wie schwer wiegt der Rückzug des größten Kunden?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:50 4 Min.

Die Datadog Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) fällt sie um 5,54 Prozent auf 163,28 US-Dollar. Neben der breiten Software-Schwäche belastet weiter der vorsichtige Ausblick, nachdem der größte Kunde seine Nutzung reduziert hat.

Die Datadog Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) verliert das Papier des Anbieters von Überwachungssoftware für Cloud-Anwendungen (Ticker: DDOG, Nasdaq; ISIN: US23804L1035) 5,54 Prozent auf 163,28 US-Dollar. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Datadog wird von der Verkaufswelle bei Software-Aktien erfasst – und die Zweifel am Ausblick aus den jüngsten Quartalszahlen wirken nach.

DDOG DDOG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen

Datadog Aktie gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) -5,54 % Kurs zum selben Zeitpunkt 163,28 USD Umsatzwachstum im dritten Quartal +35 % Umsatzprognose viertes Quartal 1,19–1,20 Mrd. USD Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ; Datadog (Q3-Mitteilung 04.11.2026)

Datadog Aktie Nasdaq100 Verlierer Warum fällt die Datadog Aktie heute – trotz starker Zahlen?

Der Nasdaq 100 verliert zur Mittagszeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte, Datadog mehr als dreimal so viel. Unter den größten Nasdaq100 Verlierern stehen neben Datadog mit Intuit und Workday zwei weitere Software-Werte. Die Gründe sind teils branchenweit, teils hausgemacht.

01 Software-Werte breit unter Druck Mehrere Marktberichte verbinden die Verkäufe mit dem bevorstehenden Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag und der Sorge, dass KI klassische Software-Geschäftsmodelle verändert. 02 Größter Kunde nutzt weniger Das Management hatte bei den Quartalszahlen erklärt, dass der größte Kunde seine Nutzung im dritten Quartal reduziert hat. Die Prognose für das vierte Quartal unterstellt laut QuiverQuant, dass dieser Kunde nur noch seine vertragliche Mindestabnahme zahlt. 03 Kaum Wachstum zum Vorquartal Mit 1,19 bis 1,20 Milliarden US-Dollar liegt die Umsatzprognose für das vierte Quartal etwa auf dem Niveau des dritten Quartals von 1,197 Milliarden US-Dollar.

Die Schwäche ist kein Ein-Tages-Phänomen: Schon am Montag war die Aktie laut QuiverQuant mit einem Minus von rund fünf Prozent aus dem Handel gegangen.

Wie stark waren die Zahlen von Datadog wirklich?

Auf den ersten Blick überzeugend: Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 4. November um 35 Prozent auf 1,197 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,81 US-Dollar, der freie Cashflow bei 250,6 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Kunden mit mindestens 100.000 US-Dollar Jahresumsatz wuchs um rund 20 Prozent auf etwa 4.860. Firmenchef Olivier Pomel sprach von einem „starken dritten Quartal“. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Datadog 4,515 bis 4,525 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Datadog: drittes Quartal 2026 und Ausblick Kennzahl Wert Umsatz Q3 1,197 Mrd. USD (+35 %) Bereinigtes EPS Q3 0,81 USD Freier Cashflow Q3 250,6 Mio. USD Kunden ab 100.000 USD Jahresumsatz ca. 4.860 (+20 %) Umsatzprognose Q4 1,19–1,20 Mrd. USD Umsatzprognose 2026 4,515–4,525 Mrd. USD Quelle : Datadog, Mitteilung vom 04.11.2026

Wo steht die Datadog Aktie im Chartbild?

Der Abwärtstrend der vergangenen Tage hat sich am Dienstag beschleunigt; die Aktie hat innerhalb von zwei Handelstagen rund zehn Prozent eingebüßt. Wie weit die Erholungsbewegung nach den Zahlen damit aufgezehrt ist, zeigt der Vergleich mit anderen Software-Werten im Nasdaq 100, die ebenfalls unter Druck stehen.

Eine belastbare Angabe zur Kursentwicklung seit Jahresbeginn lag zum Redaktionsschluss nicht vor.

Was für Datadog spricht – die Gegenargumente Das Umsatzwachstum von 35 Prozent zählt zu den höchsten unter den großen Software-Werten.

Die Zahl der Großkunden wächst um rund 20 Prozent.

Der Konzern ist profitabel und erzeugt einen hohen freien Cashflow.

Ein vorsichtiger Ausblick kann Spielraum für positive Überraschungen lassen.

Was sollten Anleger bei der Datadog Aktie jetzt beachten?

Kurzfristig hängt die Aktie an der Branchenstimmung: Nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor, die ein Gradmesser für die KI-Investitionen der Cloud-Anbieter sind – und damit für Datadogs Kundschaft. Am Donnerstag folgt das Börsendebüt von Anthropic. Die nächsten eigenen Zahlen legt Datadog voraussichtlich im Februar vor; eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht.

Fazit Die Datadog Aktie ist am Dienstagmittag Nasdaq100 Verlierer, weil der Software-Ausverkauf auf eine ohnehin angeschlagene Aktie trifft: Der größte Kunde nutzt weniger, der Ausblick ist flach. Entscheidend wird, ob Datadog die Lücke mit dem Wachstum bei anderen Kunden schließen kann.

FAQ zur Datadog Aktie