Der DAX mache oberhalb der Schlüsselstelle 24.800 weiter. Der bisherige Rebound von 24.800 habe noch Chancen auf mehr. Der DAX-Bereich 25.135/25.000 sei heute zu beachten. Der DAX umspiele dort die 200-Tages-Linien bei 25.000/25.135. Der DAX sei zwischen 24.800 und 25.620 neutral. POSITIV: Steige der DAX über 25.135, könne sich der Handel bis 25.620 und darüber bis 26.575 entwickeln. NEGATIV: Falle der DAX unter 25.000 zurück, teste er erneut die Kardinale 24.800, ggf. 24.600/24.425.