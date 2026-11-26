DAX: 200-Tage-Linie als erneuter Signalgeber

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:24 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie hat der DAX® die Chance, die Marke von 24.999 Punkten zurückzuerobern.

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Abwärtsgaps, die angelaufen werden, aber nicht geschlossen werden können, sind ein "Signal der Schwäche". So lautet einer der Investmentgrundsätze, den die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle oftmals anführen. Die Kursentwicklung des DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liefere aktuell ein absolutes Lehrbuchbeispiel: Nachdem die deutschen Standardwerte an der Kurslücke vom vergangenen Freitag (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) gescheitert seien, sei es zügig wieder nach Süden gegangen. Bei dem Aktienbarometer seien sogar seit Mitte November zwei Gaps "offen". Verschärft worden sei die gestrige Abgabebereitschaft durch den erneuten Rückfall unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.999 Punkten), sodass letztlich sogar ein neues Bewegungstief bei 24.698 Punkten zu Buche stehe. Vor diesem Hintergrund gelte es, die Glättung der letzten 200 Tage schnellstmöglich zurückzuerobern. Genau das dürfte dem DAX® heute Morgen aufgrund der Vorgaben gelingen, sodass sich in der Summe eine Erholungschance ergebe. Die Gegenbewegung sei allerdings auch nötig, denn bei einem nachhaltigen Rutsch unter das Oktobertief bei 24.792 Punkten müsste die Kursentwicklung seit August zudem als Topformation interpretiert werden.

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