Joghurt mit extra Eiweiß, Spezialnahrung für Kranke und ein Zukauf im Trendmarkt für Fertignahrung: Danone hat seine Strategie geschärft und liefert solide Zahlen. Die Danone Aktie liegt auf zwölf Monate dennoch 11,5 Prozent im Minus und schloss am 20. November bei 68,28 Euro. Diese Danone Aktienanalyse zeigt, wo die Probleme liegen und was die Danone Aktie wieder antreiben könnte.