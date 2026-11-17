Deutschland: Die beste Nachricht des Tages kam aus Mannheim und ging fast unter. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen um 7,5 Punkte auf 35,6 Zähler und übertrafen die Prognosen deutlich. Auch die Lagebeurteilung verbesserte sich, bleibt mit −33,2 Punkten aber tief im negativen Bereich. Die Finanzexperten erwarten also eine Besserung, sehen die Gegenwart aber weiter kritisch. Am Mittag stützte das den Markt kurz – gegen KI-Sorgen und den Leak kam die Zuversicht nicht an.

Eurozone/EU: Für den Euroraum legten die ZEW-Erwartungen sogar um 8 Punkte auf 26,5 Zähler zu, die Lage blieb mit −14,7 Punkten nahezu unverändert. Weitere marktbewegende Daten aus der Eurozone gab es nicht.

USA: Hier lag der Schlüssel zum Nachmittag. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober wie erwartet um 0,2 Prozent, im Kern – ohne Autos und in der für das BIP wichtigen Kontrollgruppe – aber jeweils um 0,6 Prozent und damit stärker als prognostiziert. Die Import- und Exportpreise kletterten jeweils um 1,1 Prozent, deutlich über den Erwartungen. Robuster Konsum plus Preisdruck – das ist die Mischung, die Zinserhöhungen wahrscheinlicher macht. Die Industrieproduktion fiel dagegen um 0,4 Prozent, vor allem wegen eines Einbruchs bei den Versorgern; die Fertigung selbst legte um 0,3 Prozent zu. Für Aktienanleger überwog die Zinssorge.