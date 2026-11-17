Damit würden die deutschen "blue chips" die Ausbruchsmarken bei 26.574/26.619/26.693 Punkten zurücktesten. Die beschriebene Zone definiere gleichzeitig den Nackenbereich einer klassischen "Tasse-Henkel"-Formation. Solange es also bei dem beschriebenen Pullback bleibe, habe auch der trendfolgende Charakter des Musters Bestand. Rein rechnerisch ergebe sich ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten, sodass das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 27.002 Punkten keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren müsse. Doch das Aktienbarometer beschreite aktuell einen schmalen Grat. Ein nachhaltiges Rebreak der o. g. Ausbruchsmarken gelte es, unbedingt zu verhindern. Da der DAX heute erneut schwächer eröffnen dürfte, sei der "breakout" der vergangenen Woche in Gefahr. Auf der Unterseite würden die Aufwärtskurslücke vom 10. November (26.347 zu 26.276 Punkte) bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.621 Punkten) weitere nennenswerte Unterstützungen bilden. Einen Fehlausbruch sollten die deutschen Standardwerte unbedingt vermeiden.