barangebot über 46,50 € stützt
|Fresenius Medical Care
|39,88 €
|+0,08 %
|Kein konkreter Auslöser erkennbar
Xetra-Kurse, Stand 17.11.2026, 09:18 bis 09:20 Uhr; Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026.
Quelle: ariva.de Kursliste; Abgleich finanzen.net (09:11 Uhr)
Zugegeben: Von „Gewinnern“ im eigentlichen Sinne lässt sich an diesem Morgen kaum sprechen. Die Spitzenreiter liegen nur hauchdünn im Plus – ein klassisches Bild eines Risk-off-Tages, an dem Anleger Kapital aus zyklischen und wachstumsstarken Titeln abziehen und in defensive Geschäftsmodelle umschichten. Außer bei Qiagen haben wir für keinen der fünf Werte am Morgen eine konkrete Unternehmensnachricht gefunden; die Einordnung als defensive Rückzugsorte ist daher eine Marktbeobachtung, kein belegter Auslöser.
Deutsche Telekom Aktie: Der Bonner Konzern führt die schmale Gewinnerliste mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 27,10 Euro an. Schon am Montag war die T-Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent Spitzenreiter im DAX und erreichte ein Vier-Wochen-Hoch. Stabile, wiederkehrende Erlöse aus dem Mobilfunk- und Festnetzgeschäft machen den Titel in nervösen Tech-Phasen zu einem Rückzugsort – zumal die Telekom zwar Technologie verkauft, aber nicht vom KI-Chip-Zyklus abhängt.
Fresenius Aktie: Der Gesundheitskonzern legt um 0,17 Prozent auf 53,95 Euro zu. Klinikbetrieb und Generika-Infusionen sind wenig konjunkturabhängig – Eigenschaften, die an Tagen wie heute zählen. Eine frische Meldung zum Unternehmen lag am Morgen nicht vor.
Airbus Aktie: Der Flugzeugbauer notiert mit 204,50 Euro um 0,15 Prozent fester. Kurz nach Handelsbeginn hatte die Aktie noch leicht im Minus gelegen. Der schwächere Euro ist für den in Dollar fakturierenden Konzern tendenziell kein Nachteil; einen konkreten Auslöser für das Plus haben wir nicht gefunden.
Qiagen Aktie: Der Diagnostikspezialist kommt auf ein Plus von 0,12 Prozent auf 45,37 Euro. Eine neue Nachricht gibt es nicht, den Halt liefert das laufende Barangebot des Finanzinvestors EQT über 46,50 Euro je Aktie. Solange Anleger mit einem Abschluss rechnen, orientiert sich der Kurs am Angebotspreis – der Gesamtmarkt spielt dann nur eine Nebenrolle.
Fresenius Medical Care Aktie: Die Dialyse-Tochter rundet mit +0,08 Prozent auf 39,88 Euro die Top 5 ab. Die letzten Unternehmensnachrichten stammen von den Quartalszahlen Anfang November; heute dominiert schlicht der Defensiv-Charakter.
DAX-Verlierer: Deutsche Bank stürzt ab – GEA, Rheinmetall, SAP und RWE unter Druck
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Auslöser kurz
|Deutsche Bank
|31,44 €
|-4,50 %
|Medienberichte nach Datenleck
|GEA Group
|68,80 €
|-2,41 %
|Wandelanleihe über 300 Mio. €
|Rheinmetall
|755,20 €
|-1,88 %
|Friedensdiplomatie, Branchensorgen
|SAP
|209,75 €
|-1,71 %
|Tech-Schwäche, Vorstandsabgang
|RWE
|58,46 €
|-1,35 %
|Versorger schwach, kein Einzelauslöser
Xetra-Kurse, Stand 17.11.2026, 09:20 Uhr; Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026.
Quelle: ariva.de Kursliste; Abgleich finanzen.net (09:11 Uhr) und dpa-AFX
Deutsche Bank Aktie: Was steckt hinter dem Absturz?
