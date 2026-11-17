DAX Check am Mittag: Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen bestimmt den Dienstag in Frankfurt. Der DAX heute gegen 12:10 Uhr (Xetra): 26.399 Punkte, ein Minus von 199 Punkten oder 0,75 Prozent zum Vortagesschluss von 26.598,64 Punkten. Schon am Montag hatte der Leitindex 0,6 Prozent abgegeben – nur wenige Tage, nachdem er am vergangenen Donnerstag erstmals über 27.000 Punkte gestiegen war. Die Geschichte des Vormittags schreibt die Deutsche Bank: Ein Datenleck mit mehr als 15 Millionen internen Dokumenten schickt die Aktie zeitweise um mehr als 6 Prozent nach unten. Auf der Gewinnerseite stehen Zalando, die Deutsche Telekom und Merck – allerdings mit überschaubaren Aufschlägen.
DAX Check am Mittag: Zalando, Telekom und Merck trotzen dem Abverkauf – Deutsche Bank, Rheinmetall und SAP unter Druck
DAX Check am Mittag: Der DAX notiert gegen 12:10 Uhr bei 26.399 Punkten, 0,75 Prozent unter dem Vortagesschluss. Ein Datenleck drückt die Deutsche-Bank-Aktie um 4,4 Prozent, Rheinmetall und SAP folgen. Zalando, Telekom und Merck halten dagegen. Der ZEW-Index überrascht positiv, am Abend kommen die Nvidia-Zahlen.
DAX Analyse: Was den Markt bewegt
Warum ist der DAX heute schwächer? Nvidia, Chipregeln und Hormus
Die DAX Analyse am Mittag zeigt einen Markt, der vor einem der wichtigsten Termine der Woche Risiko abbaut. Die Vorgaben waren schwach, die Nachrichtenlage ist dicht.
Schwache Vorgaben aus den USA und Asien. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 1,41 Prozent tiefer bei 51.608 Punkten, der S&P 500 verlor 1,92 Prozent auf 7.417 Punkte und der Nasdaq 100 sogar 2,67 Prozent auf 27.197 Punkte – der dritte Verlusttag in Folge. Belastet haben Inflations- und Zinssorgen, die Unsicherheit vor dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag und die Führungskrise bei Nvidia. In Asien setzte sich die Schwäche fort: Der Nikkei 225 fiel um 1,34 Prozent auf 58.860 Punkte, der Hang Seng um 0,92 Prozent, der koreanische Kospi um 2,59 Prozent unter die Marke von 5.000 Punkten.
Neue US-Exportregeln für KI-Chips. Washington verlangt künftig Exportlizenzen für Hochleistungschips unter anderem nach Singapur und Malaysia; je nach Quelle sind auch Thailand, Indonesien und Brasilien betroffen. Ziel ist, Chinas Zugriff auf die Technik zu erschweren. Peking sprach von wirtschaftlichem Zwang und kündigte Gegenmaßnahmen an. Für Tech-Werte wie SAP oder Infineon ist das kein gutes Umfeld.
Nvidia als Taktgeber. Der KI-Chipkonzern legt heute nach US-Börsenschluss, laut Wirtschaftskalender gegen 22:20 Uhr MEZ, seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Zahlen fallen in eine Phase der Führungskrise um Mitgründer Jensen Huang. Die US-Futures signalisieren nur leichte Verluste: Laut Reuters lagen die Kontrakte auf Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 am späten Vormittag europäischer Zeit zwischen 0,34 und 0,45 Prozent im Minus.
Geopolitik und Rohstoffe. Die iranischen Revolutionsgarden melden zwei weitere Schiffe, die in der Straße von Hormus auf Minen gelaufen sein sollen. Der Ölpreis der Sorte Brent zog dennoch nur moderat auf rund 92,50 US-Dollar an. Gold notiert bei rund 3.860 US-Dollar, der Euro bei etwa 1,10 US-Dollar. Die zehnjährige Bundesrendite lag am Morgen bei 3,39 Prozent. Zusätzlich im Blick: das für Donnerstag geplante Treffen von Trump, Xi Jinping und Putin – ein möglicher Impuls für die Ukraine-Diplomatie und damit für Rüstungswerte.
Die Top 5 DAX-Gewinner am Mittag
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Zalando
|28,48 €
|+1,61 %
|Erholung nach Vortagesminus, kein konkreter Anlass
|2
|Deutsche Telekom
|27,22 €
|+0,81 %
|Defensiver Wert, kein konkreter Anlass
|3
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|Kein konkreter Anlass
|4
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Kein konkreter Anlass
|5
|Vonovia
|16,90 €
|+0,51 %
|Kein konkreter Anlass
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: finanzen.at (DAX-Kursliste und Mittagsbericht vom 17.11.2026)
Die DAX-Gewinner am Mittag sind ein Spiegelbild des Tages: Gefragt sind vor allem Titel, die wenig mit dem KI- und Chipthema zu tun haben. Große Ausschläge gibt es nicht – kein DAX-Wert liegt um mehr als 2 Prozent im Plus.
