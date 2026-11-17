Dassault Systèmes legt die Messlatte höher: Der Softwarekonzern aus Vélizy-Villacoublay will 2029 wieder zweistellig wachsen – beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie. Das teilte das Unternehmen (Kürzel DSY, ISIN FR0014003TT8) am Dienstagmorgen zum Kapitalmarkttag 2026 mit. Für 2029 stellt der Konzern einen Gesamtumsatz von mehr als 8 Milliarden Euro und einen verwässerten Non-IFRS-Gewinn je Aktie von 1,80 Euro in Aussicht.
Dassault Systèmes-Aktie: Mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz bis 2029 – KI soll den neuen Wachstumszyklus tragen
Dassault Systèmes peilt für 2029 zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum an. Am Kapitalmarkttag nennt der französische Softwarekonzern mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz und einen verwässerten Non-IFRS-Gewinn je Aktie von 1,80 Euro als Ziel. Tragen sollen das Abomodell und die Industrie-KI.
DSYDSY
Damit bekommen Anleger der Dassault Systèmes-Aktie einen mittelfristigen Fahrplan, der weit über das laufende Geschäftsjahr hinausreicht. Unter dem Motto einer „neuen industriellen Ära“ und eines „neuen Wachstumszyklus“ will das Management zeigen, dass künstliche Intelligenz für den Anbieter von 3D-Design- und Simulationssoftware eher Chance als Bedrohung ist.
Die Ziele
Was genau verspricht Dassault Systèmes für 2029?
Kern der Botschaft ist die Rückkehr zu zweistelligen Zuwachsraten im Jahr 2029, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Laut Mitteilung beziehen sich die Wachstumsraten auf konstante Wechselkurse. Konkrete Ziele für die operative Marge nennt die Mitteilung nicht; das Unternehmen spricht von einem disziplinierten Umgang mit der Marge, der Reinvestitionen ins Geschäft und zugleich einen starken Mittelzufluss erlauben soll.
Finanzchef Rouven Bergmann stellt zudem einen operativen Cashflow von 2,5 Milliarden Euro in Aussicht – bei Erhalt des Investment-Grade-Ratings. Die Bilanz zählt das Management ausdrücklich zu den vier Säulen der Strategie.
Das Geschäftsmodell
Warum setzt der Konzern so stark auf Abos?
Nach Angaben des Unternehmens macht das Subscription-Geschäft inzwischen die Hälfte der wiederkehrenden Umsätze aus. Der wiederkehrende Abo-Umsatz (Subscription ARR) wächst laut Bergmann mehr als doppelt so schnell wie der gesamte wiederkehrende Umsatz. Das Geschäftsmodell sei damit zum Wachstumsmotor geworden.
Getragen werden soll der wiederkehrende Umsatz von drei Geschäftsfeldern: Industrials (die Industrial-Innovation-Marken und SOLIDWORKS), Life Sciences (MEDIDATA, BIOVIA und ArisGlobal) sowie Consumer (CENTRIC und 3DVIA). Life Sciences ist laut Mitteilung inzwischen unter einem einheitlichen Betriebsmodell und einer neuen Führung gebündelt.
Die KI-Strategie
Wie will Dassault Systèmes mit KI Geld verdienen?
KI läutet eine neue industrielle Ära ein.
Die vor einem Jahr eingeführten KI-Lösungen unter dem Namen 3D UNIV+RSES sind laut Unternehmen bereit, über die Branchen hinweg zu skalieren. Neu ist vor allem das Preismodell: Neben der klassischen Abrechnung pro Nutzerlizenz soll eine nutzungsabhängige Monetarisierung treten, verknüpft mit sogenannten „Virtual Companions“. Als Fundament verweist der Konzern auf 45 Jahre Industrie-Know-how und rund 390.000 Kunden.
Klare Zielmarken
Mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz und 1,80 Euro EPS (Non-IFRS, verwässert) für 2029.
Abo als Motor
Subscription ist die Hälfte der wiederkehrenden Umsätze und wächst deutlich schneller als das Gesamtgeschäft.
KI-Preismodell
Nutzungsabhängige Abrechnung soll die Lizenzlogik ergänzen.
Für Anleger
Was bedeutet der Kapitalmarkttag für die Dassault Systèmes-Aktie?
Mit den 2029er-Zielen bekommen Aktionäre einen messbaren Maßstab, an dem sich das Management künftig messen lassen muss. Weitere Details sollte der Webcast zum Kapitalmarkttag ab 13:00 Uhr Pariser Zeit liefern. Die nächste Gelegenheit zur Zwischenbilanz bieten die Zahlen zum vierten Quartal 2026, die Dassault Systèmes für den 3. Februar 2027 angekündigt hat.
FAQ zur Dassault Systèmes-Aktie
Welche Ziele nennt Dassault Systèmes für 2029? Zweistelliges Umsatz- und EPS-Wachstum, mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz und einen verwässerten Non-IFRS-Gewinn je Aktie von 1,80 Euro.
Welche Rolle spielt KI? Die KI-Lösungen 3D UNIV+RSES sollen branchenübergreifend skalieren, ergänzt um nutzungsabhängige Abrechnung.
Wann legt Dassault Systèmes die nächsten Zahlen vor? Die Q4-Zahlen 2026 sind für den 3. Februar 2027 angekündigt.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Aktie gehandelt? Kürzel DSY an der Euronext Paris, ISIN FR0014003TT8.
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