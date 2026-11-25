Der Softwarekonzern findet keinen Halt: Die Dassault-Systèmes-Aktie (ISIN: FR0014003TT8, WKN: A3CRC5, Handelssymbol Euronext Paris: DSY, US-Handelssymbol: DASTY im OTC-Handel) zählt am Mittwochmorgen zu den CAC40 Verlierern. Um 09:31 Uhr notierte die Aktie mit minus 0,40 Prozent bei 22,27 Euro. Das Minus fällt klein aus, es passt aber in ein Muster: Seit dem Investorentag am 17. November geht es für die Dassault-Systèmes-Aktie fast ununterbrochen abwärts, auch an Tagen, an denen der Gesamtmarkt steigt.
Dassault-Systèmes-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 0,40 Prozent – die Talfahrt nach dem Investorentag hält an
Die Dassault-Systèmes-Aktie verliert am Mittwochmorgen 0,40 Prozent auf 22,27 Euro und zählt zu den CAC40 Verlierern. Seit dem Investorentag vom 17. November hat der Softwarekonzern deutlich an Wert verloren. Die Analyse zeigt, warum die Aktie nicht zur Ruhe kommt.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Ziel, das den Markt nicht überzeugt
Abverkauf nach dem Investorentag
Am 17. November stellte Dassault Systèmes ein Umsatzziel von mehr als 8 Milliarden Euro für 2029 vor. Seitdem fällt die Aktie. Zwei Analysehäuser haben ihre Bewertung danach zwar angehoben, den Kurs hat das nicht gestützt.
Schwaches Wachstum
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz nur um 1,4 Prozent auf 4,62 Milliarden Euro. Der Weg zu den Zielen für 2029 verlangt eine deutliche Beschleunigung.
Druck auf Technologiewerte
Der US-Technologiesektor verlor am Dienstag 2,77 Prozent. Die Verkäufe bei KI-Aktien belasten auch europäische Softwarewerte.
Chartmarke gebrochen
Am Dienstag fiel die Aktie zeitweise unter 22,14 Euro, den tiefsten Stand der letzten 30 Handelstage. Diese Marke hatte wochenlang gehalten.
Einordnung
Zwischen Kurzfrist-Schwäche und Langfrist-Trend
Charttechnisch ist das Bild gemischt. Die Dassault-Systèmes-Aktie liegt deutlich unter ihren Durchschnittskursen der letzten 20 und 50 Tage bei 24,67 und 23,07 Euro, aber noch über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage bei 20,12 Euro. Der längerfristige Trend ist damit nicht gebrochen. Ein technischer Indikator zeigt einen starken, aber noch nicht extremen Rückgang an. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 3. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Dassault-Systèmes-Aktie
Warum ist die Dassault-Systèmes-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Die Aktie setzt den Rückgang fort, der nach dem Investorentag vom 17. November begonnen hat. Dazu kommt der Druck auf Technologiewerte.
Wo steht die Dassault-Systèmes-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 22,27 Euro, einem Minus von 0,40 Prozent.
Welches Ziel hat Dassault Systèmes genannt?
Mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2029.
Wie lauten ISIN und WKN der Dassault-Systèmes-Aktie?
ISIN FR0014003TT8, WKN A3CRC5.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.