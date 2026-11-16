DAX Check am Abend: Telekom, Daimler Truck, Fresenius und Rheinmetall halten dagegen – Siemens und Infineon drücken den DAX aufs Tagestief

In der Eurozone stieg die Industrieproduktion im September nur um 0,2 Prozent zum Vormonat, Volkswirte hatten mit 0,3 Prozent gerechnet. Nach dem Rückgang um 0,5 Prozent im August ist das zwar eine Stabilisierung, aber keine Trendwende. Für Deutschland meldete das Statistische Bundesamt, dass die Industrie 2025 knapp drei Prozent weniger Energie verbraucht hat – vor allem wegen hoher Energiepreise und Produktionseinbußen in energieintensiven Branchen. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte vor dem Koalitionsausschuss am Dienstag eine Senkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß in Aussicht. EZB-Vizepräsident Boris Vujčić warnte zum Auftakt der Euro Finance Week vor systemischen Risiken durch KI-Cyberfähigkeiten.

In den USA enttäuschte der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank: Der Indikator für die Industrie im Bundesstaat New York fiel im November um rund 18 Punkte auf 7,8 Zähler, erwartet war ein deutlich höherer Wert. Zwar signalisiert ein Wert über null weiterhin Wachstum, doch der Schwung lässt nach. Am Markt verstärkte das die Sorge vor einer Abkühlung, während die Inflation die Fed gleichzeitig an Zinssenkungen hindert – eine unbequeme Kombination für Aktien.

In Asien blieben die Daten aus China hinter den Erwartungen zurück: Einzelhandel und Industrieproduktion wuchsen im Oktober schwächer als erwartet. Japans Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal überraschend um 0,1 Prozent, der erste Rückgang seit einem Jahr.