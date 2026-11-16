Lange sah es nach einem ruhigen Wochenstart aus, dann kam der Ausverkauf an der Wall Street über den Atlantik. Der deutsche Leitindex rutschte in der letzten Handelsstunde ab und beendete den Xetra-Handel mit 26.598,64 Punkten und einem Minus von 0,57 Prozent – genau auf dem Tagestief. Im DAX Check am Abend zeigt sich ein gespaltener Markt: Defensive Werte wie die Deutsche Telekom und Fresenius waren gefragt, Industrie- und Technologietitel wie Siemens und Infineon wurden verkauft.
DAX Check am Abend: Telekom, Daimler Truck, Fresenius und Rheinmetall halten dagegen – Siemens und Infineon drücken den DAX aufs Tagestief
Der DAX schließt am Montag 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten – exakt auf dem Tagestief. Die Deutsche Telekom, Daimler Truck, Fresenius und Rheinmetall stemmen sich gegen den Abwärtssog, Siemens und Infineon verlieren jeweils gut drei Prozent. Der DAX Check am Abend mit der kompletten DAX Analyse: Chip-Sturm an der Wall Street, Nvidia-Krise, Zinssorgen und die Wirtschaftsdaten des Tages.
DAX Analyse
Warum rutschte der DAX zum Wochenstart aufs Tagestief?
Der Tag hatte zwei Hälften: Bis zum Nachmittag pendelte der DAX knapp um den Freitagsschluss, mit der Eröffnung in New York kippte die Stimmung.
Der DAX startete mit 26.772,11 Punkten leicht im Plus und erreichte am Vormittag sein Tageshoch bei 26.797,19 Zählern. Noch gegen 15:40 Uhr notierte der Index praktisch unverändert. Danach ging es stetig bergab: Zum Xetra-Schluss stand ein Verlust von rund 151 Punkten zu Buche. Der Nebenwerteindex MDAX gab im Gleichschritt um 0,56 Prozent auf 30.528,26 Punkte nach. Damit entfernt sich der DAX wieder etwas von der Marke von 27.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche erstmals kurz übersprungen hatte.
Der wichtigste Belastungsfaktor kam aus den USA. Zum Zeitpunkt des DAX-Schlusses lag der technologielastige Nasdaq 100 rund 1,8 Prozent im Minus, der Dow Jones verlor etwa ein halbes Prozent. Chipwerte wie Micron und Intel brachen im frühen US-Handel um mehr als sechs Prozent ein. In Europa verlor der Chipausrüster ASML gut vier Prozent. Zusätzlich verschärfte das US-Handelsministerium die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips in Rechenzentren im Ausland – ein weiterer Dämpfer für die Branche.
Im Zentrum der Nervosität steht Nvidia. Nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang steckt der weltgrößte KI-Chipkonzern in einer Führungskrise, am Dienstagabend legt er seine Quartalszahlen vor. Die UBS senkte ihr Kursziel für die Nvidia-Aktie von 300 auf 240 Dollar und bleibt bei „Buy“, CLSA stufte auf „Accumulate“ ab. Thomas Altmann von QC Partners erwartete bereits am Mittag, dass Anleger bis zu den Zahlen kaum neue Positionen eingehen.
Dazu kommen Zinssorgen. Andreas Lipkow von CMC Markets verwies darauf, dass die jüngsten US-Inflationsdaten die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik gedämpft hätten. Auch die angespannte Lage im Nahen Osten und das für Donnerstag angesetzte Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin werfen ihre Schatten voraus. Am selben Tag steht der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic an, der für die Stimmung bei KI-Werten als wichtiger Gradmesser gilt.
An den übrigen Märkten zeigte sich ein ähnliches Bild der Vorsicht. Der Euro fiel im frühen Handel auf ein Jahrestief von 1,1011 Dollar und notierte am Abend um 1,10 Dollar. Gold rutschte zeitweise auf 3.832 Dollar je Feinunze, den tiefsten Stand seit Oktober 2025, und kostete zuletzt rund 3.858 Dollar. Deutlich nachgegeben hat der Ölpreis: Brent verbilligte sich um rund drei Prozent auf etwa 93,50 Dollar je Barrel. Der Euro Stoxx 50 verlor rund ein halbes Prozent.
