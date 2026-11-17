DAX Check am Abend: Der Dienstag wird an der Börse Frankfurt zum Tag des Rückschlags. Der DAX schloss im Xetra-Handel bei 26.045,37 Punkten, ein Minus von 553 Punkten oder 2,08 Prozent – vor einer Woche hatte er erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden. Zwei Schwergewichte zogen den Markt nach unten: Die Deutsche Bank brach nach einem Datenleck mit mehr als 15 Millionen internen Dokumenten um rund 6 Prozent ein, SAP verlor im Sog eines weltweiten Ausverkaufs bei Softwareaktien fast ebenso viel. Nur eine Handvoll defensiver Titel wie Henkel und die Deutsche Telekom hielt dagegen.
DAX Check am Abend: Henkel, Telekom und Zalando trotzen dem Ausverkauf – Deutsche Bank und SAP reißen den DAX über 2 Prozent in die Tiefe
DAX Check am Abend: Der DAX schließt am 17. November bei 26.045,37 Punkten, 2,08 Prozent im Minus. Ein Datenleck drückt die Deutsche Bank um rund 6 Prozent, SAP verliert ähnlich stark. Henkel, Telekom und Zalando halten sich im Plus. Am Abend kommen die Nvidia-Zahlen.
DAX Analyse: Die Kurstreiber des Tages
Warum ist der DAX heute so stark gefallen? Leak, KI-Angst und Zinssorgen
Die DAX Analyse des Tages zeigt einen Markt, der Stunde um Stunde schwächer wurde. Eröffnet hatte der Leitindex bei 26.387 Punkten, das Tageshoch lag bei 26.441 Punkten – danach ging es fast ohne Gegenwehr abwärts.
Nervosität vor Nvidia. Der wichtigste Termin des Tages lag erst nach Börsenschluss: Der KI-Chipkonzern Nvidia legt nach US-Handelsende seine Quartalszahlen vor, mitten in einer Führungskrise nach dem Rückzug von Mitgründer Jensen Huang als Vorstandschef. Dazu verlangt Washington künftig Exportlizenzen für Hochleistungschips unter anderem nach Singapur und Malaysia, um Chinas Zugriff zu erschweren. Weltweit flohen Anleger daraufhin aus Technologie- und Softwarewerten – in den USA fielen Salesforce und Workday im frühen Handel um mehr als 5 Prozent.
Zinsangst kehrt zurück. Am Nachmittag verschärften US-Daten den Druck: Die Einzelhandelsumsätze fielen im Kern stärker aus als erwartet, die Importpreise stiegen deutlich. Andreas Lipkow von CMC Markets verwies laut dpa-AFX darauf, dass ein Fed-Vertreter erneut weitere Zinserhöhungen für nötig hält. An den Terminmärkten galt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember schon vor Handelsbeginn als sehr wahrscheinlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hatte am Montag bei 5,12 Prozent geschlossen.
Wall Street ohne klare Richtung. Kurz nach der Eröffnung lag der Dow Jones 0,43 Prozent tiefer bei 51.387 Punkten, der Nasdaq Composite notierte mit 0,07 Prozent knapp im Plus. Am Montag hatten Dow (−1,41 %), S&P 500 (−1,92 %) und Nasdaq 100 (−2,67 %) bereits deutlich verloren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen bei 3,39 Prozent.
Rohstoffe und Devisen. Der Euro kostete gegen 17 Uhr 1,1015 US-Dollar, Brent-Öl verteuerte sich auf 93,62 Dollar je Barrel. Gold notierte am Nachmittag bei rund 3.870 Dollar je Feinunze. Auch in Europa war die Schwäche breit: Der MDAX verlor 1,25 Prozent auf 30.147 Punkte, der Wiener ATX gab 1,65 Prozent nach.
Der Euro Stoxx 50 lag am späten Nachmittag rund 2 Prozent im Minus. Was für Anleger zählt: Der Rückschlag kommt nach einer langen Rally, der DAX liegt nach unserer Rechnung seit Jahresbeginn weiterhin rund 6 Prozent im Plus.
DAX-Gewinner
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner?
