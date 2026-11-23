DAX Check am Morgen: Bayer, Infineon und Siemens Energy vorn, Deutsche Börse AG und SAP hinten - Erholung auf Bewährung
aktiencheck.de Redaktion10 Min.
DAX aktuell: Nach sechs Verlusttagen steigt der Index am Montagmorgen um 0,30 Prozent auf 24.876 Punkte. DAX-Gewinner: Bayer, Infineon, Siemens Energy. DAX-Verlierer: Deutsche Börse, SAP, BMW. Die DAX Analyse zu Kurstreibern und Terminen.
Der DAX aktuell zeigt am Montagmorgen ein Lebenszeichen: Nach sechs Verlusttagen in Folge und dem Absturz unter die Marke von 25.000 Punkten am Freitag eröffnet der deutsche Leitindex im Plus. Um 09:11 Uhr steht der DAX heute bei 24.876 Punkten, ein Aufschlag von 0,30 Prozent auf den Xetra-Schluss von 24.802,78 Punkten. Es ist eine Erholung, aber eine zerbrechliche: Der Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt sie laut dpa-AFX eine „Erholung auf Bewährung“.
Die Gewinner und Verlierer dieses DAX Check am Morgen erzählen dabei zwei Geschichten. Die eine ist eine Unternehmensnachricht: Bayer profitiert vom genehmigten Glyphosat-Vergleich in den USA. Die andere ist eine Gegenbewegung: Infineon, Siemens Energy, Rheinmetall und Airbus holen einen Teil der Freitagsverluste zurück. Dem stehen Werte wie Deutsche Börse, SAP und BMW gegenüber, die sich dem Aufwärtstrend nicht anschließen.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum der DAX heute nach dem Ausverkauf anzieht
Der Freitag war ein Schock: Der DAX verlor 2,60 Prozent und fiel erstmals seit Anfang Oktober unter 25.000 Punkte. Seit dem Rekord Mitte November bei etwas mehr als 27.000 Punkten hat er laut dpa-AFX mehr als 8 Prozent nachgegeben.
Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten. Der Stoxx Europe 600 Technology notiert nach dpa-AFX fast 17 Prozent unter seinem Oktober-Hoch und auf dem tiefsten Stand seit Mai, der Nasdaq 100 liegt demnach mehr als 20 Prozent im Minus und hat seine Jahresgewinne abgegeben. Der Nasdaq Composite verlor am Freitag nach finanzen.net 5,3 Prozent. Selbst gute Zahlen von Nvidia und der von dpa-AFX als Rekord bezeichnete Börsengang von Anthropic konnten die Stimmung nicht drehen. Hinzu kommen Unsicherheit über den Ausbau der Rechenzentren in den USA und anhaltende Zinssorgen.
Dass der DAX am Montag trotzdem im Plus startet, hat laut den Marktberichten vor allem mit technischen Faktoren und Schnäppchenjägern zu tun. Nach sechs Verlusttagen setzen charttechnisch orientierte Anleger auf eine Gegenbewegung. Die DAX Analyse der Morgenstunden zeigt jedoch: Die Dynamik ist dünn, und die Stimmung bleibt vom Technologiesektor abhängig.
01
Tech-Ausverkauf bleibt das Leitthema
Der Stoxx Europe 600 Technology liegt fast 17 Prozent unter dem Oktober-Hoch, der Nasdaq 100 mehr als 20 Prozent im Minus (dpa-AFX).
02
Zinssorgen belasten weiter
Anhaltende Sorgen vor höheren Zinsen und Unsicherheit über den US-Rechenzentrumsausbau werden von dpa-AFX als Belastung genannt.
03
Gegenbewegung nach sechs Verlusttagen
Charttechnisch orientierte Käufer setzen auf eine Erholung; Marktanalyst Jochen Stanzl (Consorsbank) spricht von einer „Erholung auf Bewährung“.
04
Bayer sorgt für Unternehmensnews
Die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA liefert dem DAX einen klaren Einzelwert-Impuls.
05
Währung und Rohstoffe
Der Euro liegt bei rund 1,099 Dollar. Brent notiert bei etwa 92 US-Dollar je Barrel, Gold über 3.600 US-Dollar je Unze (finanzen.net-Kopfleisten, Zeitstempel unklar).
Aus Asien kamen am frühen Morgen gemischte Signale: Der Shanghai Composite lag nach Reuters-Angaben mit 3.537,65 Punkten rund 0,1 Prozent im Plus, der Hang Seng stand mit 22.404,98 Punkten praktisch unverändert. Der Nikkei hatte nach dem Feiertag in Japan nicht gehandelt. Für Europa signalisierten die Terminmärkte vorbörslich Gewinne; der X-DAX stand laut dpa-AFX eine Stunde vor Handelsbeginn bei 24.895 Punkten.
