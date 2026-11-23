Der DAX aktuell zeigt am Montagmorgen ein Lebenszeichen: Nach sechs Verlusttagen in Folge und dem Absturz unter die Marke von 25.000 Punkten am Freitag eröffnet der deutsche Leitindex im Plus. Um 09:11 Uhr steht der DAX heute bei 24.876 Punkten, ein Aufschlag von 0,30 Prozent auf den Xetra-Schluss von 24.802,78 Punkten. Es ist eine Erholung, aber eine zerbrechliche: Der Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt sie laut dpa-AFX eine „Erholung auf Bewährung“.

Die Gewinner und Verlierer dieses DAX Check am Morgen erzählen dabei zwei Geschichten. Die eine ist eine Unternehmensnachricht: Bayer profitiert vom genehmigten Glyphosat-Vergleich in den USA. Die andere ist eine Gegenbewegung: Infineon, Siemens Energy, Rheinmetall und Airbus holen einen Teil der Freitagsverluste zurück. Dem stehen Werte wie Deutsche Börse, SAP und BMW gegenüber, die sich dem Aufwärtstrend nicht anschließen.