DAX Check am Morgen: Bayer springt nach starken Zahlen – doch FMC, MTU und Zalando ziehen den DAX am US-Wahltag ins Minus
DAX Check am Morgen: Bayer springt nach starken Zahlen – doch FMC, MTU und Zalando ziehen den DAX am US-Wahltag ins Minus
Gestern noch die 26.000 zum Greifen nah, heute der Rückzieher: Der DAX Check am Morgen zeigt einen Leitindex, der am Tag der US-Zwischenwahlen deutlich Luft ablässt. Die Tech-Schwäche an der Wall Street, ein Apple-Rekord ohne Kursfeuerwerk und ein neuer US-Angriff auf iranisches Gebiet bremsen die Stimmung. Mitten in diesem Rückzug liefert Bayer den Paukenschlag des Morgens – die Aktie springt nach einer Prognoseanhebung fast fünf Prozent nach oben. Auf der anderen Seite rauschen Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines und Zalando ab. Ein Börsentag voller Quartalszahlen, und am Abend wählt Amerika.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 3. November 2026
DAX Check am Morgen: Wahltag, Tech-Kater und ein Schuss auf Qeshm – warum die Bullen heute auf die Bremse treten Die Societe-Generale-Indikation zeigt den DAX um 9:05 Uhr bei 25.742,56 Punkten, ein Minus von 0,57 Prozent oder rund 146 Punkten. Das ist ein spürbarer Rückschlag nach dem starken Montag, an dem der Leitindex dank des Ölpreisrutschs und eines robusten ISM-Index zwischenzeitlich über 26.000 Punkte gesprungen war und bei rund 25.981 Zählern schloss. Heute dreht der Wind – aus gleich drei Richtungen.
Erstens: Die Tech-Schwäche in den USA hält an. Die Wall Street hatte am Montag stark eröffnet, die frühen Gewinne aber wieder abgegeben, als Technologiewerte erneut unter Verkaufsdruck gerieten. Der Nasdaq 100 verlor 1,4 Prozent und verbuchte den dritten Verlusttag in Folge, der S&P 500 gab 0,5 Prozent nach. Nur der Dow Jones hielt sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 51.984 Punkte. Die Quartalszahlen am Abend konnten die Stimmung nicht drehen: Apple meldete zwar einen Rekordumsatz von 114,5 Milliarden Dollar und schlug die Gewinnerwartungen, die Aktie bewegte sich nachbörslich aber kaum – China verfehlte zum zweiten Mal in Folge die Schätzungen, und die um Zollrückerstattungen bereinigte Marge rutschte unter 47 Prozent. Palantir wuchs um 96 Prozent und hob die Prognose kräftig an, doch auch hier fiel die Reaktion verhalten aus, weil der Wert neu abgeschlossener Verträge nur um 6 Prozent zulegte. Die Botschaft an die Märkte: Starke Zahlen reichen bei hohen Bewertungen nicht mehr.
Zweitens: Der Ölmarkt meldet sich zurück. Am Montag war Brent um mehr als sieben Prozent eingebrochen, auf das tiefste Niveau seit Wochen. Trump hatte erklärt, der Iran wolle einen Deal machen, und Irans oberster Führer hatte laut staatlichen Medien die Aufnahme von Gesprächen über ein Ende des Konflikts gebilligt. Doch über Nacht kam die Ernüchterung: Berichten zufolge griffen die USA Ziele auf der iranischen Insel Qeshm an der Straße von Hormus an. Brent stabilisierte sich daraufhin bei rund 105 Dollar je Barrel. Zusätzlich hob Goldman Sachs seine Ölpreisprognose an. Für den DAX bedeutet das: Die Entlastung, die gestern Luftfahrt-, Bau- und Chemiewerte beflügelt hat, steht wieder auf wackligen Beinen.