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Henkel Vz.
|88,50 €
|+0,84 %
|2
|Deutsche Telekom
|27,19 €
|+0,70 %
|3
|Zalando
|28,19 €
|+0,57 %
|4
|Heidelberg Materials
|177,10 €
|+0,57 %
|5
|Merck KGaA
|149,75 €
|+0,03 %
Rang 1–3: Veränderung laut wallstreet-online (17:50 Uhr), Kurs aus Xetra-Vortagesschluss errechnet. Rang 4–5: letzte verfügbare Kurse (Merck Xetra 15:42 Uhr, Heidelberg Materials Börse Stuttgart 17:55 Uhr); dts nennt beide kurz vor Schluss im Plus.
Quelle: wallstreet-online, dts/ad-hoc-news, finanzen.at, finanzen.ch
Die DAX-Gewinner des Tages haben eines gemeinsam: Sie haben wenig mit Chips, Software oder Banken zu tun. Kein Wert schaffte mehr als 1 Prozent Plus – an einem Tag mit über 2 Prozent Indexverlust ist schon das eine Leistung.
Henkel und Telekom: Defensive Werte als sicherer Hafen
Henkel Vz. (+0,84 %, rund 88,50 Euro): Der Konsumgüterkonzern aus Düsseldorf setzte sich an die DAX-Spitze. Einen konkreten Unternehmensanlass haben wir nicht gefunden. Klebstoffe, Waschmittel und Kosmetik sind kaum konjunktur- und gar nicht KI-abhängig – genau das suchten Anleger heute. Schon am Montag hatte die Vorzugsaktie knapp 1 Prozent zugelegt.
Deutsche Telekom (+0,70 %, rund 27,19 Euro): Der Telekomkonzern verlängerte seine Erholung, nachdem er bereits am Montag mit 1,50 Prozent Plus stärkster DAX-Wert gewesen war. Eine neue Nachricht lag nicht vor; Barclays hatte am 11. November das Urteil „Overweight“ bestätigt. Stabile Cashflows und das US-Geschäft machen die Aktie in unruhigen Phasen zu einem gefragten Depotanker.
Zalando, Heidelberg Materials und Merck: Gegen den Strom
Zalando (+0,57 %, rund 28,19 Euro): Der Onlinemodehändler lag den ganzen Tag im Plus, zeitweise mit mehr als 1 Prozent. Zwei Meldungen standen im Raum: Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil laut Stimmrechtsmitteilung auf 5,83 Prozent erhöht, und eine Gesellschaft, die Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen nahesteht, kaufte am 12. November Aktien zu 28,29 Euro. Ob diese Nachrichten den Kurs gestützt haben, belegt keine Quelle. Am Montag hatte die Aktie noch 1,55 Prozent verloren.
Heidelberg Materials (+0,57 %, 177,10 Euro): Der Baustoffkonzern erhielt Rückenwind von Berenberg. Analyst Harry Goad bestätigte nach einer Investorenveranstaltung laut dpa-AFX sein Urteil „Buy“ mit einem Kursziel von 210 Euro. Die Nachfrage auf den europäischen Märkten habe sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal erholt. Der Wert war zuletzt einer der stärksten im DAX.
Merck KGaA (+0,03 %, 149,75 Euro): Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern hielt sich knapp über der Nulllinie. Eine Unternehmensnachricht oder ein neues Analystenurteil haben wir nicht gefunden – der Wert profitierte von der Suche nach defensiven Pharmatiteln.
DAX-Verlierer
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Verlierer?
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Deutsche Bank
|30,97 €
|−5,92 %
|2
|SAP
|201,30 €
|−5,67 %
|3
|RWE
|57,66 €
|−2,70 %
|4
|Hochtief
|364,36 €
|−2,00 %
|5
|GEA
|69,25 €
|−1,77 %
Rang 1–3: Veränderung laut wallstreet-online (17:50 Uhr); SAP-Kurs Tradegate 17:41 Uhr, übrige Kurse aus Xetra-Vortagesschluss errechnet. Rang 4–5: letzte verfügbare Stände (Hochtief 16:36 Uhr, GEA 15:42 Uhr).
