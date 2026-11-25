Die Datadog Aktie hat Anfang November erlebt, was Softwarewerten in diesem Herbst reihenweise passiert: glänzende Zahlen, harte Strafe. Der Spezialist für die Überwachung von Cloud-Anwendungen steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 35 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar – Analysten hatten 1,15 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 0,55 auf 0,81 Dollar, der Konsens lag bei 0,64 Dollar. Dennoch brach die Datadog Aktie am Tag der Zahlen zweistellig ein.
Datadog Aktie: Umsatz plus 35 Prozent, Prognose angehoben – und trotzdem zweistelliger Kurssturz. Übertreibt der Markt?
Datadog übertrifft die Erwartungen deutlich und hebt die Jahresziele an. Doch für das Schlussquartal plant der Konzern mit stagnierendem Umsatz. Die Datadog Aktie im Check.
Die Zahlen
Rekordquartal ohne Makel
Operativ gibt es wenig auszusetzen. Das bereinigte operative Ergebnis stieg von 207 auf 334 Millionen Dollar, der Nettogewinn von 34 auf 118 Millionen Dollar. Die Jahresprognose hob Datadog klar an: Der Umsatz soll rund 4,52 Milliarden Dollar erreichen und liegt damit über der Markterwartung von etwa 4,48 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern nun 2,73 bis 2,75 Dollar an, nach zuvor 2,50 bis 2,54 Dollar.
Der Ausblick
Die flache Prognose – Vorsicht oder Warnsignal?
Der Auslöser des Kursrutschs steckt in einer Zeile: Für das Schlussquartal stellt Datadog 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht – also praktisch Stagnation gegenüber dem dritten Quartal. Das Wachstum würde sich damit von gut 35 auf etwa 25 Prozent verlangsamen. Für die Gegenposition spricht die Historie: Datadog hat die Obergrenze seiner Umsatzprognose vier Quartale in Folge übertroffen, in den drei vorangegangenen jeweils um 37 bis 45 Millionen Dollar. Die Bewertung bleibt dennoch anspruchsvoll – auch nach dem Rutsch wurde die Aktie mit einem hohen Vielfachen der erwarteten Gewinne gehandelt.
Die Datadog Aktie wurde nicht für das Quartal bestraft, sondern für eine Zahl im Ausblick. Ob sie Vorsicht war, zeigt sich im Februar.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum fiel die Datadog Aktie trotz starker Zahlen?
Die Umsatzprognose für das vierte Quartal liegt mit 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar auf dem Niveau des dritten Quartals und deutet auf langsameres Wachstum hin.
Hat Datadog die Jahresprognose angehoben?
Ja. Erwartet werden nun rund 4,52 Milliarden Dollar Umsatz und 2,73 bis 2,75 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Was macht Datadog?
Datadog bietet eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Cloud-Anwendungen, Server und Sicherheit in Echtzeit überwachen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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