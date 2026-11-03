In den vergangenen Monaten hat sich an den Anleihemärkten etwas verändert, so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Fixed Income bei Royal London Asset Management.
Das Unglücksrad: Von den Sorgen des Anleihemarktes profitieren
Die Anleihemärkte geraten zunehmend in den Bann eines "Unglücksrads" aus Inflationssorgen, Frankreichs Schuldenkrise und Ängsten vor einer KI-Blase
In der ersten Jahreshälfte von 2026 hätten die Märkte für Staatsanleihen unter Druck gestanden, vor allem wegen der Inflation, der Geopolitik und der allgemein hohen Haushaltsdefizite. Die Anleihemärkte hätten sich davon wenig beeindruckt gezeigt: Zwar hätten die steigenden Renditen der zugrundeliegenden Staatsanleihen die Anleihekurse belastet, doch insgesamt hätten sich die Spreads zu diesem Zeitpunkt als bemerkenswert robust erwiesen. Der Markt habe sich den Schwankungen an den Zinsmärkten weitgehend entziehen können. Die solide Verfassung des Unternehmenssektors und attraktive Renditeaufschläge hätten Anlegern Gründe geboten, über diese Volatilität hinwegzusehen.
In diesem Sommer habe sich das jedoch geändert. "Meiner Ansicht nach erleben wir jetzt das Gegenteil", so Wolfgang Bauer von Royal London Asset Management. Der Markt scheine nicht mehr in der Lage zu sein, über schlechte Nachrichten hinwegzusehen. Würden sich die Nachrichten zum Besseren wenden, werde das weitgehend ignoriert, und der Markt richte seinen Blick schnell auf die nächste Sorge. Wolfgang Bauer nenne das das "Unglücksrad"; heute sorge sich der Markt um: Inflationsdaten, Frankreich, Hyperscaler, Ölpreise, Geopolitik oder Telekommunikationsanbieter … - Sie sollten sich etwas aussuchen.
Ein gutes Beispiel dafür sei der September 2026 gewesen. Die Nachrichten aus dem Mittleren Osten seien weder spürbar schlechter noch besser als in den Vormonaten gewesen. Die Märkte hätten dann wegen der Schließung der saudischen Ost-West-Pipeline nachgegeben, sich aber kaum erholt, als sie später im Monat wieder geöffnet worden sei. Ähnlich habe es sich im Oktober verhalten. Zunächst habe der Markt nachgegeben, weil die KI-Blase angeblich platzen und die Hyperscaler mit sich reißen werde. Dann seien die Telekommunikationsanbieter unter Druck geraten, weil die Tech-Giganten sie angeblich aus dem Geschäft drängen würden. Beides seien berechtigte Sorgen, aber beide könnten kaum gleichzeitig zutreffen!
Bemerkenswert sei außerdem: Seit zwei Monaten würden die Anleihemärkte in Euro und in US-Dollar deutlich getrennte Wege gehen. Die Spreads am Euromarkt hätten sich wegen der anhaltenden Sorgen um Frankreich deutlich stärker ausgeweitet als am US-Markt. Auch das sei keine neue Sorge - aber eine, die nun fest auf dem Unglücksrad stehe. Die Sorgen um die französischen Staatsschulden würden zunächst die Anleihen französischer Unternehmen und in der Folge Unternehmensanleihen in Euro insgesamt belasten. Noch im August hätten die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade) in Euro und in US-Dollar etwa gleichauf gelegen. Inzwischen betrage der Abstand rund 20 Basispunkte. Beeinflusse die politische Unsicherheit in Frankreich die Kreditwürdigkeit deutscher Pharmakonzerne oder spanischer Banken? Die Anleihemärkte würden ja sagen. Wolfgang Bauer von Royal London Asset Management sei sich da nicht so sicher.
Wie gehe es weiter? "Ich tue mich immer schwer damit, zu behaupten, die Märkte verhielten sich irrational", so Wolfgang Bauer von Royal London Asset Management. Nicht, weil der Fondsmanager glaube, dass sie es nicht tun würden, sondern weil Märkte länger irrational bleiben könnten, als man denke. Langfristig würden sich die Fundamentaldaten jedoch durchsetzen.
Fondsmanager Wolfgang Bauer halte Unternehmensanleihen derzeit für attraktiv, weil die Renditen der zugrunde liegenden Staatsanleihen und die weiteren Spreads zusammen zu attraktiven Gesamtrenditen führen würden. Das könne Anleger dazu bewegen, Geld aus Barmitteln in Unternehmensanleihen umzuschichten. Für Anleihefondsmanager seien volatile und irrationale Märkte kurzfristig schmerzhaft. Sie können aber zu Fehlbewertungen von Anleihen guter Qualität führen, die wir gerne kaufen; vielleicht müssen wir alle vorerst am Unglücksrad drehen, doch der Markt wird dieses Spiels irgendwann überdrüssig werden, so Wolfgang Bauer von Royal London Asset Management.
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