Zalando-Aktie (+1,61 %, 28,48 Euro): Der Onlinemodehändler führt die Gewinnerliste an. Einen konkreten Kurstreiber haben wir nicht gefunden. Die Aktie hatte am Montag 1,55 Prozent auf 28,03 Euro verloren und holt diesen Rückgang nun wieder auf. Gegen 12 Uhr veröffentlichte Zalando zudem eine Mitteilung über ein Eigengeschäft: Eine Gesellschaft, die Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen nahesteht, hat am 12. November Aktien zu 28,29 Euro gekauft.
Ob diese Meldung den Kurs beeinflusst hat, lässt sich nicht belegen.
Deutsche Telekom-Aktie (+0,81 %, 27,22 Euro): Der Telekomkonzern setzt seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem die Aktie schon am Montag mit plus 1,50 Prozent der stärkste DAX-Wert war. Einen konkreten Anlass für das heutige Plus haben wir nicht gefunden. Die jüngsten Analystenurteile sind einige Tage alt: Barclays bestätigte am 11. November „Overweight“. Als defensiver Wert mit stabilem Geschäft profitiert die Aktie in nervösen Phasen erfahrungsgemäß von Umschichtungen – eine Quelle, die das heute ausdrücklich so sagt, haben wir allerdings nicht.
Merck KGaA-Aktie (+0,70 %, 150,75 Euro): Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern legt zu, ohne dass wir eine Unternehmensnachricht oder ein neues Analystenurteil gefunden haben.
Henkel Vz.-Aktie (+0,62 %, 88,30 Euro): Auch der Konsumgüterhersteller zählt zu den gefragten Verteidigungswerten. Schon am Montag hatte die Vorzugsaktie 0,94 Prozent gewonnen. Einen spezifischen Auslöser für den heutigen Anstieg haben wir nicht gefunden.
Vonovia-Aktie (+0,51 %, 16,90 Euro): Der Wohnimmobilienkonzern rundet die Gewinnerliste ab. Zinssensitive Werte profitieren tendenziell von stabilen Anleiherenditen; eine konkrete Nachricht zu Vonovia lag bis zum Mittag nicht vor.
Die Top 5 DAX-Verlierer am Mittag
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Deutsche Bank
|31,47 €
|−4,39 %
|Datenleck: Vorwürfe zu Geldwäschekontrollen
|2
|Rheinmetall
|748,80 €
|−2,72 %
|Gipfel-Diplomatie, Goldman senkt Annahmen
|3
|SAP
|209,55 €
|−1,80 %
|Tech-Schwäche vor Nvidia, Vorstandsabgang
|4
|adidas
|173,85 €
|−1,78 %
|Kein konkreter Anlass
|5
|Scout24
|89,25 €
|−1,76 %
|Kein konkreter Anlass
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: finanzen.at (DAX-Kursliste und Mittagsbericht vom 17.11.2026)
Deutsche Bank-Aktie (−4,39 %, 31,47 Euro): Der größte DAX-Verlierer des Tages. Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times haben gemeinsam mehr als 15 Millionen interne Dokumente ausgewertet. Die Vorwürfe: Das Institut habe über Jahre Lücken in der Geldwäschekontrolle hingenommen und an Geschäften mit problematischen Kunden festgehalten, trotz interner Warnungen. Kritik zielt auch auf den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing. Die Bank verweist darauf, dass viele Fälle lange zurückliegen, dass sie damals eng mit den Aufsehern zusammengearbeitet habe und dass sie seit 2019 rund 7 Milliarden Euro in ihre Kontrollen investiert habe. Im frühen Handel lag die Aktie zeitweise mehr als 6 Prozent im Minus und rutschte unter 31 Euro; bis zum Mittag hat sich der Abschlag verringert. RBC-Analystin Anke Reingen bezeichnete die Themen laut dpa-AFX als weitgehend bekannt.
Rheinmetall-Aktie (−2,72 %, 748,80 Euro): Der Rüstungskonzern gibt deutlich nach und nähert sich seinem 52-Wochen-Tief von 742,50 Euro vom 13. November. Belastend wirkt die Diplomatie: Das für Donnerstag geplante Treffen von Trump, Xi und Putin nährt Spekulationen über Bewegung im Ukraine-Krieg. Hinzu kommt eine Studie von Goldman Sachs vom 16. November: Analyst Sam Burgess bestätigte zwar sein Urteil „Buy“, senkte aber seine Umsatzannahmen für Rheinmetall bis 2030 auf rund 35 Milliarden Euro.
SAP-Aktie (−1,80 %, 209,55 Euro): Europas größter Softwarekonzern leidet unter der allgemeinen Schwäche der Tech-Werte vor den Nvidia-Zahlen und den neuen US-Exportregeln. Unternehmensseitig gab es eine Personalie: Vorstandsmitglied Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Vorstandschef zu IONOS. Ob die Nachricht den Kurs zusätzlich drückt, belegt keine Quelle. Ein neues Analystenurteil haben wir für Montag oder Dienstag nicht gefunden.
adidas-Aktie (−1,78 %, 173,85 Euro): Der Sportartikelhersteller gibt nach, ohne dass ein unmittelbarer Auslöser bekannt ist. Am Vorabend hatte die Branche eine Nachricht verdaut: Nike soll ab der Saison 2027/28 die Spielbälle für die UEFA-Klubwettbewerbe liefern und damit adidas als langjährigen Champions-League-Partner ablösen. Einen Zusammenhang mit dem heutigen Kursverlust stellt keine Quelle her.
