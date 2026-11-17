Schwache Vorgaben aus den USA und Asien. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 1,41 Prozent tiefer bei 51.608 Punkten, der S&P 500 verlor 1,92 Prozent auf 7.417 Punkte und der Nasdaq 100 sogar 2,67 Prozent auf 27.197 Punkte – der dritte Verlusttag in Folge. Belastet haben Inflations- und Zinssorgen, die Unsicherheit vor dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag und die Führungskrise bei Nvidia. In Asien setzte sich die Schwäche fort: Der Nikkei 225 fiel um 1,34 Prozent auf 58.860 Punkte, der Hang Seng um 0,92 Prozent, der koreanische Kospi um 2,59 Prozent unter die Marke von 5.000 Punkten.

Neue US-Exportregeln für KI-Chips. Washington verlangt künftig Exportlizenzen für Hochleistungschips unter anderem nach Singapur und Malaysia; je nach Quelle sind auch Thailand, Indonesien und Brasilien betroffen. Ziel ist, Chinas Zugriff auf die Technik zu erschweren. Peking sprach von wirtschaftlichem Zwang und kündigte Gegenmaßnahmen an. Für Tech-Werte wie SAP oder Infineon ist das kein gutes Umfeld.

Nvidia als Taktgeber. Der KI-Chipkonzern legt heute nach US-Börsenschluss, laut Wirtschaftskalender gegen 22:20 Uhr MEZ, seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Zahlen fallen in eine Phase der Führungskrise um Mitgründer Jensen Huang. Die US-Futures signalisieren nur leichte Verluste: Laut Reuters lagen die Kontrakte auf Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 am späten Vormittag europäischer Zeit zwischen 0,34 und 0,45 Prozent im Minus.

Geopolitik und Rohstoffe. Die iranischen Revolutionsgarden melden zwei weitere Schiffe, die in der Straße von Hormus auf Minen gelaufen sein sollen. Der Ölpreis der Sorte Brent zog dennoch nur moderat auf rund 92,50 US-Dollar an. Gold notiert bei rund 3.860 US-Dollar, der Euro bei etwa 1,10 US-Dollar. Die zehnjährige Bundesrendite lag am Morgen bei 3,39 Prozent. Zusätzlich im Blick: das für Donnerstag geplante Treffen von Trump, Xi Jinping und Putin – ein möglicher Impuls für die Ukraine-Diplomatie und damit für Rüstungswerte.