Drittens: Amerika wählt. Heute stimmen die US-Bürger bei den Zwischenwahlen über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats ab. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viel politischen Spielraum Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit hat – bei Zöllen, Steuern und nicht zuletzt im Iran-Konflikt. Trump hatte selbst signalisiert, nach der Wahl über neue Militärschläge zu entscheiden. Kein Wunder, dass viele Anleger vor dem Ergebnis Risiko herausnehmen. Die Charttechniker der BNP Paribas sehen den DAX zu Beginn in einer Pullback-Phase bis 25.695 und 25.666 Punkte, bevor eine Gegenbewegung Richtung 25.890 bis 25.915 möglich wäre. Fällt die Zone um 25.666 Punkte, droht ein Rutsch Richtung 25.510 bis 25.475. Der größere Aufwärtstrend bleibe über 25.010 Punkten intakt.
Bemerkenswert ist die Struktur des Marktes: Gefragt sind heute defensive Werte und Titel mit Unternehmensnachrichten – Bayer, Siemens Healthineers, Deutsche Telekom, Vonovia, Hannover Rück. Abgestraft werden die Vortagesgewinner und jene Unternehmen, deren Zahlen Fragen aufwerfen. Zudem ist in Japan Feiertag, die Börse in Tokio bleibt geschlossen – auch das dünnt die Liquidität am Morgen aus.
Bayer, Siemens Healthineers, Telekom, Vonovia, Hannover Rück: Die fünf DAX-Gewinner am Morgen im Detail Bayer ist mit einem Kurssprung von 4,83 Prozent auf 52,26 Euro der unangefochtene Spitzenreiter im DAX Check am Morgen – und das mit dem mit Abstand höchsten Handelsvolumen im Index. Die Leverkusener haben am Morgen um 7:30 Uhr ein Quartal vorgelegt, das an den entscheidenden Stellen die Erwartungen übertrifft. Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 9,88 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA kletterte um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Konsens von rund 1,43 Milliarden Euro. Der wichtigste Wachstumstreiber war erneut das Pharmageschäft mit Hoffnungsträgern wie Nubeqa und Kerendia. Noch wichtiger für die Börse: Bayer hebt die Prognose an. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein währungsbereinigtes, bereinigtes EBITDA von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro statt bisher 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro, die Spanne für den freien Cashflow wurde um eine Milliarde Euro angehoben. Ganz ohne Kratzer ist die Bilanz allerdings nicht: Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank von 0,49 auf 0,31 Euro und verfehlte damit die Schätzungen, unter dem Strich stand wegen einer Wertminderung von 307 Millionen Euro auf das Krebsmittel Xofigo ein Nettoverlust von 672 Millionen Euro. Die Agrarsparte Crop Science schwächelte. Der Markt gewichtet aber die höhere Prognose klar stärker. Mit dem Sprung über 52 Euro rückt das Jahreshoch bei 53,92 Euro aus dem Juli in Reichweite. Um 10 Uhr folgt die Pressekonferenz, um 14 Uhr die Telefonkonferenz mit Analysten – dort wird es vor allem um den Glyphosat-Sammelvergleich gehen, für den die richterliche Zustimmung noch aussteht.
Siemens Healthineers gewinnt 1,13 Prozent auf 43,77 Euro. Der Medizintechnikkonzern profitiert von der Umschichtung in defensive Gesundheitswerte, die an Tagen mit politischer Unsicherheit traditionell gefragt sind. Zudem steht die Branche im Fokus, weil der niederländische Konkurrent Philips heute Morgen seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Für Healthineers selbst ist 2026 ein anspruchsvolles Jahr: Im Sommer hatte der Konzern wegen der Schwäche im Diagnostikgeschäft die Umsatzprognose gesenkt, gleichzeitig aber die Gewinnprognose um die Zollrückerstattungen angehoben. Operativ zeigte das dritte Geschäftsquartal mit einem Auftragsverhältnis im Gerätegeschäft von 1,27 eine starke Nachfrage. Die Aktie notiert weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Deutsche Telekom legt 0,94 Prozent auf 25,90 Euro zu und erholt sich damit von den Abgaben des Vortags, an dem die Aktie ein Prozent verloren hatte und nahe ihrem 52-Wochen-Tief geschlossen hatte. An einem nervösen Wahltag sind die stabilen Cashflows des Bonner Konzerns wieder gefragt. Strategisch steht die Telekom unter Druck: Der aktivistische Investor Elliott hat eine größere Beteiligung aufgebaut und fordert mehr Aktienrückkäufe statt einer möglichen Fusion mit der US-Tochter T-Mobile US. Der Vorstand hatte im August das laufende Rückkaufprogramm 2026 bereits um bis zu drei Milliarden Euro aufgestockt. Am Donnerstag, 5. November, legt die Telekom ihre Zahlen für das dritte Quartal vor – der Markt erwartet dann auch eine Positionierung zu den Elliott-Forderungen.
