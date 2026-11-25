Warum fiel die Datadog Aktie trotz starker Zahlen?

Die Umsatzprognose für das vierte Quartal liegt mit 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar auf dem Niveau des dritten Quartals und deutet auf langsameres Wachstum hin.

Hat Datadog die Jahresprognose angehoben?

Ja. Erwartet werden nun rund 4,52 Milliarden Dollar Umsatz und 2,73 bis 2,75 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.

Was macht Datadog?

Datadog bietet eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Cloud-Anwendungen, Server und Sicherheit in Echtzeit überwachen.