Zwei Unternehmensnachrichten bewegten zudem die Branchen: Die EU-Kommission genehmigte die Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit ohne Auflagen – die Freigabe galt als erwartet. RWE ist nach einem Bloomberg-Bericht im Bieterverfahren um den Energiekonzern Uniper in der zweiten Runde ausgeschieden.
DAX-Gewinner
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner?
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs EUR
|Veränderung
|1
|Deutsche Telekom
|27,11
|+2,03 %
|2
|Daimler Truck
|43,30
|+1,67 %
|3
|Fresenius SE
|54,36
|+1,53 %
|4
|Rheinmetall
|774,30
|+1,08 %
|5
|adidas
|179,10
|+0,87 %
Kurse aus der Schlussphase des Xetra-Handels; Veränderung zum Vortag.
Quelle: finanzen.net Kursübersicht, onvista
Deutsche Telekom: Fluchtburg im Chip-Sturm
Die Telekom-Aktie war der stärkste DAX-Wert des Tages und kletterte auf rund 27,11 Euro. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht – der Kursgewinn ist vor allem eine Umschichtung: Wer Technologiewerte verkauft, sucht stabile Dividendentitel. Die Telekom liefert dafür die Argumente. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA AL um knapp zehn Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, die Prognose für 2026 wurde auf rund 47,6 Milliarden Euro angehoben, und für das laufende Jahr ist eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie geplant. Hinzu kommt die Münchner KI-Fabrik, die nach sieben Monaten ausgebucht war und auf 20 Megawatt ausgebaut wird. Die Deutsche Bank sieht das Kursziel bei 40 Euro, JPMorgan bei 38 Euro.
Daimler Truck: Rückenwind ohne eigene Schlagzeile
Die Aktie des Lkw-Herstellers legte um rund 1,7 Prozent auf 43,30 Euro zu und hielt ihr Plus vom Vormittag über den gesamten Tag. Eine konkrete Unternehmensnachricht fand sich am Montag nicht. Der Titel profitierte offenbar davon, dass Anleger innerhalb des DAX von Technologie- in zyklische Industriewerte mit niedrigerer Bewertung umschichteten. Für Daimler Truck war es damit vor allem ein Tag relativer Stärke in einem schwachen Gesamtmarkt.
Fresenius: Gesundheit als sicherer Hafen
Fresenius gewann rund 1,5 Prozent auf 54,36 Euro. Einen eigenen Kursauslöser gab es nicht, die Aktie gehörte aber wie die Telekom zu den defensiven Werten, die in nervösen Phasen gesucht sind. Im Umfeld wurde die Platzierung von 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu je 39 Euro gemeldet, ein Volumen von rund 524 Millionen Euro brutto. Für den Gesundheitskonzern bedeutet ein solcher Schritt grundsätzlich mehr finanziellen Spielraum.
Rheinmetall: Haushalt stützt, Gewinne schmelzen
Rheinmetall war lange der unangefochtene Spitzenreiter im DAX und lag am Mittag fast vier Prozent im Plus. Rückenwind gab der Bundeshaushalt 2027: Der Haushaltsausschuss hat das Verteidigungsvolumen inklusive Sondervermögen bei rund 139 Milliarden Euro belassen. Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard bezeichnete das Volumen als erfreulich. Goldman Sachs bestätigte die Einstufung „Buy“, senkte das Kursziel aber von 2.100 auf 1.350 Euro. Im schwachen Späthandel schmolz der Gewinn deutlich zusammen, am Ende blieb ein Plus von gut einem Prozent auf rund 774 Euro. Die Aktie hatte am Freitag den tiefsten Stand seit Februar 2025 erreicht; seit Jahresbeginn steht weiter ein Minus von fast der Hälfte.
adidas: Leise Stärke im Konsumsektor
Die adidas-Aktie gewann knapp ein Prozent auf 179,10 Euro und rundet die Liste der DAX-Gewinner ab. Eine konkrete Nachricht zum Sportartikelhersteller lag am Montag nicht vor. Der Titel zählte bereits im frühen Handel zu den festeren Werten und hielt sich auch im schwächeren Späthandel im Plus – ein Zeichen, dass Anleger Konsumwerte als Ausgleich zu den gefallenen Technologietiteln nutzten.
DAX-Verlierer
Welche Aktien belasteten den DAX am stärksten?