Quelle: wallstreet-online, MarketScreener, finanzen.at, finanzen.ch
Deutsche Bank: Das Leak trifft den Rekordlauf
Deutsche Bank (−5,92 %, rund 30,97 Euro): Der größte DAX-Verlierer des Tages. Ein internationales Recherchenetz, darunter Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times, hat mehr als 15 Millionen interne Dokumente ausgewertet. Die Vorwürfe reichen von Lücken bei Geldwäschekontrollen über Zahlungen mit Epstein-Bezug bis zu Plänen, das Russland-Geschäft kurz vor dem Ukraine-Krieg auszubauen. In der Spitze fiel die Aktie laut ZDF um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro. Die Bank betont, die Vorgänge lägen lange zurück und seien mit den Aufsehern aufgearbeitet; seit 2019 habe sie rund 7 Milliarden Euro in Kontrollen investiert. Finanzchef Raja Akram rechnet laut Bloomberg nicht mit nennenswerten finanziellen Folgen. Für Anleger bleibt offen, ob Aufsicht und Politik nachlegen – Finanzminister Lars Klingbeil forderte volle Aufklärung.
Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs.
SAP: Ist der Software-Primus das nächste KI-Opfer?
SAP (−5,67 %, 201,30 Euro): Europas wertvollster Technologiekonzern verlor nach unserer Rechnung rund 14 Milliarden Euro an Börsenwert. Am Morgen hatte SAP mitgeteilt, dass Vorstandsmitglied Thomas Saueressig das Unternehmen verlässt; er soll zum 1. April 2027 Chef des Webhosters IONOS werden. Die Personalie allein erklärt den Absturz aber nicht. Entscheidend war der Branchentrend: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Softwarelizenzen verdrängen. Auch IONOS und Nemetschek fielen um mehr als 4 Prozent. Operativ wirkt SAP dagegen robust – im dritten Quartal wuchs der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent.
RWE, Hochtief und GEA: Breiter Verkaufsdruck
RWE (−2,70 %, rund 57,66 Euro): Der Energiekonzern zählte den ganzen Nachmittag zu den schwächsten Werten. Einen unternehmensspezifischen Auslöser haben wir nicht gefunden; die Aktie wurde im breiten Abverkauf mitgerissen. Steigende Zinserwartungen belasten kapitalintensive Versorger erfahrungsgemäß besonders.
Hochtief (−2,00 %, rund 364 Euro): Der Baukonzern, der über seine US-Tochter Turner stark vom Rechenzentrumsbau profitiert, gab ebenfalls deutlich nach. Eine eigene Unternehmensnachricht lag nicht vor; wir ordnen den Rückgang als Teil des breiten Abverkaufs ein, in dem auch Werte mit KI-Infrastruktur-Bezug gemieden wurden – eine Quelle, die das für Hochtief ausdrücklich sagt, haben wir nicht.
GEA (−1,77 %, 69,25 Euro): Beim Anlagenbauer gab es einen klaren Auslöser: GEA platzierte eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro. In der Spitze verlor die Aktie fast 3 Prozent. RBC-Analyst Sebastian Kuenne verwies laut dpa-AFX auf mögliche neue Aktien um das Jahr 2031 und zeigte sich überrascht, dass der Erlös teils in Aktienrückkäufe fließen könnte.
Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten haben den DAX heute bewegt?
|Zeit (MEZ)
|Region
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|11:00
|Deutschland
|ZEW-Konjunkturerwartungen Nov.
|35,6
|28,8
|28,1
|11:00
|Deutschland
|ZEW-Lagebeurteilung Nov.
|−33,2
|−35,3
|−35,9
|11:00
|Eurozone
|ZEW-Konjunkturerwartungen Nov.
|26,5
|–
|18,5
|14:30
|USA
|Einzelhandelsumsätze Okt. (m/m)
|+0,2 %
|+0,2 %
|+0,8 %
|14:30
|USA
|Einzelhandel ohne Autos (m/m)
|+0,6 %
|+0,4 %
|+0,9 %
|14:30
|USA
|Einzelhandel Kontrollgruppe (m/m)
|+0,6 %
|+0,4 %
|+0,5 %
|14:30
|USA
|Importpreise Okt. (m/m)
|+1,1 %
|+0,7 %
|+1,1 %
|15:15
|USA
|Industrieproduktion Okt. (m/m)
|−0,4 %
|+0,1 %
|+0,7 %
|15:15
|USA
|Kapazitätsauslastung Okt.