Vonovia gewinnt 0,89 Prozent auf 16,49 Euro und setzt die zaghafte Erholung der vergangenen Tage fort. Der zinssensible Wohnimmobilienkonzern hängt am Tropf der Anleiherenditen, und die haben sich nach dem Ölpreisrutsch vom Montag etwas beruhigt. Morgen, am Mittwoch, 4. November, legt Vonovia die Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Spanne der Analystenmeinungen ist enorm: Morgan Stanley senkte das Kursziel zuletzt auf 14 Euro, JPMorgan bestätigte 26 Euro. Diese Bandbreite zeigt, wie unsicher der Markt beim Wert der Aktie ist – zwischen Refinanzierungssorgen, der Berliner Vergesellschaftungsdebatte und stabilen Mieteinnahmen.
Hannover Rück steigt um 0,62 Prozent auf 291,80 Euro. Der Rückversicherer gilt als klassischer sicherer Hafen im DAX, und an einem Tag mit politischem Risiko in den USA und geopolitischer Unsicherheit im Nahen Osten sind solche Titel gefragt. Auch der Branchenkollege Münchener Rück und die Allianz notieren im Plus. Höhere Anleiherenditen verbessern die Kapitalerträge der Versicherer, zudem laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf die Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel, die für die Preisentwicklung im Rückversicherungsgeschäft entscheidend sind.
FMC, MTU, Zalando, adidas, Hochtief: Die fünf DAX-Verlierer am Morgen im Detail
Fresenius Medical Care ist mit einem Minus von 2,11 Prozent auf 39,43 Euro das Schlusslicht im DAX Check am Morgen. Dabei sind die Quartalszahlen auf den ersten Blick besser als befürchtet. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis fiel zwar nominal um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro, lag damit aber über der Analystenerwartung von rund 518 Millionen Euro. Belastet haben gestiegene Personalkosten, die Neuausrichtung des China-Geschäfts und ungünstige regulatorische Effekte, positiv wirkten das Sparprogramm und höhere Vergütungen. Der Haken steckt im Ausblick: Der neue Konzernchef Shervin Korangy grenzt die Jahresprognose ein und erwartet nun, dass das bereinigte operative Ergebnis 2026 währungsbereinigt stabil bleibt oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinkt – FMC steuert damit die untere Hälfte der bisherigen Spanne an. Hinzu kommt der anhaltende Gegenwind aus den USA: UBS hatte erst vor wenigen Tagen ein US-Reformpapier zur Dialysevergütung als erhebliches Risiko bezeichnet und sieht Gegenwind für 2027, JPMorgan bewertet die Aktie mit „Underweight“ und einem Kursziel von 32,30 Euro.
MTU Aero Engines verliert 1,77 Prozent auf 337,60 Euro. Nach dem Kurssprung von 5,40 Prozent am Montag – MTU war der größte DAX-Gewinner des Tages – nehmen Anleger Gewinne mit. Der Grund für die Rally war der Ölpreisrutsch: Billigeres Kerosin bedeutet mehr Flugstunden und damit mehr Geschäft für das margenstarke Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Genau diese Logik dreht sich heute leicht zurück, nachdem der Ölpreis nach dem US-Angriff auf Qeshm wieder anzieht. Zudem richtet sich der Blick auf die Branche: Die Lufthansa hat heute Morgen ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Fundamental bleibt MTU stark aufgestellt: Ende Oktober hatte der Triebwerksspezialist die Umsatzprognose für 2026 auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro präzisiert, getragen von der zivilen Instandhaltung. Das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal blieb allerdings leicht hinter den Erwartungen zurück. Ende November will MTU auf einem Kapitalmarkttag die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen.