Die fünf DAX-Gewinner: Bayer, Infineon, Siemens Energy, Rheinmetall und Airbus
Die fünf größten DAX-Gewinner am Montagmorgen
Aktie
Kurs
Veränderung
Auslöser kurz
Bayer
56,88 €¹
+6,6 %¹
Glyphosat-Vergleich in den USA genehmigt
Infineon
46,64 €
+2,63 %
Gegenbewegung bei Chipwerten
Siemens Energy
120,96 €
+2,23 %
Erholung nach starkem Rücksetzer
Rheinmetall
706,40 €
+1,87 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
Airbus
192,56 €
+1,35 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
Kurse in Euro. Infineon, Siemens Energy, Rheinmetall und Airbus: Xetra, Stand 09:11 Uhr. ¹ Bayer: vorbörslicher Tradegate-Kurs, Stand 08:19 Uhr; ein aktueller Xetra-Kurs liegt der Redaktion nicht belegt vor.
Quelle: finanzen.net, aktiencheck.de, dpa-AFX
Bayer Aktie: Der Glyphosat-Vergleich wird zum Befreiungsschlag
Die Bayer Aktie ist der Gewinner des Morgens, soweit sich das vor Xetra-Beginn sagen lässt. Auf Tradegate lag das Papier um 08:19 Uhr bei 56,88 Euro, ein Plus von 6,6 Prozent. Das Hoch seit 2023 liegt bei 57,84 Euro. Der Auslöser ist die abschließende Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs über 7,25 Milliarden US-Dollar durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri. Der Vergleich erfasst anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphomen, die Zahlungen sollen sich über bis zu 21 Jahre erstrecken.
Bayer-Chef Bill Anderson nannte die Genehmigung nach finanzen.net einen „entscheidenden Meilenstein“. Im Juni hatte der Konzern vor dem US Supreme Court im Fall Durnell gewonnen; seither sind Prozesse wegen fehlender Krebswarnungen im Grunde nicht mehr möglich. JPMorgan-Analyst Richard Vosser erwartet laut dpa-AFX eine starke Reaktion der Aktie. Seine Einstufung lautet laut finanzen.net Overweight mit einem Kursziel von 61 Euro. Jefferies (Michael Leuchten) stuft mit Hold ein und sieht die langfristige Haftungsunsicherheit deutlich verringert.
Die Gegenseite gehört zur vollständigen Einordnung: Markus Manns von Union Investment weist darauf hin, dass der Vergleich noch angefochten werden kann und Einzelklagen möglich bleiben.
Wichtig für die Lesart: Die Kursangaben zu Bayer stammen vom vorbörslichen Handel. Wie weit die Aktie im regulären Xetra-Handel tatsächlich zulegt, war bis Redaktionsschluss aus den geprüften Quellen nicht eindeutig zu belegen.
Infineon und Siemens Energy: Gegenbewegung nach dem Freitagsschock
Infineon Aktie und Siemens Energy Aktie gehören zu den Werten, die den KI-Ausverkauf der vergangenen Tage am stärksten zu spüren bekamen. Infineon legt am Morgen um 2,63 Prozent auf 46,64 Euro zu, Siemens Energy um 2,23 Prozent auf 120,96 Euro. Nach den indikativen Kursen der finanzen.net-Tabelle vom Freitagnachmittag (gegen 17:40 Uhr) hatten beide Titel zuvor 7,91 beziehungsweise 6,61 Prozent verloren. Auf Tradegate waren beide laut dpa-AFX bereits vor Xetra-Start gefragt.
Ein konkreter Unternehmensauslöser ist für beide Werte in den ausgewerteten Meldungen nicht erkennbar. Die Bewegung ist daher als technische Gegenreaktion auf den Rücksetzer einzuordnen, nicht als Reaktion auf neue Fundamentaldaten. Ob daraus mehr wird, hängt auch davon ab, ob sich der Technologiesektor insgesamt beruhigt.
Rheinmetall und Airbus: Erholung ohne eigene Nachricht
Die Rheinmetall Aktie steigt um 1,87 Prozent auf 706,40 Euro, die Airbus Aktie um 1,35 Prozent auf 192,56 Euro. Beide waren am Freitag nach finanzen.net-Indikationen deutlich unter Druck (Rheinmetall rund -4,4 Prozent, Airbus rund -4,2 Prozent). Eine eigene Nachricht lag bei beiden am Morgen nicht vor; auch hier spricht vieles für eine Gegenbewegung. Zu Rheinmetall führt finanzen.net zuletzt Einstufungen von Bernstein Research (Market-Perform, 19.11.) und Goldman Sachs (Buy, 16.11.).
Die fünf DAX-Verlierer: Deutsche Börse, SAP, BMW, VW und Brenntag
Die fünf größten DAX-Verlierer am Montagmorgen
Aktie
Kurs
Veränderung
Auslöser kurz
Deutsche Börse
310,20 €
-1,56 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
SAP
181,48 €
-1,20 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
BMW
52,96 €
-0,94 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
Volkswagen Vz.
62,10 €
-0,83 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
Brenntag
55,48 €
-0,68 %
Kein konkreter Auslöser erkennbar
Kurse in Euro, Xetra, Stand 09:11 Uhr. Alle Verlierer liegen bei weniger als 2 Prozent im Minus; der Index insgesamt steigt.
