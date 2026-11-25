Für das vierte Quartal stellt Datadog einen Umsatz von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von 25 bis 26 Prozent, nach 35 Prozent im dritten Quartal.

Am Mittwoch kamen zwei Belastungen hinzu. Der Markt verkaufte am Vormittag nahezu alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, und die Aktie fiel zeitweise unter 150 Dollar. Zudem wurde bekannt, dass Technikchef Alexis Lê-Quôc am Montag 44.410 Aktien verkauft hat.