Zalando gibt 1,69 Prozent auf 26,23 Euro nach, auf Tradegate lag das Minus zeitweise sogar bei rund vier Prozent. Der Online-Modehändler hat am Morgen ein Quartal mit zwei Gesichtern vorgelegt. Operativ lief es ordentlich: Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro – beides leicht über den Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen Rekord. Besonders stark wuchs das B2B-Geschäft, dessen bereinigtes EBIT sich auf 42,2 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Doch unter dem Strich rutschte Zalando unerwartet in die roten Zahlen: Nach Steuern stand ein Verlust von 18 Millionen Euro, erwartet worden war ein Gewinn von 14 Millionen Euro. Zudem schrumpfte das bereinigte EBIT im Endkundengeschäft, und die Bruttomarge lag laut Jefferies leicht unter dem Konsens. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt – Wachstum beim Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent, ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Nachdem die Aktie im vergangenen Monat rund 20 Prozent zugelegt hatte, reichte das nicht. Jefferies bleibt bei „Buy“ mit einem Kursziel von 35 Euro.
adidas verliert 1,37 Prozent auf 169,25 Euro. Nach dem Plus von 2,92 Prozent am Montag und der Rally seit dem Rekordquartal setzen Gewinnmitnahmen ein. Zusätzlich belastet die Stimmung im Konsumsektor: Die Zahlen von Zalando zeigen, dass das Endkundengeschäft im Modehandel an Profitabilität verliert, und der deutsche Einzelhandelsumsatz war im September um 2,0 Prozent eingebrochen. Operativ steht adidas glänzend da – das Betriebsergebnis im dritten Quartal stieg um 37 Prozent auf über eine Milliarde Euro, ein Firmenrekord, und das Management stellte für 2027 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die heutigen Abgaben sind daher eher eine Atempause nach einem starken Lauf.
Hochtief gibt 1,28 Prozent auf 369,80 Euro nach. Der Baukonzern bleibt eine der widersprüchlichsten Aktien im DAX: operativ mit einem Rekordauftragsbestand von 84,8 Milliarden Euro und einer angehobenen Gewinnprognose von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro für 2026, an der Börse aber weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 554,50 Euro. Die Tech-Schwäche in den USA trifft Hochtief indirekt, denn der Wachstumsmotor ist die US-Tochter Turner mit Aufträgen für KI-Rechenzentren. Jeder Zweifel an den KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne strahlt damit auf den Essener Baukonzern ab. Hinzu kam am Montag ein schwacher Wert für die US-Bauausgaben, die im September um 1,9 Prozent fielen. Am Donnerstag, 5. November, legt Hochtief die Zahlen für die ersten neun Monate vor.
Wirtschaftsdaten im DAX Check am Morgen: US-Wahl, Auftragseingang, JOLTS und eine Zahlenflut bis in die Nacht Der Konjunkturkalender ist heute vergleichsweise dünn – dafür hat der Tag politisch und bei den Unternehmenszahlen alles zu bieten, was ein Börsenherz begehrt.
Australien – Zinsentscheid der Notenbank (4:30 Uhr): Bereits in der Nacht stand die Reserve Bank of Australia im Fokus. Die Prognose lautete auf eine Anhebung der Cash Rate von 4,60 auf 4,85 Prozent. Ein Zinsschritt nach oben wäre ein weiteres Zeichen dafür, dass die Notenbanken weltweit wegen der hohen Energiepreise eher gegen die Inflation kämpfen als die Konjunktur stützen.
Schweiz – Verbraucherpreise Oktober (8:30 Uhr): Die Schweizer Inflationsdaten geben einen ersten Eindruck davon, wie stark die Energiepreise in Europa auf die Teuerung durchschlagen.