Der klare Verlierer des Morgens heißt Deutsche Bank. Die Aktie fällt um 4,5 Prozent auf 31,44 Euro, im frühen Handel ging es laut dpa-AFX zeitweise sogar um 5,6 Prozent auf 31,07 Euro abwärts. Mit über zwei Millionen Stück in den ersten Minuten war das Papier zudem der meistgehandelte DAX-Wert. Auch die Fondstochter DWS gab nach.
Auslöser ist eine internationale Medienrecherche. Nach eigenen Angaben haben unter anderem „Spiegel“, ZDF frontal, „New York Times“ und „Financial Times“ mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Bank ausgewertet, darunter über neun Millionen E-Mails. Die Berichte drehen sich um vernachlässigte Kontrollen insbesondere bei der Geldwäscheprävention, um den Umgang mit problematischen Kunden und vermögenden Oligarchen, den Ausbau des Russlandgeschäfts vor dem Ukrainekrieg sowie um umstrittene Steuermodelle. Laut ZDF frontal seien interne Warnungen vielfach übergangen worden.
Wir sind heute eine andere Bank.
Die Bank betont, die Vorgänge lägen viele Jahre, teils rund zwei Jahrzehnte zurück; man habe sie damals geprüft und mit den Aufsehern kooperiert. Unter Konzernchef Christian Sewing seien von 2019 bis 2025 rund sieben Milliarden Euro in interne Kontrollen geflossen. Für die Börse zählt dennoch das Reputations- und mögliche Regulierungsrisiko. Zur Einordnung: Die Aktie hatte sich seit ihrem Zwischentief Ende Oktober um mehr als 23 Prozent erholt – da fallen Gewinnmitnahmen umso leichter. Konkrete Analystenreaktionen mit neuem Kursziel lagen am Morgen noch nicht vor.
GEA, Rheinmetall, SAP, RWE: Wer zieht den DAX noch nach unten?
GEA Aktie: Der Anlagenbauer verliert 2,41 Prozent auf 68,80 Euro und ist damit zweitschwächster DAX-Wert. Der Auslöser ist hausgemacht: Per Ad-hoc-Mitteilung kündigte GEA am frühen Morgen eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis November 2031 an. Der Kupon liegt bei 1,25 Prozent, die Wandlungsprämie soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs betragen. Den Erlös will GEA unter anderem zur teilweisen Finanzierung des laufenden Aktienrückkaufs nutzen. Vorbörslich hatte das Minus laut dpa-AFX bei rund 5 Prozent gelegen. Belastend wirken mögliche Verwässerungssorgen bei einer späteren Wandlung; zudem sichern sich Käufer von Wandelanleihen häufig über Leerverkäufe der Aktie ab – das ist eine allgemeine Einordnung, kein für GEA bezifferter Effekt.
Rheinmetall Aktie: Der Rüstungskonzern gibt 1,88 Prozent auf 755,20 Euro ab und nähert sich damit dem 52-Wochen-Tief vom 13. November bei 751,70 Euro. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Montag hatte die Aktie noch zeitweise rund 3,8 Prozent zugelegt; heute belastet die Friedensdiplomatie: Nach Online-Gesprächen zwischen der Ukraine, den USA und Europa war von Fortschritten die Rede, und vor dem Treffen von Trump, Xi und Putin am Donnerstag halten sich Anleger bei Rüstungswerten zurück. Im Hintergrund wirkt eine Studie von Goldman Sachs nach: Analyst Sam Burgess hatte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ aber bestätigt. Wichtigster Unternehmenstermin ist der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
SAP Aktie: Europas größter Softwarekonzern verliert 1,71 Prozent auf 209,75 Euro. Neben dem globalen Rückzug aus Technologieaktien nach dem Nasdaq-Rutsch gibt es eine Personalie: Chief Customer Officer Thomas Saueressig verlässt den Vorstand und wird zum 1. April 2027 Chef der IONOS Group. Er bleibt bis Ende März im Amt, ab Januar übernimmt schrittweise Emmanuel Raptopoulos. Der Abgang allein dürfte den Rückgang kaum erklären – er trifft aber auf einen Markt, der die Sorge vor einer Aushöhlung klassischer Softwaremodelle durch KI vor dem Anthropic-Börsengang wieder stärker gewichtet. Wegen des hohen Indexgewichts kostet der SAP-Rückgang den DAX spürbar Punkte.
