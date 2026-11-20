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DAX: Abwärtsdynamik hält an

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 09:31 1 Min. UBS

Der DAX verliert den fünften Handelstag in Folge und nähert sich nachbörslich seinem September-Tief von 25.164 Punkten.

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Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine Verlustserie am gestrigen Donnerstag auf fünf Sitzungen ausgeweitet und weitere 1,1% auf 25.464 abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Weitere Kursverluste für den deutschen Leitindex – während der KI-Konzern Anthropic bei seinem Börsengang gestern einen neuen Rekord verzeichnet habe, habe die Abwärtsdynamik im DAX unverändert angehalten. Zwar seien die Kurse nach der Eröffnung bei 25.887 zunächst auf das Tageshoch bei 25.946 Punkten gestiegen, hätten anschließend jedoch wieder nach unten abgedreht. Im Tief – gleichzeitig der Tagesendstand – habe der DAX bis auf 25.464 Zähler zurückgesetzt, wobei es nachbörslich (25.260) zu weiteren Abgaben gekommen sei. Ausblick: Nach dem Rückfall unter den kurzfristigen GD50 und den mittelfristigen GD100 – beide Trendlinien seien gestern per Tagesschluss unterboten worden – habe sich die charttechnische Ausgangslage im DAX weiter eingetrübt. Das Short-Szenario: Beende der deutsche Leitindex die dritte Novemberwoche mit weiteren Verlusten, müsste jetzt zunächst mit einem Test des September-Tiefs bei 25.164 gerechnet werden. Im Anschluss könnte die Doppelunterstützung aus der 25.000er-Marke und dem langfristigen GD200 (aktuell bei 24.998) auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas tiefer ließe sich ein weiterer Halt am Oktober-Tief bei 24.793 antragen, bevor das Juli-Tief bei 24.651 als mögliche Unterstützung infrage käme. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der erste Bremsbereich dagegen auf dem Niveau des Tiefs vom 6. November (25.618) mit dem kurzfristigen GD50 (25.627) und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (25.688) zu finden. Darüber dürften das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 und die 26.000er-Barriere bremsend wirken. Gelinge die Rückkehr über die runde Tausendermarke, müsste danach auch das Oktober-Top bei 26.106 überwunden werden.

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