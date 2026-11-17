Nach Angaben des Unternehmens macht das Subscription-Geschäft inzwischen die Hälfte der wiederkehrenden Umsätze aus. Der wiederkehrende Abo-Umsatz (Subscription ARR) wächst laut Bergmann mehr als doppelt so schnell wie der gesamte wiederkehrende Umsatz. Das Geschäftsmodell sei damit zum Wachstumsmotor geworden.

Getragen werden soll der wiederkehrende Umsatz von drei Geschäftsfeldern: Industrials (die Industrial-Innovation-Marken und SOLIDWORKS), Life Sciences (MEDIDATA, BIOVIA und ArisGlobal) sowie Consumer (CENTRIC und 3DVIA). Life Sciences ist laut Mitteilung inzwischen unter einem einheitlichen Betriebsmodell und einer neuen Führung gebündelt.