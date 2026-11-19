Der DAX hat den Donnerstag mit einem Rückschlag beendet: Nach einem freundlichen Start drehte der Leitindex im späten Handel ins Minus und schloss 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. Das ist der tiefste Stand seit mehr als drei Wochen, und das Rekordhoch von 27.001 Punkten, das erst eine Woche zurückliegt, ist wieder knapp 5 Prozent entfernt.
DAX Check am Abend: Infineon, Siemens Energy und Siemens vorn, SAP und Henkel hinten – DAX schließt bei 25.464 Punkten im Minus
DAX Check am Abend: Der DAX schloss am Donnerstag 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten, dem tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Infineon, Siemens Energy und Siemens führten die DAX-Gewinner an, SAP und Henkel die DAX-Verlierer. Dazu: Wirtschaftsdaten aus den USA, Fed-Signale und der Ausblick auf Freitag.
Das ist unser DAX Check am Abend für den 19. November 2026. Im Folgenden die DAX Analyse des Tages: warum der Index am Nachmittag kippte, welche Aktien im DAX vorn und hinten lagen, was die Konjunkturdaten sagen und worauf es am Freitag ankommt.
DAX Analyse
Warum drehte der DAX am Nachmittag ins Minus?
Der Tag begann zuversichtlich. Die Eröffnung lag bei 25.887 Punkten, am Morgen erreichte der DAX 25.945 Punkte. Treiber war der Börsengang von Anthropic an der Nasdaq: Der Ausgabepreis lag mit 83 US-Dollar über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar, im Laufe des Tages war von einer Preisfindung von zuletzt rund 108 Dollar die Rede, etwa 30 Prozent über dem Ausgabepreis. Die genannten Bewertungen schwanken je nach Meldung zwischen rund 1,5 und 2 Billionen Dollar. Die Euphorie trug vor allem Technologiewerte, im DAX Infineon und Siemens Energy.
Schon zur Mittagszeit war der Schwung verpufft; um 13:13 Uhr stand der DAX bei 25.715 Punkten, minus 0,1 Prozent. Nach dem Start der US-Börsen kippte dann die Stimmung: Der Nasdaq 100 gab seine Anfangsgewinne ab, der Dow Jones rutschte um rund 1 Prozent ins Minus. Gegen 17:10 Uhr notierte der Nasdaq 100 bei 27.284,72 Punkten (plus 0,62 Prozent), während der Euro Stoxx 50 bei 6.120 Punkten (minus 0,55 Prozent) lag. Der europäische Technologiesektor fiel auf den tiefsten Stand seit dem Sommer, obwohl Nvidia am Vortag solide Zahlen vorgelegt hatte.
Dazu kam der Zinsdruck. Das Protokoll der Oktobersitzung der US-Notenbank Fed liest sich falkenhaft: Nahezu alle Mitglieder halten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich, Gouverneur Waller brachte für Dezember einen Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Nachmittag bei rund 5,1 Prozent. New Yorks Fed-Präsident Williams sagte dagegen, er halte keinen großen Zinsschritt für nötig. Zur Einordnung: Der Dow Jones hatte am Vortag mit 50.198 Punkten den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten markiert.
Am Rohstoff- und Devisenmarkt blieb es vergleichsweise ruhig: Am US-Nachmittag lag EUR/USD bei rund 1,10, Brent bei rund 93 US-Dollar und Gold bei rund 3.700 US-Dollar je Unze (jeweils Zwischenstände, keine Schlusskurse). Im Hintergrund lief außerdem der Einigungsbericht zur Commerzbank: Der Bund hat seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch Unicredit aufgegeben.
