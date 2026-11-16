DAX Check am Mittag: Der deutsche Leitindex tritt zum Wochenstart auf der Stelle. Um 12:10 Uhr notiert der DAX auf Xetra bei 26.717,75 Punkten und damit 0,12 Prozent unter dem Schluss vom Freitag (26.749,95 Punkte). Am Morgen hatte der Index kurz Kurs auf 26.800 Punkte genommen, die Gewinne aber rasch wieder abgegeben. Die Story des Vormittags: Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend halten sich Anleger zurück, eine Verkaufswelle bei asiatischen Chipwerten belastet die Tech-Titel, während Rüstungs- und defensive Werte gefragt sind. Unsere DAX Analyse zeigt, warum der Rekord von gut 27.000 Punkten in Sichtweite bleibt, der nächste Angriff darauf aber vorerst ausbleibt.
DAX Check am Mittag: Rheinmetall, MTU und Daimler Truck vorn – Siemens, Symrise und Brenntag unter Druck
DAX Check am Mittag: Der DAX notiert um 12:10 Uhr auf Xetra bei 26.717,75 Punkten (−0,12 %) und tritt vor den Nvidia-Zahlen auf der Stelle. Rheinmetall führt die DAX-Gewinner mit 3,74 Prozent an, Siemens, Symrise und Brenntag sind die größten DAX-Verlierer. Dazu: Chip-Schwäche aus Asien, Euro auf Jahrestief, Eurozone-Industrie und die US-Termine am Nachmittag.
DAX Analyse: Was den Markt bewegt
Warum tritt der DAX heute auf der Stelle – und was bremst?
Das beherrschende Thema ist Nvidia. Der US-Chipkonzern legt am Dienstag nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor, und die Lage ist durch den Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang zusätzlich aufgeladen. Laut dpa-AFX sieht Thomas Altmann von QC Partners die Anleger bis zu den Zahlen in Wartestellung; ein neuer Anlauf auf die Marke von 27.000 Punkten dürfte aus seiner Sicht schwierig werden. Die UBS senkte laut goldesel.de ihr Kursziel für Nvidia von 300 auf 240 US-Dollar, bestätigte aber ihr Kaufvotum.
Die Vorgaben sind gemischt. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Freitag 0,10 Prozent fester bei 52.347,55 Punkten, der S&P 500 gab 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte nach, der Nasdaq 100 verlor 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. In Asien sorgte die Chipschwäche für Kursrutsche: Der Nikkei 225 lag kurz vor Handelsschluss 2,4 Prozent im Minus, in Taiwan und Südkorea fielen die Leitbörsen am Morgen um rund 6 bzw. 3,7 Prozent. Der Hang Seng hielt sich mit rund 0,8 Prozent im Plus, der chinesische CSI 300 gab 0,9 Prozent nach. Die US-Futures deuten auf einen schwächeren Start hin: Der Nasdaq-100-Future notierte gegen Mittag rund 1 Prozent tiefer, der S&P-500-Future gut 0,2 Prozent.
Auch an den Devisen- und Rohstoffmärkten ist Bewegung. Der Euro fiel am Morgen bis auf 1,1011 US-Dollar und damit auf ein Jahrestief, zuletzt kostete er rund 1,10 Dollar. Hintergrund sind laut goldesel.de steigende Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank, die auch Gold belasten: Das Edelmetall rutschte in London bis auf 3.832 Dollar je Feinunze, den tiefsten Stand seit Oktober 2025, und notierte zuletzt bei rund 3.867 Dollar (−0,5 %). Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligte sich laut RTTNews um 0,7 Prozent auf 95,16 Dollar. Die Anleiherenditen gaben am Vormittag nach; der Bund-Future notierte am Morgen 0,12 Prozent höher bei 122,00. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Freitag bei 5,14 Prozent.
Geopolitisch richten sich die Blicke auf das für diese Woche angekündigte Treffen von US-Präsident Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Putin, bei dem laut dpa-AFX unter anderem Atomwaffen sowie die Kriege in der Ukraine und im Iran Thema sein könnten. Die Lage im Nahen Osten bleibt der wichtigste Faktor für den Ölpreis. Unternehmensseitig sorgte die Genehmigung der Übernahme der Commerzbank durch UniCredit durch die EU-Kommission für Gesprächsstoff; die Freigabe galt allerdings als erwartet.