Eurozone – EZB-Tender (11:30 Uhr) und Deutschland – Bobl-Auktion (11:30 Uhr): Die EZB teilt im Hauptrefinanzierungsgeschäft Liquidität zu, gleichzeitig stockt der Bund Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Milliarden Euro auf. Die Nachfrage und die erzielte Rendite sind ein Gradmesser dafür, wie viel Zinsrisiko Investoren im aktuellen Umfeld zu tragen bereit sind. Die Geldmärkte preisen derzeit keine baldige Zinssenkung der EZB ein. Um 15 Uhr veröffentlicht die EZB zudem ihren Monatsbericht zu den Anleihekaufprogrammen.
USA – Auftragseingang der Industrie September (16:00 Uhr): Der wichtigste Konjunkturtermin des Tages. Erwartet wird ein kräftiges Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat nach nur 0,1 Prozent im August. Nach dem starken ISM-Index vom Montag, der mit 55,5 Punkten die höchste Produktionsdynamik seit November 2021 signalisierte, wäre ein solider Auftragseingang die Bestätigung, dass die US-Industrie trotz hoher Zinsen und Ölpreise robust bleibt. Ein Ausreißer nach unten würde dagegen die Frage aufwerfen, wie nachhaltig die Erholung ist.
USA – JOLTS-Stellenangebote September (16:00 Uhr): Zeitgleich kommen die Daten zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation. Der Bericht ist einer der Lieblingsindikatoren der US-Notenbank, weil er zeigt, wie angespannt der Arbeitsmarkt wirklich ist. Ein Rückgang der offenen Stellen würde die Hoffnung auf eine Entspannung beim Lohndruck stärken. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, zwei Mitglieder plädierten sogar für eine Anhebung. Die JOLTS-Daten sind zugleich der erste Vorgeschmack auf den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Deutschland – Rede von Bundesbankpräsident Nagel (18:00 Uhr): Beim Hauptstadtempfang der Bundesbank spricht EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Seine Einschätzung zu Inflationsrisiken durch die Energiepreise dürfte genau verfolgt werden – Nagel gilt als einer der geldpolitischen Falken im EZB-Rat.
USA – Zwischenwahlen (ganztägig, erste Ergebnisse in der Nacht): Das politische Großereignis der Woche. Die Märkte rechnen bei einem Sieg der Republikaner mit Kontinuität bei Deregulierung und Steuerpolitik, bei einem Machtwechsel im Kongress mit mehr Widerstand gegen die Zollpolitik. Belastbare Ergebnisse dürften erst nach europäischem Börsenschluss und teils erst im Laufe des Mittwochs vorliegen – für den DAX ist das ein Thema für morgen früh.
Unternehmenszahlen am Nachmittag und Abend: Um 12:45 Uhr legen BioNTech und Pfizer ihre Zahlen vor, um 14 Uhr Ferrari. Nach US-Börsenschluss folgen um 22 Uhr Amgen und Booking Holdings sowie um 22:15 Uhr AMD. Gerade AMD dürfte für die Stimmung im angeschlagenen Halbleitersektor entscheidend sein – und damit auch für Infineon, das heute Morgen ein Prozent verliert. In Deutschland haben neben Bayer, FMC und Zalando auch Lufthansa, Evonik, Schaeffler und Hugo Boss Zahlen vorgelegt.
Unter dem Strich gilt: Der Vormittag gehört den Quartalszahlen, der Nachmittag dem US-Arbeitsmarkt und der Industrie, und die Nacht den amerikanischen Wählern. Wer heute investiert, sollte die Uhrzeiten 16:00 und 22:15 Uhr im Kalender markieren.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN) – 52,26 Euro, +4,83 Prozent Umsatz und bereinigtes EBITDA im dritten Quartal über den Erwartungen, EBITDA-Prognose 2026 auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro angehoben. Bereinigtes Ergebnis je Aktie mit 0,31 Euro unter den Schätzungen, Nettoverlust von 672 Millionen Euro.
Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL) – 43,77 Euro, +1,13 Prozent Gefragt als defensiver Gesundheitswert, Branchenfokus durch die Quartalszahlen von Philips. Starke Auftragslage im Gerätegeschäft, Diagnostik bleibt Schwachstelle.
Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Symbol: DTE) – 25,90 Euro, +0,94 Prozent Erholung nach Vortagesverlusten nahe dem 52-Wochen-Tief. Elliott fordert mehr Rückkäufe statt T-Mobile-Fusion, Quartalszahlen am 5. November.
Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA) – 16,49 Euro, +0,89 Prozent Zinssensibler Immobilienwert profitiert von beruhigten Renditen. Quartalszahlen am 4. November, Kursziele zwischen 14 Euro (Morgan Stanley) und 26 Euro (JPMorgan).
Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 291,80 Euro, +0,62 Prozent Sicherer Hafen am US-Wahltag. Auch Münchener Rück und Allianz im Plus, die Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel rückt näher.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 39,43 Euro, -2,11 Prozent Bereinigtes operatives Ergebnis von 545 Millionen Euro über den Erwartungen, doch die Jahresprognose wird auf die untere Hälfte eingegrenzt. US-Vergütungsrisiken belasten.
MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 337,60 Euro, -1,77 Prozent Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung von 5,40 Prozent am Montag, der Ölpreis zieht nach dem US-Angriff auf Qeshm wieder an. Kapitalmarkttag Ende November.
Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 26,23 Euro, -1,69 Prozent Umsatz und Bruttowarenvolumen leicht über den Erwartungen, bereinigtes EBIT +10,6 Prozent – aber unerwarteter Nettoverlust von 18 Millionen Euro. Prognose bestätigt.
adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Symbol: ADS) – 169,25 Euro, -1,37 Prozent Gewinnmitnahmen nach der Rally seit dem Rekordquartal, schwache Stimmung im Konsumsektor nach den Zalando-Zahlen.
HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 369,80 Euro, -1,28 Prozent Die Tech-Schwäche in den USA strahlt auf das Rechenzentrumsgeschäft der Tochter Turner ab. Neunmonatszahlen am 5. November.
Kursangaben: Lang & Schwarz, Stand 9:05 Uhr. DAX-Stand: Indikation Societe Generale, 9:05 Uhr.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie startet der DAX heute? Die DAX-Indikation von Societe Generale lag um 9:05 Uhr bei 25.742,56 Punkten, ein Minus von 0,57 Prozent. Am Montag hatte der Leitindex bei rund 25.981 Punkten geschlossen.
Warum steigt die Bayer-Aktie? Bayer übertraf im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem EBITDA und hob die EBITDA-Prognose für 2026 an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verfehlte die Schätzungen.
Warum fallen FMC und Zalando? FMC grenzte die Jahresprognose auf die untere Hälfte ein, Zalando rutschte trotz steigender Umsätze unter dem Strich unerwartet in die roten Zahlen.
Welche Termine sind heute entscheidend? Die US-Zwischenwahlen, der US-Auftragseingang und die JOLTS-Daten um 16:00 Uhr sowie die Quartalszahlen von AMD um 22:15 Uhr.
Fazit: Der DAX Check am Morgen zeigt einen Markt im Wartemodus
Der DAX gibt am Wahltag einen Teil der Montagsgewinne ab – nicht aus Panik, sondern aus Vorsicht. Die Tech-Schwäche in den USA, ein Ölpreis, der nach dem Angriff auf Qeshm wieder Halt findet, und die Ungewissheit über den Ausgang der Zwischenwahlen sind genug Gründe, um Risiko vom Tisch zu nehmen. Im Detail zeigt sich ein klares Muster: Wer mit Zahlen überzeugt, wird belohnt – Bayer liefert den Beweis. Wer Fragen offenlässt wie FMC und Zalando, wird abgestraft, selbst wenn das operative Geschäft solide läuft. Und die Gewinner vom Montag wie MTU müssen einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben. Charttechnisch liegt die erste Verteidigungslinie um 25.666 Punkte. Die eigentliche Richtungsentscheidung fällt aber erst in der Nacht, wenn die ersten Wahlergebnisse aus Amerika eintreffen. Der DAX Check am Morgen von Mittwoch dürfte entsprechend spannend werden.
Redaktion, aktiencheck.de
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