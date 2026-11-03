DAX Check am Morgen: Bayer springt nach starken Zahlen – doch FMC, MTU und Zalando ziehen den DAX am US-Wahltag ins Minus

Bayer, Siemens Healthineers, Telekom, Vonovia, Hannover Rück: Die fünf DAX-Gewinner am Morgen im Detail Bayer ist mit einem Kurssprung von 4,83 Prozent auf 52,26 Euro der unangefochtene Spitzenreiter im DAX Check am Morgen – und das mit dem mit Abstand höchsten Handelsvolumen im Index. Die Leverkusener haben am Morgen um 7:30 Uhr ein Quartal vorgelegt, das an den entscheidenden Stellen die Erwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 9,88 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA kletterte um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Konsens von rund 1,43 Milliarden Euro. Der wichtigste Wachstumstreiber war erneut das Pharmageschäft mit Hoffnungsträgern wie Nubeqa und Kerendia. Noch wichtiger für die Börse: Bayer hebt die Prognose an. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein währungsbereinigtes, bereinigtes EBITDA von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro statt bisher 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro, die Spanne für den freien Cashflow wurde um eine Milliarde Euro angehoben. Ganz ohne Kratzer ist die Bilanz allerdings nicht: Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank von 0,49 auf 0,31 Euro und verfehlte damit die Schätzungen, unter dem Strich stand wegen einer Wertminderung von 307 Millionen Euro auf das Krebsmittel Xofigo ein Nettoverlust von 672 Millionen Euro. Die Agrarsparte Crop Science schwächelte. Der Markt gewichtet aber die höhere Prognose klar stärker. Mit dem Sprung über 52 Euro rückt das Jahreshoch bei 53,92 Euro aus dem Juli in Reichweite. Um 10 Uhr folgt die Pressekonferenz, um 14 Uhr die Telefonkonferenz mit Analysten – dort wird es vor allem um den Glyphosat-Sammelvergleich gehen, für den die richterliche Zustimmung noch aussteht.