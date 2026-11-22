Joghurt mit extra Eiweiß, Spezialnahrung für Kranke und ein Zukauf im Trendmarkt für Fertignahrung: Danone hat seine Strategie geschärft und liefert solide Zahlen. Die Danone Aktie liegt auf zwölf Monate dennoch 11,5 Prozent im Minus und schloss am 20. November bei 68,28 Euro. Diese Danone Aktienanalyse zeigt, wo die Probleme liegen und was die Danone Aktie wieder antreiben könnte.
Danone Aktienanalyse: Protein-Boom und Huel-Kauf, Umsatz schlägt Erwartungen – warum liegt die Aktie trotzdem 11 Prozent im Minus?
Danone wuchs im dritten Quartal vergleichbar um 4,0 Prozent und übertraf die Erwartungen. Doch das Wachstum kommt fast nur über Preise, und in Nordamerika stockt es. Die Danone Aktie schloss am 20. November bei 68,28 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Danone S.A.
- ISIN
- FR0000120644
- WKN
- 851194
- Handelssymbol
- BSN (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- DANOY (OTC, ADR)
- Branche
- Nahrungsmittel und Getränke
- Sitz
- Paris
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris
Die Zahlen
Danone Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 auf 7,23 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 4,0 Prozent und berichtet von 5,2 Prozent. Analysten hatten 3,7 Prozent erwartet. Das Wachstum kam fast vollständig über Preise (+3,6 Prozent), die Absatzmenge stieg nur um 0,4 Prozent.
Europa
In Europa, Nahost und Afrika wuchs Danone um 3,9 Prozent, getragen von Alpro, Activia und High-Protein-Produkten.
Nordamerika
In Nordamerika lag das Plus nur bei 2,4 Prozent, die Mengen sanken. Danone setzte eine neue Führung für das US-Geschäft ein.
Asien
Das schwache Wassergeschäft Mizone in Asien kostete wetterbedingt rund einen Prozentpunkt Konzernwachstum.
Huel
Der Hersteller von Fertignahrung Huel ist seit dem 1. September Teil des Konzerns.
Danone: vergleichbares Umsatzwachstum je Quartal
%
Quelle: Danone, Mitteilungen vom 01.10. und 28.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|Q1 2026
|2,7
|Q2 2026
|4,2
|Q3 2026
|4,0
Danone bestätigte die Prognose für 2026: vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent, das operative Ergebnis soll schneller wachsen als der Umsatz. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 21,18 Milliarden Euro, vergleichbar 3,6 Prozent mehr.
Bewertung
Was die Danone Aktie einpreist
Mit einem KGV von 22,31 und einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent liegt die Danone Aktie im Branchenmittel. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 44 Milliarden Euro. Der Kursrückgang zeigt, dass Anleger an der Qualität des Wachstums zweifeln, solange es vor allem aus Preiserhöhungen stammt.
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