Scout24-Aktie (−1,76 %, 89,25 Euro): Der Betreiber von ImmoScout24 verliert ebenfalls, ohne dass wir eine Unternehmensnachricht gefunden haben. Berenberg hat laut finanznachrichten.de zuletzt das Urteil „Buy“ bestätigt; das genaue Datum der Studie ist nicht eindeutig.
Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten bewegen den DAX heute? ZEW überrascht positiv
|Uhrzeit (MEZ)
|Region
|Indikator
|Prognose
|Ist
|Vorwert
|11:00
|Deutschland
|ZEW-Konjunkturerwartungen November
|28,1
|35,6
|28,1
|14:30
|USA
|Einzelhandelsumsätze Oktober (m/m)
|+0,2 %
|ausstehend
|+0,8 %
|14:30
|USA
|Einzelhandel ohne Autos (m/m)
|+0,4 %
|ausstehend
|+0,9 %
|14:30
|USA
|Importpreise Oktober (m/m)
|+0,7 %
|ausstehend
|+1,1 %
|15:15
|USA
|Industrieproduktion Oktober (m/m)
|+0,1 %
|ausstehend
|+0,7 %
|15:15
|USA
|Kapazitätsauslastung Oktober
|76,9 %
|ausstehend
|76,9 %
Quelle: Dow Jones Tagesvorschau (finanzen.at), ZEW/dpa-AFX
Deutschland: Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind im November auf 35,6 Punkte gestiegen. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert von 28,1 Punkten gerechnet. Das ist ein klar besseres Stimmungssignal der Finanzexperten – eine echte Trendwende im DAX hat es aber nicht ausgelöst, der Markt blieb im Minus. Positiv passt dazu, dass die EU-Kommission in ihrer Herbstprognose die Wachstumserwartung für Deutschland angehoben hat.
Eurozone/EU: Neben der Herbstprognose der EU-Kommission standen keine großen Konjunkturdaten auf dem Programm. Für die EZB gibt es Personalien: Nach Agenturberichten will die Bundesregierung den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt vorschlagen. Am Abend spricht EZB-Chefvolkswirt Philip Lane (19:30 Uhr) an der Harvard-Universität, zuvor EZB-Ratsmitglied Martin Kocher (18:00 Uhr).
USA: Am Nachmittag rücken die US-Einzelhandelsumsätze in den Fokus. Erwartet wird ein Plus von 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im Vormonat. Für die Fed ist der Konsum ein zentraler Baustein: Ein deutlich stärkerer Wert könnte Zinssenkungshoffnungen dämpfen, ein schwacher Wert Konjunktursorgen schüren. Um 15:15 Uhr folgen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung. Dazu sprechen mehrere Fed-Vertreter: Gouverneur Christopher Waller (15:10 Uhr), Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack (15:30 Uhr) und New-York-Fed-Präsident John Williams (20:25 Uhr).
Was bringt der Nachmittag? Ausblick auf US-Daten und Nvidia
Für den weiteren Handel sind drei Punkte entscheidend: die US-Konsumdaten um 14:30 Uhr, die Eröffnung der Wall Street um 15:30 Uhr und die Reden der Fed-Vertreter. Am späten Abend folgen die Nvidia-Zahlen, die für die Stimmung in der gesamten Tech-Branche den Ton angeben dürften. Charttechnisch im Blick: der Bereich um 26.300 Punkte, wo der DAX am Morgen sein vorläufiges Tief markierte, und die runde Marke von 26.500 Punkten darüber. Nach dem erstmaligen Sprung über 27.000 Punkte in der Vorwoche zeigt der Rückgang, wie empfindlich der Markt auf das KI-Thema reagiert.
FAQ zum DAX Check am Mittag
Wie steht der DAX heute am Mittag?
Gegen 12:10 Uhr notiert der DAX im Xetra-Handel bei 26.399 Punkten, 0,75 Prozent bzw. 199 Punkte unter dem Vortagesschluss von 26.598,64 Punkten.
Welche DAX-Aktien sind heute die größten Gewinner?
Zalando (+1,61 %), Deutsche Telekom (+0,81 %), Merck KGaA (+0,70 %), Henkel Vz. (+0,62 %) und Vonovia (+0,51 %), Stand 12:10 Uhr.
Welche DAX-Aktien verlieren heute am stärksten?
Deutsche Bank (−4,39 %), Rheinmetall (−2,72 %), SAP (−1,80 %), adidas (−1,78 %) und Scout24 (−1,76 %), Stand 12:10 Uhr.
Was zeigt die DAX Analyse für den Nachmittag?
Im Fokus stehen die US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr, Reden mehrerer Fed-Vertreter und die Nvidia-Quartalszahlen am späten Abend.
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