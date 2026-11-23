David Einhorn Depot: „Wie in einem Bärenmarkt“ – jetzt setzt der Starinvestor auf Aluminium

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:06 3 Min.

David Einhorn hat ein Quartal hinter sich, das er selbst mit einem Bärenmarkt vergleicht. Die neue Pflichtmeldung zeigt, wie der Value-Investor reagiert: Er verkauft PayPal und StubHub, steigt bei einem Aluminiumkonzern, einem New Yorker Büroriesen und einem Casinobetreiber ein. Seine größte Wette bleibt seit mehr als zehn Jahren dieselbe. Das Depot im Überblick.

Bild: Foto: Ryan Schwark, Wikimedia Commons (File:NYSE facade.jpg), CC0 – auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Der Markt stieg, und David Einhorn verlor trotzdem. Seine Kauf- und Verkaufspositionen hätten sich im dritten Quartal verhalten, als befänden sie sich in einem Bärenmarkt, sagte der Chef des Hedgefonds Greenlight Capital Anfang November. Viele Positionen seien um 10 bis 25 Prozent gefallen. Die neue 13F-Meldung zeigt, wie der bekannte Value-Investor darauf reagiert hat. Er trennte sich von acht Aktien, nahm sieben neue auf und setzt jetzt auf Branchen, die mit dem KI-Boom wenig zu tun haben: Aluminium, Büroimmobilien und Casinos. Depotanteil von Green Brick Partners 17,6 % neue Positionen 7 komplett verkaufte Positionen 8 gemeldeter Depotwert 3,55 Mrd. $ Quelle : Greenlight Capital, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Aluminium, Büros und Roulette Größter Neuzugang ist die Century Aluminum Aktie. Einhorn kaufte 2,27 Millionen Stück im Wert von knapp 82 Millionen Dollar. Der Konzern betreibt Aluminiumhütten in den USA und profitiert von den Zöllen auf Importe. Neu im Depot sind außerdem der New Yorker Büroimmobilien-Konzern SL Green mit 1,06 Millionen Aktien, der Casinobetreiber MGM Resorts mit 1,1 Millionen Aktien, der Autoteilehändler LKQ, der Sicherheitstechnik-Großhändler ADI Global und der Laborausrüster Bio-Rad. Aufgestockt hat Einhorn den kalifornischen Versorger PG&E und den Autozulieferer Dauch. Die Verkäufe PayPal zu früh verkauft, StubHub rechtzeitig Bei den Verkäufen lag Einhorn einmal richtig und einmal daneben. Die Position in der PayPal Aktie löste er mit 1,4 Millionen Stück komplett auf. Seit dem Stichtag ist PayPal laut Yahoo Finance um 34 Prozent gestiegen. Besser war der Zeitpunkt beim Ticketportal StubHub: Die Aktie hat seit Ende September 62 Prozent verloren. Beim israelischen Pharmakonzern Teva tauschte Greenlight die bisherigen Hinterlegungsscheine gegen eine kleinere Position in Stammaktien. Der Kern Eine Wette, die seit zehn Jahren steht An der Spitze des Depots bewegt sich nichts. Die Green Brick Partners Aktie ist mit 9,47 Millionen Stück und 626 Millionen Dollar die mit Abstand größte Position, sie macht 17,6 Prozent des Depots aus. Einhorn hält den texanischen Hausbauer seit mehr als zehn Jahren und hat im Quartal keine Aktie verkauft. Dahinter folgen der Anlagenbauer Fluor mit 6,2 Prozent und der Kohleproduzent Core Natural Resources mit 5,5 Prozent. Was die Meldung zeigt Einstieg bei Aluminium, Büroimmobilien und Casinos

Green Brick bleibt unangetastet

Kaum Technologie, viel klassische Industrie

Acht Positionen aufgelöst Was Anleger bedenken sollten Schwaches Quartal trotz steigendem Markt

Viele kleine, konjunkturabhängige Werte

Leerverkäufe sind in der Meldung nicht sichtbar

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Einhorn bleibt sich treu. Während andere Hedgefonds KI-Chips hin und her tauschen, kauft er, was billig und unbeliebt ist. Das hat ihm zuletzt Verluste eingebracht, könnte sich aber auszahlen, wenn die Luft aus den teuren Technologiewerten entweicht. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen dürfte ihm in die Karten gespielt haben, zumal Greenlight traditionell auch auf fallende Kurse setzt. Die Century Aluminum Aktie ist dabei die auffälligste neue Wette: Sie hängt an der Handelspolitik in Washington und am Strompreis. FAQ Häufige Fragen zum Depot von David Einhorn Welche Aktien hat David Einhorn neu gekauft?

Unter anderem Century Aluminum, SL Green, MGM Resorts, LKQ, ADI Global Distribution und Bio-Rad. Was ist die größte Position von Greenlight Capital?

Der Hausbauer Green Brick Partners mit 17,6 Prozent des gemeldeten Depots. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Green Brick Partners Aktie: ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

Century Aluminum Aktie: ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

Fluor Aktie: ISIN US3434121022, WKN 591332, Handelssymbol FLU (Deutschland), US-Handelssymbol FLR (NYSE).

PayPal Aktie: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP (Deutschland), US-Handelssymbol PYPL (Nasdaq).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.