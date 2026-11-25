Warum ist die Datadog-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Softwareaktien werden aus Sorge vor den Folgen der Künstlichen Intelligenz verkauft, und Datadog hatte zuletzt eine geringere Nutzung durch seinen größten Kunden gemeldet.

Wie stark ist die Datadog Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,31 Prozent bei 158,25 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Datadog-Aktie?

Die ISIN lautet US23804L1035, die WKN A2PSFR. An der Nasdaq wird die Aktie unter DDOG gehandelt, in Deutschland unter 3QD.