DAX-Gewinner des Tages: Technik und Energie vorn
Auf der Gewinnerseite lag das Quintett, das zuletzt vom Anthropic-Thema und von der Nachfrage nach Technik- und Infrastrukturwerten profitierte. Die folgende Tabelle zeigt den Stand von 15:42 Uhr; belastbare Xetra-Schlusskurse lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
|Rang
|Aktie
|Kurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Infineon
|50,47
|+2,57 %
|2
|Siemens Energy
|129,78
|+2,46 %
|3
|Siemens
|270,50
|+1,69 %
|4
|Deutsche Bank
|30,50
|+1,67 %
|5
|Commerzbank
|38,09
|+1,01 %
Intraday-Stand, kein Xetra-Schlusskurs. Der DAX lag zu diesem Zeitpunkt bei 25.702 Punkten, am Schluss bei 25.463,81.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion
Infineon führte die Liste an und kletterte über die 50-Euro-Marke. Im Marktgeschehen standen Infineon und Siemens Energy als Techwerte im Mittelpunkt, die im DAX die erste Geige spielten; Auslöser war die Stimmung rund um den Rekord-Börsengang von Anthropic. Eine konkrete Analystenstudie oder Unternehmensmeldung gab es dafür nicht. Der Chipwert bleibt damit ein Gradmesser für die KI-Laune im Index.
Siemens Energy profitierte vom selben Thema aus anderer Richtung: Wer KI-Rechenzentren ausbaut, braucht Strom, Netze und Turbinen. Das ist die gängige Marktlesart; einen eigenen Auslöser des Konzerns am Donnerstag haben wir nicht gefunden. Die Aktie notierte am Nachmittag bei rund 130 Euro.
Siemens zog im Windschatten der Schwesterfirma mit rund 1,7 Prozent an. Auch hier gibt es keinen belegten Einzelanlass; es spricht viel dafür, dass Industrie- und Energietechnikwerte als Teil der KI-Infrastruktur-Rotation gekauft wurden.
Deutsche Bank legte rund 1,7 Prozent zu. Eine Schlagzeile des Tages lautet, Kunden blieben trotz des Datenlecks gelassen, das die Bank seit Tagen beschäftigt; als belegten Kurstreiber lässt sich das aber nicht werten. Die Aktie hatte unter dem Datenleck zuvor gelitten, die Bewegung kann daher auch eine Erholung sein.
Commerzbank rundete die Gewinner ab, mit rund 1 Prozent im Plus bei 38,09 Euro. Hintergrund ist die Einigung zwischen dem Bund und Unicredit: Finanzminister Klingbeil gab den Widerstand auf, der Bund verzichtet auf seine zwei Aufsichtsratsmandate, Unicredit hat sich nach Berichten fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist für das erste Quartal 2027 geplant.
DAX-Verlierer des Tages: Software und Konsum unter Druck
Bei den DAX-Verlierern fällt das Bild gemischt aus: ein Softwarewert, zwei Gesundheitswerte, ein Konsumgüterhersteller und ein Duftstoffspezialist.
|Rang
|Aktie
|Kurs (EUR)
|Veränderung
|1
|SAP
|187,70
|-3,21 %
|2
|Henkel Vz.
|85,38
|-2,82 %
|3
|Fresenius Medical Care
|37,57
|-2,57 %
|4
|Fresenius
|52,48
|-1,78 %
|5
|Symrise
|94,54
|-1,60 %
Intraday-Stand, kein Xetra-Schlusskurs.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion
SAP war der schwächste Wert und verlängerte die Verlustserie auf vier Handelstage. Eine Begründung dafür gab es nicht. Der Kontext ist bekannt: Seit Tagen belasten Sorgen, dass KI-Anwendungen das klassische Softwaregeschäft angreifen könnten; am Vortag hatte ein Softwareausverkauf auch andere Titel erfasst. Dass die Anthropic-Euphorie SAP nicht half, passt in dieses Bild.
Henkel büßte knapp 3 Prozent ein. Konkret belegt ist ein Analystenurteil: Kepler Cheuvreux hat die Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen, nachdem sich die Analysten skeptischer zum Konsumgüterumfeld geäußert hatten. Ein Kursziel wurde nicht genannt. Wir geben das Urteil wieder, ohne es zu bewerten.