DAX-Gewinner
Die Top 5 DAX-Gewinner am Mittag
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Rheinmetall
|794,10 €
|+3,74 %
|Erholung, Verteidigungshaushalt 2027
|2
|MTU Aero Engines
|356,80 €
|+1,48 %
|kein konkreter Anlass gemeldet
|3
|Daimler Truck
|43,24 €
|+1,36 %
|kein konkreter Anlass gemeldet
|4
|Fresenius SE
|54,27 €
|+1,21 %
|Umfeld: FMC-Platzierung abgewickelt
|5
|Deutsche Telekom
|26,89 €
|+1,09 %
|defensive Umschichtung
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Rheinmetall-Aktie: Der Rüstungskonzern ist mit Abstand der stärkste DAX-Wert und kostet um 12:10 Uhr auf Xetra 794,10 Euro, 3,74 Prozent mehr als am Freitag. Die Aktie erholt sich damit von ihrem Tief seit Februar 2025. Rückenwind kommt aus Berlin: Der Bundeshaushalt 2027 sieht rund 139 Milliarden Euro für Verteidigung vor. Laut dpa-AFX äußerte sich Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard positiv zum Volumen der Verteidigungsausgaben. Goldman Sachs hatte dagegen laut goldesel.de das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt – ein Hinweis darauf, wie stark die Erwartungen an den Sektor zuletzt zurückgeschraubt wurden.
MTU-Aero-Engines-Aktie: Der Triebwerkshersteller legt 1,48 Prozent auf 356,80 Euro zu und gehörte schon am Morgen zu den Gewinnern. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser nennen die ausgewerteten Quellen nicht.
Daimler-Truck-Aktie: Der Lkw-Hersteller gewinnt 1,36 Prozent auf 43,24 Euro. Auch hier liegt in den geprüften Quellen keine konkrete Unternehmensnachricht vor.
Fresenius-Aktie: Der Gesundheitskonzern steigt um 1,21 Prozent auf 54,27 Euro. Einen eigenen Kursauslöser nennen die Quellen nicht. Im Umfeld steht die heute abgewickelte Platzierung von 13,4 Millionen Aktien der Tochter Fresenius Medical Care zu je 39 Euro, mit der Fresenius rund 524 Millionen Euro brutto erlöst.
Deutsche-Telekom-Aktie: Der Telekomkonzern legt 1,09 Prozent auf 26,89 Euro zu. Ein konkreter Anlass ist nicht gemeldet. Das Bild passt aber zu einer am Morgen beobachteten Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Titel.
DAX-Verlierer
Die Top 5 DAX-Verlierer am Mittag
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Siemens
|272,40 €
|−2,51 %
|Konsolidierung nach Rekordzahlen
|2
|Symrise
|95,46 €
|−1,87 %
|Deutsche Bank: Abstufung auf Hold
|3
|Brenntag
|57,96 €
|−1,19 %
|DZ Bank: Abstufung auf Verkaufen
|4
|E.ON
|19,25 €
|−1,16 %
|Gewinnmitnahmen nach Urenco-Sprung
|5
|Infineon
|49,42 €
|−0,92 %
|Chip-Ausverkauf in Asien
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Siemens-Aktie: Der Technologiekonzern ist mit −2,51 Prozent auf 272,40 Euro der schwächste DAX-Wert. Nach den jüngsten Rekordzahlen setzt sich die Konsolidierung fort; eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Symrise-Aktie: Der Duft- und Aromenhersteller verliert 1,87 Prozent auf 95,46 Euro. Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung gestrichen und die Aktie am heutigen Montag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft, das Kursziel liegt bei 103 Euro.
Brenntag-Aktie: Der Chemikalienhändler gibt 1,19 Prozent auf 57,96 Euro nach. Die DZ Bank hat die Aktie am Montag auf „Verkaufen“ abgestuft. Analyst Peter Spengler sieht die Risiken gegenüber den operativen Fortschritten im Übergewicht. Am Freitag hatte die Aktie noch gut 2 Prozent zugelegt.
E.ON-Aktie: Der Energieversorger fällt um 1,16 Prozent auf 19,25 Euro. Nach dem jüngsten Kurssprung im Zusammenhang mit Urenco nehmen Anleger Gewinne mit; eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Infineon-Aktie: Der Halbleiterkonzern leidet unter dem Ausverkauf asiatischer Chipwerte und der Nvidia-Unsicherheit und verliert 0,92 Prozent auf 49,42 Euro. Am Morgen lag das Minus zeitweise bei fast 3 Prozent. Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro. Bereits am Freitag war die Aktie wegen Sorgen über strengere US-Exportkontrollen für Chips nach China um 4,3 Prozent gefallen.
Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten bewegen den DAX heute?
Der Wirtschaftskalender ist zum Wochenstart überschaubar. In Deutschland stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In Frankfurt beginnt die Euro Finance Week, zur Eröffnung sprach EZB-Vizepräsident Boris Vujčić; Uniper hält einen Kapitalmarkttag ab.