|76,4 %
|76,9 %
|76,8 %
Quelle: ZEW/dpa-AFX, US Census Bureau, BLS, Federal Reserve (via Rio Times, QSG, Dow Jones Tagesvorschau)
Deutschland: Die beste Nachricht des Tages kam aus Mannheim und ging fast unter. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen um 7,5 Punkte auf 35,6 Zähler und übertrafen die Prognosen deutlich. Auch die Lagebeurteilung verbesserte sich, bleibt mit −33,2 Punkten aber tief im negativen Bereich. Die Finanzexperten erwarten also eine Besserung, sehen die Gegenwart aber weiter kritisch. Am Mittag stützte das den Markt kurz – gegen KI-Sorgen und den Leak kam die Zuversicht nicht an.
Eurozone/EU: Für den Euroraum legten die ZEW-Erwartungen sogar um 8 Punkte auf 26,5 Zähler zu, die Lage blieb mit −14,7 Punkten nahezu unverändert. Weitere marktbewegende Daten aus der Eurozone gab es nicht.
USA: Hier lag der Schlüssel zum Nachmittag. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober wie erwartet um 0,2 Prozent, im Kern – ohne Autos und in der für das BIP wichtigen Kontrollgruppe – aber jeweils um 0,6 Prozent und damit stärker als prognostiziert. Die Import- und Exportpreise kletterten jeweils um 1,1 Prozent, deutlich über den Erwartungen. Robuster Konsum plus Preisdruck – das ist die Mischung, die Zinserhöhungen wahrscheinlicher macht. Die Industrieproduktion fiel dagegen um 0,4 Prozent, vor allem wegen eines Einbruchs bei den Versorgern; die Fertigung selbst legte um 0,3 Prozent zu. Für Aktienanleger überwog die Zinssorge.
Ausblick
Was bringt der Mittwoch für den DAX?
Der wichtigste Impuls kommt über Nacht: Die Reaktion auf die Nvidia-Zahlen wird den Ton für Tech-Werte wie SAP und Infineon am Mittwochmorgen setzen. Um 08:00 Uhr folgen die britischen Verbraucherpreise, um 10:00 Uhr stellt die EZB ihren Finanzstabilitätsbericht vor, um 11:00 Uhr kommt die endgültige Inflationsrate der Eurozone für Oktober. In den USA stehen um 14:30 Uhr Baubeginne und Baugenehmigungen an, um 16:00 Uhr die schwebenden Hausverkäufe und um 20:00 Uhr das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung – nach dem heutigen Tag ein besonders heikler Termin. Unternehmensseitig berichtet unter anderem der US-Einzelhändler Target. Am Donnerstag folgen der geplante Börsengang von Anthropic und das Treffen von Trump, Xi und Putin.
FAQ zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen?
Der DAX schloss am 17. November 2026 im Xetra-Handel bei 26.045,37 Punkten, ein Minus von 2,08 Prozent bzw. 553 Punkten gegenüber dem Vortag.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner?
Henkel Vz. (+0,84 %), Deutsche Telekom (+0,70 %) und Zalando (+0,57 %) führten die Liste an; auch Heidelberg Materials und Merck lagen kurz vor Schluss im Plus.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Verlierer?
Deutsche Bank (−5,92 %) nach einem Datenleck und SAP (−5,67 %) im Software-Ausverkauf, dahinter RWE (−2,70 %).
Was sagt die DAX Analyse zu den Gründen?
Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, neue US-Exportregeln für KI-Chips, starke US-Konsumdaten mit Zinssorgen und der Leak bei der Deutschen Bank.
Welche Termine sind morgen wichtig?
Die Reaktion auf die Nvidia-Zahlen, die Eurozone-Inflation (11:00 Uhr), US-Baudaten (14:30 Uhr) und das Fed-Protokoll (20:00 Uhr).
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