Quelle: finanzen.net (Zusammenfassung des Marktberichts, 09:27 Uhr)
Deutsche Börse Aktie: Der schwächste Wert im Index
Die Deutsche Börse Aktie gibt um 1,56 Prozent auf 310,20 Euro nach und ist damit am Morgen das Schlusslicht im DAX. Eine Unternehmensnachricht oder ein Analystenurteil, das den Abschlag erklärt, fand sich in den ausgewerteten Quellen nicht. Auffällig ist, dass der Titel schon am Freitag nachgab: Nach finanzen.net lag er am späten Nachmittag mit 1,78 Prozent im Minus. Die Schwäche setzt sich also fort, obwohl der Gesamtmarkt anzieht.
SAP Aktie: Der Softwarekonzern bleibt unter Druck
Die SAP Aktie verliert 1,20 Prozent auf 181,48 Euro. Einen konkreten Auslöser für den Montag nennen die Marktberichte nicht. Zur Einordnung: Schon in der aktiencheck.de-Wochenbilanz vom Samstag zählte SAP zu den DAX-Werten mit den größten Wochenverlusten. Der Technologiesektor steht seit Wochen unter Druck, und SAP ist mit einem Börsenwert von rund 207 Milliarden Euro der größte Wert im Index.
BMW, Volkswagen und Brenntag: Zyklische Nachzügler
Die BMW Aktie notiert 0,94 Prozent tiefer bei 52,96 Euro, die Volkswagen Vorzugsaktie verliert 0,83 Prozent auf 62,10 Euro, Brenntag gibt 0,68 Prozent auf 55,48 Euro ab. Für alle drei Werte ist in den ausgewerteten Meldungen kein konkreter Auslöser erkennbar. Auch hier lohnt ein Blick zurück: Volkswagen und Brenntag hatten am Freitag nach finanzen.net-Indikationen mit rund 3 Prozent Minus zu den deutlicheren Verlierern gehört. Dass sie am Morgen weiter nachgeben, spricht gegen eine breite Erholung auf der ganzen Linie. Die Abschläge sind mit weniger als einem Prozent allerdings moderat.
DAX Analyse: Der Terminkalender
Wirtschaftsdaten heute: Einkaufsmanagerindizes im Fokus
Wichtige Termine am Montag, 23. November 2026 (MEZ)
Uhrzeit
Region
Termin
Prognose
Vorwert
09:15
Frankreich
PMI verarbeitendes Gewerbe, November
49,8
49,5
09:15
Frankreich
PMI Dienstleistungen, November
47,7
46,2
09:30
Deutschland
PMI verarbeitendes Gewerbe, November
54,0
54,2
09:30
Deutschland
PMI Dienstleistungen, November
52,3
52,5
09:30
Deutschland
PMI Gesamtindex, November
53,2
53,4
10:00
Eurozone
PMI verarbeitendes Gewerbe, November
52,6
52,7
10:00
Eurozone
PMI Dienstleistungen, November
51,4
51,4
10:00
Eurozone
PMI Gesamtindex, November
51,5
51,7
14:30
USA
Chicago-Fed-Aktivitätsindex, Oktober
k.A.
k.A.
15:45
USA
PMI verarbeitendes Gewerbe, November
k.A.
54,9
15:45
USA
PMI Dienstleistungen, November
k.A.
56,1
22:00
USA
Rede von New-York-Fed-Präsident Williams
–
–
Prognosen und Vorwerte laut Dow Jones Tagesvorschau (finanzen.net, 23.11.2026, 05:59 Uhr). Ist-Werte lagen der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor. k.A. = keine Angabe.
Quelle: Dow Jones Newswires / finanzen.net
Im Mittelpunkt stehen die ersten Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes für November. Für Deutschland erwarten die Analysten einen Gesamtindex von 53,2 nach 53,4, also eine leichte Abkühlung bei weiterhin expansivem Niveau über der Marke von 50. In der Eurozone wird ein Gesamtindex von 51,5 nach 51,7 erwartet. Die Daten kommen zu einem heiklen Zeitpunkt: Nach dem Kursrutsch fragen Anleger, ob die Konjunktur dem Börsenstress standhält. Ein deutlich besser als erwarteter Wert könnte die Erholung stützen, ein schwacher würde die Sorgen vor einer Eintrübung nähren. Das ist keine Prognose, sondern die Spannbreite, die der Markt im Blick hat.
Für die USA liegen noch keine Konsensschätzungen vor; die Vorwerte von 54,9 im verarbeitenden Gewerbe und 56,1 bei den Dienstleistungen geben die Messlatte vor. Am Abend um 22:00 Uhr spricht New-York-Fed-Präsident Williams. Angesichts der anhaltenden Zinssorgen werden Anleger seine Aussagen auf Hinweise zur Geldpolitik prüfen.
Zu den weiteren Terminen des Tages zählen laut Reuters der Kapitalmarkttag von BASF, bei dem Investoren nach dem Aus der geplanten Evonik-Übernahme nachfragen dürften, sowie die dritte Runde der Tarifgespräche für die Beschäftigten der privaten Banken, in deren Umfeld Verdi die Warnstreiks ausgeweitet hat.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.