In der Eurozone stieg die Industrieproduktion im September um 0,2 Prozent zum Vormonat und damit etwas schwächer als die erwarteten 0,3 Prozent; im August war sie um 0,5 Prozent gesunken. Im Jahresvergleich lag die Produktion 1,5 Prozent im Minus, erwartet war nur ein Rückgang um 0,2 Prozent. Aus Asien kamen schwache Signale: Chinas Industrieproduktion wuchs im Oktober nur um 4,8 Prozent (Konsens: 5,3 %, Vormonat: 5,5 %), die Einzelhandelsumsätze um 0,4 Prozent (Konsens: 0,8 %). Japans Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal annualisiert um 0,1 Prozent, erwartet war ein Plus von 0,3 Prozent.
|Uhrzeit
|Region
|Indikator
|Prognose
|Ist
|Vorwert
|00:50
|Japan
|BIP Q3 (annualisiert)
|+0,3 %
|−0,1 %
|–
|03:00
|China
|Industrieproduktion Okt. (J/J)
|+5,3 %
|+4,8 %
|+5,5 %
|03:00
|China
|Einzelhandel Okt. (J/J)
|+0,8 %
|+0,4 %
|+1,1 %
|11:00
|Eurozone
|Industrieproduktion Sept. (M/M)
|+0,3 %
|+0,2 %
|−0,5 %
|11:00
|Eurozone
|Industrieproduktion Sept. (J/J)
|−0,2 %
|−1,5 %
|–
|14:30
|USA
|Empire-State-Index Nov.
|–
|ausstehend
|–
|15:05
|USA
|Rede New-York-Fed-Präsident Williams
|–
|ausstehend
|–
|18:00
|USA
|Rede Fed-Chef Warsh
|–
|ausstehend
|–
Uhrzeiten MEZ. Für den Empire-State-Index lag uns keine belastbare Konsensprognose vor.
Quelle: dpa-AFX, Eurostat via dpa-AFX, ideas-daily.de, goldesel.de
Für die Notenbanken bleibt das Bild uneinheitlich. Die schwache Industrie in der Eurozone spricht eher gegen eine straffere Geldpolitik der EZB, während in den USA laut Marktberichten die Spekulation auf eine Zinserhöhung der Fed zunimmt. Genau deshalb dürften die Reden von John Williams und Fed-Chef Kevin Warsh am Nachmittag genau verfolgt werden. Für den DAX heißt das: Ein festerer Dollar stützt zwar exportlastige Werte, steigende US-Renditen belasten aber die Bewertung von Wachstums- und Tech-Aktien.
Ausblick
Was bringt der Nachmittag für den DAX?
14:30 Uhr: Empire-State-Index
Der erste regionale US-Industrieindikator für November gibt einen Hinweis auf die Lage der US-Industrie.
15:30 Uhr: US-Börsenstart
Die Futures signalisieren vor allem für die Nasdaq Abgaben – entscheidend für Infineon und andere Tech-Werte.
15:05 und 18:00 Uhr: Fed-Reden
Williams und Warsh könnten die Zinserwartungen und damit Dollar, Gold und Anleihen bewegen.
Wichtige Marken
Nach oben gilt das Rekordhoch von 27.001,67 Punkten vom 12. November als Hürde, nach unten das alte Hoch vom August bei 26.618 Punkten.
In der weiteren Woche folgen am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und abends die Nvidia-Zahlen, am Mittwoch der EZB-Finanzstabilitätsbericht und das Protokoll der Fed-Sitzung sowie am Donnerstag der Philly-Fed-Index.
FAQ zum DAX Check am Mittag
Wie steht der DAX heute am Mittag? Um 12:10 Uhr notiert der DAX auf Xetra bei 26.717,75 Punkten, 0,12 Prozent unter dem Freitagsschluss von 26.749,95 Punkten. Die Tagesspanne reichte bis dahin von 26.695,18 bis 26.797,19 Punkten.
Welche DAX-Aktien sind heute die größten Gewinner? Rheinmetall führt die DAX-Gewinner mit 3,74 Prozent an, dahinter folgen MTU Aero Engines, Daimler Truck, Fresenius und die Deutsche Telekom mit Aufschlägen zwischen 1,1 und 1,5 Prozent.
Welche DAX-Aktien verlieren heute am stärksten? Siemens (−2,51 %), Symrise und Brenntag sind die größten DAX-Verlierer; Symrise und Brenntag leiden unter Abstufungen von Deutscher Bank bzw. DZ Bank. Auch E.ON und Infineon geben nach.
Was ist heute für den DAX noch wichtig? Am Nachmittag stehen der Empire-State-Index (14:30 Uhr) und Reden der Fed-Vertreter Williams und Warsh an. Das große Ereignis der Woche sind die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
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