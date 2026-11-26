Wo Verbraucher sparen, sammelt ein Restaurantkonzern Rekorde: Die Darden-Restaurants-Aktie (DRI) hat ein neues Allzeithoch erreicht. Der Betreiber von Olive Garden, LongHorn Steakhouse und Yard House notiert bei rund 241 US-Dollar und kommt auf einen Börsenwert von gut 27 Milliarden US-Dollar. Warum die Darden Restaurants Aktie nach 18 Monaten Seitwärtsbewegung zum Alltime High ausbricht, zeigt dieser Überblick.
Darden-Restaurants-Aktie am Allzeithoch: Olive Garden, Dividende und Rückkäufe treiben den Alltime High
Die Darden Restaurants Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Marken wie Olive Garden und Yard House wachsen, die Ausschüttungen steigen und Anleger flüchten in defensive Werte.
DRIDRI
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Die Auslöser
Ausbruch nach langer Konsolidierung
Marktbeobachter beschreiben, dass die Darden-Aktie sich 18 Monate in einer Spanne bewegte, bevor sie 2026 in Rekordnähe aufstieg. Auslöser ist eine Mischung aus operativer Stärke und Kapitalrückgabe: Die Marken wachsen in der Breite, das Unternehmen erzeugt hohe Cashflows und hat sein Rückkaufprogramm aufgestockt. Die Dividende wächst seit Jahren mit zweistelligen Raten.
Zudem spielt das Marktumfeld Darden in die Karten. Anleger reduzieren Positionen in risikoreichen Technologiewerten und suchen verlässliche Dividendenzahler. Darden liefert mit einer Quartalsdividende von 1,62 US-Dollar genau das.
Value statt Luxus: Die Gästestrategie geht auf
Während viele Restaurantketten mit sinkenden Gästezahlen kämpfen und die Verbraucherstimmung nahe Rekordtiefs liegt, setzt Darden auf Angebote, die preiswert wirken, ohne billig zu sein. Yard House wuchs bis August 2026 auf 97 Standorte. Auch Olive Garden gilt als Comeback-Geschichte der Branche.
In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie rund 14 Prozent zu und schlug damit die Restaurantbranche, die rund 8 Prozent gewann. Im ersten Geschäftsquartal bestätigte das Management seinen Ausblick.
Ausblick für den Alltime High
Ob die Darden Restaurants Aktie den Rekord hält, hängt davon ab, wie sich die Gästezahlen und die Kosten in der Weihnachtssaison entwickeln und ob das Unternehmen weiter Dividende und Rückkäufe erhöht.
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