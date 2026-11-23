David Tepper Depot: AMD und Broadcom raus, Micron wird Nummer eins – und SpaceX wächst um 1.600 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:07 3 Min.

David Tepper sortiert seine KI-Wetten neu. Der Hedgefonds-Milliardär hat AMD, Broadcom und Apple komplett verkauft und dafür Micron und Nvidia aufgestockt. Die Micron Aktie ist jetzt seine größte Position, noch vor Amazon. Dazu kommt eine SpaceX-Wette, die sich vervielfacht hat. Alle Käufe und Verkäufe aus der neuen Pflichtmeldung.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5389), auf 1200x675 skaliert

David Tepper glaubt weiter an die KI – aber nicht mehr an jede KI-Aktie. Die neue 13F-Meldung seines Hedgefonds Appaloosa zeigt einen bemerkenswerten Tausch. Die Chipwerte AMD und Broadcom sind komplett aus dem Depot verschwunden, Apple ebenfalls. Dafür hat Tepper bei zwei anderen Chipwerten nachgelegt: Die Micron Aktie ist nach einem Zukauf von 28 Prozent mit 17,6 Prozent Depotanteil seine neue Nummer eins, die Nvidia Aktie wurde um 31 Prozent aufgestockt. Der bisherige Spitzenreiter Amazon rutscht auf Platz zwei. Depotanteil der Micron Aktie 17,6 % Zuwachs der SpaceX-Position +1.626 % gemeldeter Depotwert 7,56 Mrd. $ Positionen im Depot 24 Quelle : Appaloosa, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Der Tausch Zwei Chipwerte raus, zwei rein Bei Micron kaufte Tepper 275.000 Aktien dazu und hält nun 1,25 Millionen Stück. Der Speicherchip-Hersteller profitiert davon, dass KI-Rechenzentren enorme Mengen an Speicher brauchen. Auf der anderen Seite verkaufte Appaloosa alle 197.500 AMD-Aktien und die gesamte Position in Broadcom. Auch bei den großen Plattformen nahm Tepper Geld vom Tisch: Die Amazon-Position schrumpfte um 525.000 auf 4,475 Millionen Aktien, bei Alphabet halbierte er nahezu auf eine Million Stück, Meta wurde um gut 22 Prozent reduziert. Die Überraschungen SpaceX, Oracle und ein Stromversorger Der größte Kauf des Quartals war keine Chipaktie. Tepper baute seine Position in der SpaceX Aktie von einem kleinen Bestand auf 3,88 Millionen Stück aus, ein Plus von mehr als 1.600 Prozent. Neu im Depot ist die Oracle Aktie mit 1,25 Millionen Stück im Wert von 172 Millionen Dollar. Der Softwarekonzern ist mit seinen Rechenzentren ein wichtiger Anbieter von KI-Rechenleistung, aber hoch verschuldet. Ebenfalls neu: der Chipausrüster Applied Materials mit 115 Millionen Dollar, der kalifornische Versorger PG&E und der Kühltechnik-Spezialist Modine. Was die Meldung zeigt Tepper bleibt bei KI, wechselt aber die Pferde

Speicherchips statt Prozessoren

Große neue Wette auf SpaceX

Gewinnmitnahmen bei Amazon, Alphabet und Meta Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September, vor dem KI-Ausverkauf

Micron und Nvidia sind seitdem deutlich gefallen

Hohe Konzentration auf wenige Technologiewerte

Die Meldung zeigt nur einen Teil des Fonds Einordnung der Redaktion: Tepper hat seine KI-Wette nicht verkleinert, sondern zugespitzt. Das war mutig, und der Zeitpunkt war ungünstig: Seit Ende September sind die Micron Aktie und die Nvidia Aktie im Ausverkauf kräftig gefallen. Ob Tepper inzwischen reagiert hat, zeigt erst die nächste Meldung im Februar. Bemerkenswert ist die SpaceX-Position. Sie zeigt, dass der Investor Musks Raumfahrt- und KI-Konzern inzwischen zu den Kernwetten zählt. FAQ Häufige Fragen zum Depot von David Tepper Was ist die größte Position von David Tepper?

Laut der Meldung zum 30. September 2026 ist es Micron mit 17,6 Prozent des gemeldeten Depots, vor Amazon. Welche Aktien hat David Tepper komplett verkauft?

Unter anderem AMD, Broadcom und Apple. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).

Oracle Aktie: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC (Deutschland), US-Handelssymbol ORCL (NYSE).

AMD Aktie: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD (Deutschland), US-Handelssymbol AMD (Nasdaq).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.