DAX Check am Mittag: Rheinmetall, MTU und Daimler Truck vorn – Siemens, Symrise und Brenntag unter Druck

Die Vorgaben sind gemischt. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Freitag 0,10 Prozent fester bei 52.347,55 Punkten, der S&P 500 gab 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte nach, der Nasdaq 100 verlor 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. In Asien sorgte die Chipschwäche für Kursrutsche: Der Nikkei 225 lag kurz vor Handelsschluss 2,4 Prozent im Minus, in Taiwan und Südkorea fielen die Leitbörsen am Morgen um rund 6 bzw. 3,7 Prozent. Der Hang Seng hielt sich mit rund 0,8 Prozent im Plus, der chinesische CSI 300 gab 0,9 Prozent nach. Die US-Futures deuten auf einen schwächeren Start hin: Der Nasdaq-100-Future notierte gegen Mittag rund 1 Prozent tiefer, der S&P-500-Future gut 0,2 Prozent.

Auch an den Devisen- und Rohstoffmärkten ist Bewegung. Der Euro fiel am Morgen bis auf 1,1011 US-Dollar und damit auf ein Jahrestief, zuletzt kostete er rund 1,10 Dollar. Hintergrund sind laut goldesel.de steigende Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank, die auch Gold belasten: Das Edelmetall rutschte in London bis auf 3.832 Dollar je Feinunze, den tiefsten Stand seit Oktober 2025, und notierte zuletzt bei rund 3.867 Dollar (−0,5 %). Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligte sich laut RTTNews um 0,7 Prozent auf 95,16 Dollar. Die Anleiherenditen gaben am Vormittag nach; der Bund-Future notierte am Morgen 0,12 Prozent höher bei 122,00. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Freitag bei 5,14 Prozent.

Geopolitisch richten sich die Blicke auf das für diese Woche angekündigte Treffen von US-Präsident Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Putin, bei dem laut dpa-AFX unter anderem Atomwaffen sowie die Kriege in der Ukraine und im Iran Thema sein könnten. Die Lage im Nahen Osten bleibt der wichtigste Faktor für den Ölpreis. Unternehmensseitig sorgte die Genehmigung der Übernahme der Commerzbank durch UniCredit durch die EU-Kommission für Gesprächsstoff; die Freigabe galt allerdings als erwartet.