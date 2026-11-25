Datadog rechnet nach Nutzung ab. Wer mehr Cloud-Systeme überwacht, zahlt mehr. Das Modell hat den Konzern groß gemacht, und es wird ihm jetzt zum Problem. Anfang November teilte das Unternehmen mit, dass sein größter Kunde die Nutzung zurückgefahren hat. Seitdem fällt die Datadog Aktie. Am Mittwoch schloss sie nach Angaben von comdirect 4,31 Prozent tiefer bei 158,25 Dollar. Binnen eines Monats hat sich der Kurs fast halbiert.
Datadog Aktie: Fast halbiert in vier Wochen – wenn der größte Kunde spart, wackelt das Geschäftsmodell
Die Datadog Aktie verlor am Mittwoch nach Angaben von comdirect 4,31 Prozent auf 158,25 Dollar. Der größte Kunde hat seine Nutzung zurückgefahren, die Prognose deutet auf langsameres Wachstum, und der Technikchef hat Aktien verkauft.
Die Auslöser
Das Wachstum bremst, ein Insider verkauft
Für das vierte Quartal stellt Datadog einen Umsatz von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von 25 bis 26 Prozent, nach 35 Prozent im dritten Quartal.
Am Mittwoch kamen zwei Belastungen hinzu. Der Markt verkaufte am Vormittag nahezu alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, und die Aktie fiel zeitweise unter 150 Dollar. Zudem wurde bekannt, dass Technikchef Alexis Lê-Quôc am Montag 44.410 Aktien verkauft hat.
Die Einordnung
Zweistelliges Wachstum reicht dem Markt nicht mehr
In vier Wochen hat das Papier rund 46 Prozent verloren. Dabei wächst das Geschäft weiterhin zweistellig. Die Datadog Aktie steht damit für ein Muster, das derzeit viele Softwarewerte trifft: Anleger zahlen keine hohen Aufschläge mehr für Wachstum, das an den Ausgaben weniger großer KI-Kunden hängt.
Die Erholung des Gesamtmarkts am Nachmittag half nur begrenzt. Für eine Wende braucht es den Nachweis, dass die Zurückhaltung des größten Kunden ein Einzelfall ist.
Nutzungsabhängige Erlöse sind in guten Zeiten ein Turbo. Bei der Datadog Aktie sehen Anleger gerade, wie derselbe Mechanismus in die andere Richtung wirkt.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum fällt die Datadog Aktie?
Der größte Kunde hat seine Nutzung reduziert, die Prognose deutet auf langsameres Wachstum, und der Technikchef hat Aktien verkauft.
Wie stark wächst Datadog noch?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 35 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar. Die Prognose für das vierte Quartal entspricht 25 bis 26 Prozent.
Wie hat die Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Laut comdirect 4,31 Prozent tiefer bei 158,25 Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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