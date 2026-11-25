Die Datadog-Aktie (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Handelssymbol: DDOG an der Nasdaq, deutsches Kürzel: 3QD) verliert am Mittwoch 4,3 Prozent und schließt bei 158,25 US-Dollar. Die Datadog Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Im Tief lag der Kurs bei 150,56 Dollar, ein Minus von rund 9 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Anbieter von Überwachungssoftware für Cloud-Systeme fällt mit dem gesamten Softwaresektor.
Datadog-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 4 Prozent – Software-Ausverkauf kostet in einem Monat 41 Prozent
Die Datadog-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,3 Prozent bei 158,25 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Softwareaktien werden aus Sorge vor den Folgen der Künstlichen Intelligenz verkauft, Datadog hat binnen eines Monats rund 41 Prozent verloren.
DDOGDDOG
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Die Gründe für den Kursverlust
Software unter Generalverdacht
KI-Angst im Softwaresektor
Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge klassische Softwareangebote ersetzen oder deren Preise drücken. Softwareaktien werden seit Wochen breit verkauft.
Größter Kunde nutzt weniger
Im jüngsten Quartalsbericht hatte Datadog auf eine geringere Nutzung durch seinen größten Kunden hingewiesen. Das nährt die Sorge um das Wachstum.
Insiderverkauf
Am 23. November meldete der Technikvorstand einen Aktienverkauf. Solche Verkäufe sind oft lange vorher geplant, drücken in einer nervösen Phase aber auf die Stimmung.
Schwacher Technologiemarkt
Der Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent, bevor er sich erholte.
Einordnung
Abrechnung nach Nutzung ist ein zweischneidiges Schwert
Datadog rechnet nach Verbrauch ab. Wächst die Datenmenge der Kunden, wachsen die Erlöse automatisch mit. Sparen Kunden oder bauen große Abnehmer eigene Lösungen, sinken sie genauso schnell. In einem Markt, der an den KI-Budgets zweifelt, bewerten Anleger dieses Modell vorsichtiger. Vom Tagestief hat sich die Aktie um rund 5 Prozent erholt.
Häufige Fragen zur Datadog-Aktie
Warum ist die Datadog-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Softwareaktien werden aus Sorge vor den Folgen der Künstlichen Intelligenz verkauft, und Datadog hatte zuletzt eine geringere Nutzung durch seinen größten Kunden gemeldet.
Wie stark ist die Datadog Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,31 Prozent bei 158,25 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Datadog-Aktie?
Die ISIN lautet US23804L1035, die WKN A2PSFR. An der Nasdaq wird die Aktie unter DDOG gehandelt, in Deutschland unter 3QD.
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