RWE Aktie: Der Energieversorger büßt 1,35 Prozent auf 58,46 Euro ein. Versorger zählten schon am Montag europaweit zu den schwächeren Sektoren. Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi hatte das Kursziel zuletzt leicht von 75 auf 74 Euro gesenkt und „Buy“ bestätigt – das ist kaum ein Kurstreiber. Ein konkreter Auslöser für heute liegt nicht vor; steigende Renditen belasten kapitalintensive Versorger aber grundsätzlich.
DAX heute: Die Termine
Wirtschaftsdaten heute: ZEW, US-Einzelhandel und Nvidia am Abend
|Uhrzeit
|Region
|Termin
|Prognose
|Vorwert
|08:00
|Großbritannien
|Arbeitslosenquote (ILO, 3 Monate), Oktober
|4,7 %
|4,7 %
|11:00
|Deutschland
|ZEW-Konjunkturerwartungen, November
|28,1
|28,1
|11:00
|Deutschland
|ZEW-Konjunkturlage, November
|-33,0
|-35,9
|14:30
|USA
|Einzelhandelsumsatz, Oktober (gg. Vormonat)
|+0,2 %
|+0,8 %
|14:30
|USA
|Einzelhandel ohne Kfz, Oktober
|+0,4 %
|+0,9 %
|14:30
|USA
|Importpreise, Oktober (gg. Vormonat)
|+0,7 %
|+1,1 %
|15:15
|USA
|Industrieproduktion, Oktober (gg. Vormonat)
|+0,1 %
|+0,7 %
|15:15
|USA
|Kapazitätsauslastung, Oktober
|76,9 %
|76,9 %
Uhrzeiten deutscher Zeit; Prognose = Konsens laut Quelle. GB-Daten um 08:00 Uhr: Ist-Wert lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: Morning Briefing Deutschland/Europa, 17.11.2026
Der wichtigste heimische Termin ist um 11:00 Uhr der ZEW-Index. Die befragten Finanzexperten sollen ihre Konjunkturerwartungen stabil bei 28,1 Punkten sehen, die Einschätzung der aktuellen Lage dürfte sich von -35,9 auf -33,0 Punkte leicht verbessern. Ein positiver Überraschungswert könnte dem DAX eine kurze Atempause verschaffen – ein Rückgang dagegen würde die Debatte über die Tragfähigkeit der Rekordbewertungen bei weiterhin schwacher Realwirtschaft befeuern. Aus der Eurozone stehen keine marktbewegenden Daten im Kalender.
Am Nachmittag rückt die US-Konjunktur in den Blick. Die Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr sind ein Gradmesser für den Konsum, der rund zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmacht. Fällt das Plus deutlich stärker aus als die erwarteten 0,2 Prozent, könnte das die Zinssorgen neu anfachen und Renditen steigen lassen – Gift für hoch bewertete Wachstumswerte. Auch die Importpreise sind für die Inflationsdebatte relevant. Die Industrieproduktion um 15:15 Uhr rundet das Bild ab.
Bei den Unternehmen meldet unter anderem Springer Nature Neunmonatszahlen und hat die Umsatzprognose ein weiteres Mal angehoben; außerdem berichten Bertelsmann und die Dekabank. In den USA legen Home Depot (12:00 Uhr) und Walt Disney (12:40 Uhr) Zahlen vor, Nike lädt zum Investorentag (17:30 Uhr). Den Höhepunkt setzt um 22:20 Uhr Nvidia – nach Xetra-Schluss, aber mit Signalwirkung für den Handel am Mittwoch.
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