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs EUR
|Veränderung
|1
|Siemens
|270,75
|−3,22 %
|2
|Infineon
|48,79
|−3,16 %
|3
|Siemens Energy
|129,02
|−2,20 %
|4
|Symrise
|95,34
|−1,57 %
|5
|MTU Aero Engines
|348,10
|−1,50 %
Kurse aus der Schlussphase des Xetra-Handels; Veränderung zum Vortag.
Quelle: finanzen.net Kursübersicht, wallstreet-online
Siemens: Gewinnmitnahmen nach dem Rekordjahr
Siemens war der schwächste Wert im DAX und fiel um gut drei Prozent auf rund 270,75 Euro. Schlechte Nachrichten gab es nicht – im Gegenteil: Der Konzern hatte in der Vorwoche starke Zahlen vorgelegt, der Auftragseingang im vierten Quartal sprang um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro, und für das neue Geschäftsjahr peilt das Management ein Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent an. Genau darin liegt der Grund für den Rückschlag: Die Aktie hatte in der Vorwoche rund 6,7 Prozent gewonnen und zeitweise knapp 290 Euro gekostet. Anleger nahmen nun Gewinne mit, verstärkt durch den Ausverkauf bei Technologiewerten, zu denen Siemens mit seinem Digitalgeschäft zählt.
Infineon: Im Sog des weltweiten Chip-Ausverkaufs
Infineon verlor rund 3,2 Prozent auf 48,79 Euro und notiert damit klar unter der Marke von 50 Euro. Der Halbleiterkonzern litt unter dem globalen Chip-Ausverkauf, der in Asien begann und sich an der Wall Street verschärfte. Die neuen US-Regeln zum Fernzugriff auf KI-Chips und die Unsicherheit um Nvidia trafen die gesamte Branche: Auch ASML, Aixtron und Siltronic gaben deutlich nach. Hinzu kam ein gesenktes Kursziel von Jefferies, das von 96 auf 74 Euro reduziert wurde. Bereits am Freitag hatte Infineon zu den schwächsten Werten im DAX gezählt.
Siemens Energy: Atempause nach der Rekordrally
Siemens Energy gab um 2,2 Prozent auf rund 129 Euro nach. Auch hier handelt es sich um Gewinnmitnahmen: Die Aktie hatte in der Vorwoche fast zwölf Prozent zugelegt, getrieben von Rekordzahlen, einer Dividendenerhöhung von 0,70 auf 2,30 Euro und einem neuen Aktienrückkauf von bis zu neun Milliarden Euro. Da Siemens Energy mit Netztechnik und Gasturbinen stark vom Ausbau der KI-Rechenzentren profitiert, schlug die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen zusätzlich durch. Oddo BHF hatte die Aktie am Freitag auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 175 Euro hochgestuft.
Symrise: Deutsche Bank streicht das Kaufvotum
Bei Symrise gab es einen klaren Auslöser: Die Deutsche Bank stufte den Duft- und Aromenhersteller von „Buy“ auf „Hold“ ab und setzte das Kursziel auf 103 Euro. Die Aktie fiel daraufhin um knapp 1,6 Prozent auf 95,34 Euro. Der Kurs lag bereits am Vormittag im Minus und konnte sich im Tagesverlauf nicht mehr erholen.
MTU Aero Engines: Plus im Späthandel verspielt
Eine bemerkenswerte Wende erlebte MTU Aero Engines. Der Triebwerkshersteller lag am Mittag noch rund 1,5 Prozent im Plus und gehörte zu den Gewinnern. Mit der Verkaufswelle am Nachmittag drehte die Aktie jedoch ins Minus und schloss rund 1,5 Prozent tiefer bei etwa 348 Euro. Eine Unternehmensnachricht dazu lag nicht vor – die Bewegung ist dem schwächeren Gesamtmarkt in der Schlussphase zuzuordnen.
Konjunktur
Wirtschaftsdaten: Industrie schwächelt auf drei Kontinenten
Die Konjunkturdaten des Tages lieferten keine Entlastung. In Europa, den USA und Asien fielen die Zahlen schwächer aus als erwartet.
|Termin / Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Eurozone: Industrieproduktion September (Vormonat)
|+0,2 %
|+0,3 %
|−0,5 %
|USA: Empire-State-Index November
|7,8
|16,7
|rund 25,8
|China: Einzelhandelsumsatz Oktober
|+0,4 %
|+0,8 %
|–
|China: Industrieproduktion Oktober
|+4,8 %
|+5,3 %
|–
|Japan: BIP 3. Quartal (Vorquartal, vorläufig)
|−0,1 %
|+0,2 %
|+1,7 %
|Deutschland: Energieverbrauch der Industrie 2025
|3.248 PJ (−2,9 %)
|–
|–
Prognose = Konsens laut Quelle. China: Veränderung zum Vorjahr.
