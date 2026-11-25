Der Softwarekonzern findet keinen Halt: Die Dassault-Systèmes-Aktie (ISIN: FR0014003TT8, WKN: A3CRC5, Handelssymbol Euronext Paris: DSY, US-Handelssymbol: DASTY im OTC-Handel) zählt am Mittwochmorgen zu den CAC40 Verlierern. Um 09:31 Uhr notierte die Aktie mit minus 0,40 Prozent bei 22,27 Euro. Das Minus fällt klein aus, es passt aber in ein Muster: Seit dem Investorentag am 17. November geht es für die Dassault-Systèmes-Aktie fast ununterbrochen abwärts, auch an Tagen, an denen der Gesamtmarkt steigt.