Das Unglücksrad: Von den Sorgen des Anleihemarktes profitieren

Bemerkenswert sei außerdem: Seit zwei Monaten würden die Anleihemärkte in Euro und in US-Dollar deutlich getrennte Wege gehen. Die Spreads am Euromarkt hätten sich wegen der anhaltenden Sorgen um Frankreich deutlich stärker ausgeweitet als am US-Markt. Auch das sei keine neue Sorge - aber eine, die nun fest auf dem Unglücksrad stehe. Die Sorgen um die französischen Staatsschulden würden zunächst die Anleihen französischer Unternehmen und in der Folge Unternehmensanleihen in Euro insgesamt belasten. Noch im August hätten die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade) in Euro und in US-Dollar etwa gleichauf gelegen. Inzwischen betrage der Abstand rund 20 Basispunkte. Beeinflusse die politische Unsicherheit in Frankreich die Kreditwürdigkeit deutscher Pharmakonzerne oder spanischer Banken? Die Anleihemärkte würden ja sagen. Wolfgang Bauer von Royal London Asset Management sei sich da nicht so sicher.