Fresenius Medical Care und Fresenius gaben um rund 2,6 beziehungsweise 1,8 Prozent nach. Einen Einzelanlass haben wir nicht gefunden. Wahrscheinlich ist ein Sektoreffekt: In einem Markt, der abends fällt, geraten Gesundheitswerte nach der jüngsten Erholung oft unter Gewinnmitnahmen; belegen können wir das nicht.
Symrise schloss die Liste mit minus 1,6 Prozent bei 94,54 Euro. Auch hier gibt es keinen belegten Auslöser, die Bewegung gehört zur Schwäche bei Konsumwerten des Tages.
Welche Wirtschaftsdaten bewegten die Märkte?
Der Datenkalender des Tages war für Deutschland und die Eurozone dünn, aus den USA kamen dafür zwei Zahlen mit Wirkung auf die Zinserwartungen.
Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen mit 203.000 etwas höher aus als erwartet, die Philadelphia-Fed-Umfrage brach dagegen deutlich ein.
|Region / Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
|203.000
|197.000 bis 198.000
|202.000 (revidiert)
|USA: Fortlaufende Anträge
|1,763 Mio.
|–
|1,693 Mio. (berechnet)
|USA: Philadelphia-Fed-Index
|6,3
|rund 20 bis 23
|20,9
|USA: Philly Fed, Einkaufspreise
|58,2
|–
|43,2
|Deutschland: Bundesbank-Monatsbericht
|Termin
|–
|–
|Eurozone: Bauproduktion, Arbeitskosten Q3
|Termin
|–
|–
Prognosen laut Marktberichten, teils als Spanne. Für Deutschland und die Eurozone lagen keine belastbaren Zahlenwerte vor.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion
Die Einordnung: Der schwache Philly-Fed-Wert zeigt eine abkühlende Industrie, der Preisindex von 58,2 gleichzeitig mehr Preisdruck. Diese Kombination aus schwächerem Wachstum und höheren Preisen ist für die Fed unbequem und für Aktien keine gute Nachricht, zumal das Sitzungsprotokoll schon weitere Zinserhöhungen als wahrscheinlich beschreibt. Aus Deutschland und der Eurozone gab es am Donnerstag keine marktbewegenden Daten; hier stand die Eurozone-Inflation vom Vortag (4,0 Prozent bestätigt) weiter im Raum.
Ausblick: Was bringt der Freitag?
Am Freitag, 20. November, stehen unter anderem diese Termine an:
08:00 Uhr: Deutsche Erzeugerpreise für Oktober, dazu britische Einzelhandelsumsätze
08:45 Uhr: Französisches Geschäftsklima für November
09:00 Uhr: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde beim Frankfurt European Banking Congress
16:00 Uhr: Verbrauchervertrauen der Eurozone (Vorabschätzung) und Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen für die USA (endgültig)
Ein Einkaufsmanagerindex steht erst am Montag an. Im Fokus bleiben außerdem der erste Handelstag nach dem Anthropic-Debüt und die Frage, ob der DAX die 100-Tage-Linie knapp unter 25.700 Punkten zurückerobert.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen? Der DAX schloss bei 25.463,81 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent und der tiefste Stand seit mehr als drei Wochen.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner? Zum Stand von 15:42 Uhr lagen Infineon, Siemens Energy, Siemens, Deutsche Bank und Commerzbank vorn; Schlusskurse lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Welche DAX-Verlierer gab es? SAP, Henkel, Fresenius Medical Care, Fresenius und Symrise führten am Nachmittag die Verliererliste an. Bei Henkel hat Kepler Cheuvreux die Kaufempfehlung gestrichen.
Warum fiel der DAX am Nachmittag? Nach dem Start der US-Börsen gaben die Technologieindizes ihre Gewinne ab, der Dow Jones rutschte ins Minus, und das Fed-Protokoll nährte Zinssorgen.
Was ist die DAX Analyse am Abend? Der DAX Check am Abend fasst nach Xetra-Schluss Index, Gewinner, Verlierer, Konjunkturdaten und Ausblick der Börse Frankfurt zusammen.
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