Quelle: dpa-AFX, Goldesel, StockTitan, Federal Reserve Bank of New York
In der Eurozone stieg die Industrieproduktion im September nur um 0,2 Prozent zum Vormonat, Volkswirte hatten mit 0,3 Prozent gerechnet. Nach dem Rückgang um 0,5 Prozent im August ist das zwar eine Stabilisierung, aber keine Trendwende. Für Deutschland meldete das Statistische Bundesamt, dass die Industrie 2025 knapp drei Prozent weniger Energie verbraucht hat – vor allem wegen hoher Energiepreise und Produktionseinbußen in energieintensiven Branchen. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte vor dem Koalitionsausschuss am Dienstag eine Senkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß in Aussicht. EZB-Vizepräsident Boris Vujčić warnte zum Auftakt der Euro Finance Week vor systemischen Risiken durch KI-Cyberfähigkeiten.
In den USA enttäuschte der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank: Der Indikator für die Industrie im Bundesstaat New York fiel im November um rund 18 Punkte auf 7,8 Zähler, erwartet war ein deutlich höherer Wert. Zwar signalisiert ein Wert über null weiterhin Wachstum, doch der Schwung lässt nach. Am Markt verstärkte das die Sorge vor einer Abkühlung, während die Inflation die Fed gleichzeitig an Zinssenkungen hindert – eine unbequeme Kombination für Aktien.
In Asien blieben die Daten aus China hinter den Erwartungen zurück: Einzelhandel und Industrieproduktion wuchsen im Oktober schwächer als erwartet. Japans Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal überraschend um 0,1 Prozent, der erste Rückgang seit einem Jahr.
Ausblick
Was bewegt den DAX am Dienstag?
Der Dienstag hat das Potenzial, die Richtung für den Rest der Woche vorzugeben. Die wichtigsten Termine im Überblick:
11:00 Uhr: ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland (November)
12:00 Uhr: Quartalszahlen von Home Depot
12:45 Uhr: Quartalszahlen von Walt Disney
14:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze sowie Im- und Exportpreise (Oktober)
15:15 Uhr: US-Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung (Oktober)
16:00 Uhr: NAHB-Immobilienmarktindex (November)
22:20 Uhr: Quartalszahlen von Nvidia – nach US-Börsenschluss
Außerdem: Koalitionsausschuss in Berlin, unter anderem zur Stromsteuer
Am Donnerstag folgen der Börsengang von Anthropic und das Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin.
Defensive Werte gefragt
Telekom, Fresenius und Daimler Truck zeigen: Anleger schichten aus Technologie in stabile Geschäftsmodelle um.
Nvidia als Taktgeber
Die Zahlen am Dienstagabend dürften entscheiden, ob sich der Chip-Sektor stabilisiert – mit direkten Folgen für Infineon, Siemens Energy und Siemens.
Schluss auf dem Tagestief
Dass der DAX am Tiefpunkt schloss, zeigt, wie schnell die Stimmung derzeit kippen kann.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen?
Der DAX schloss am 16. November 2026 im Xetra-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten und damit auf seinem Tagestief.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner?
Die Deutsche Telekom, Daimler Truck, Fresenius, Rheinmetall und adidas lagen vorn. Die Telekom gewann rund zwei Prozent.
Welche Aktien waren die größten DAX-Verlierer?
Siemens und Infineon verloren jeweils gut drei Prozent, dahinter folgten Siemens Energy, Symrise und MTU Aero Engines.
Warum fiel der DAX am Montag?
Laut der DAX Analyse belasteten vor allem der Ausverkauf bei Technologiewerten an der Wall Street, die Unsicherheit um Nvidia vor den Quartalszahlen sowie Inflations- und Zinssorgen.
Was steht morgen an der Börse Frankfurt an?
Die ZEW-Konjunkturerwartungen, US-Einzelhandelsdaten und am Abend die Quartalszahlen von Nvidia.
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