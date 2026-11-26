Marktbeobachter beschreiben, dass die Darden-Aktie sich 18 Monate in einer Spanne bewegte, bevor sie 2026 in Rekordnähe aufstieg. Auslöser ist eine Mischung aus operativer Stärke und Kapitalrückgabe: Die Marken wachsen in der Breite, das Unternehmen erzeugt hohe Cashflows und hat sein Rückkaufprogramm aufgestockt. Die Dividende wächst seit Jahren mit zweistelligen Raten.

Zudem spielt das Marktumfeld Darden in die Karten. Anleger reduzieren Positionen in risikoreichen Technologiewerten und suchen verlässliche Dividendenzahler. Darden liefert mit einer Quartalsdividende von 1,62 US-Dollar genau das.