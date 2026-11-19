Der Tag begann zuversichtlich. Die Eröffnung lag bei 25.887 Punkten, am Morgen erreichte der DAX 25.945 Punkte. Treiber war der Börsengang von Anthropic an der Nasdaq: Der Ausgabepreis lag mit 83 US-Dollar über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar, im Laufe des Tages war von einer Preisfindung von zuletzt rund 108 Dollar die Rede, etwa 30 Prozent über dem Ausgabepreis. Die genannten Bewertungen schwanken je nach Meldung zwischen rund 1,5 und 2 Billionen Dollar. Die Euphorie trug vor allem Technologiewerte, im DAX Infineon und Siemens Energy.

Schon zur Mittagszeit war der Schwung verpufft; um 13:13 Uhr stand der DAX bei 25.715 Punkten, minus 0,1 Prozent. Nach dem Start der US-Börsen kippte dann die Stimmung: Der Nasdaq 100 gab seine Anfangsgewinne ab, der Dow Jones rutschte um rund 1 Prozent ins Minus. Gegen 17:10 Uhr notierte der Nasdaq 100 bei 27.284,72 Punkten (plus 0,62 Prozent), während der Euro Stoxx 50 bei 6.120 Punkten (minus 0,55 Prozent) lag. Der europäische Technologiesektor fiel auf den tiefsten Stand seit dem Sommer, obwohl Nvidia am Vortag solide Zahlen vorgelegt hatte.

Dazu kam der Zinsdruck. Das Protokoll der Oktobersitzung der US-Notenbank Fed liest sich falkenhaft: Nahezu alle Mitglieder halten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich, Gouverneur Waller brachte für Dezember einen Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Nachmittag bei rund 5,1 Prozent. New Yorks Fed-Präsident Williams sagte dagegen, er halte keinen großen Zinsschritt für nötig. Zur Einordnung: Der Dow Jones hatte am Vortag mit 50.198 Punkten den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten markiert.