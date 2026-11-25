Rückblick: Der DAX konnte die Schlüsselstelle 24.800 behaupten und bleibt demnach in einem "ruhigen Fahrwasser", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: 200-Tage-Linien im Fokus - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Der DAX habe die 200-Tage-Linien bei 25.000/25.135 umgespielt.
Ausblick
Der DAX mache oberhalb der Schlüsselstelle 24.800 weiter. Der bisherige Rebound von 24.800 habe noch Chancen auf mehr. Der DAX-Bereich 25.135/25.000 sei heute zu beachten. Der DAX umspiele dort die 200-Tages-Linien bei 25.000/25.135. Der DAX sei zwischen 24.800 und 25.620 neutral. POSITIV: Steige der DAX über 25.135, könne sich der Handel bis 25.620 und darüber bis 26.575 entwickeln. NEGATIV: Falle der DAX unter 25.000 zurück, teste er erneut die Kardinale 24.800, ggf. 24.600/24.425.
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