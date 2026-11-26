Was sagt Dan Loeb zur aktuellen Börsenlage?

Er erwartet kurzfristig weiter fallende Bewertungen und hat das Risiko seines Fonds deutlich gesenkt. Die nächste große Gelegenheit sieht er am Kreditmarkt.

Hält Loeb KI für eine Blase?

Er spricht nicht von einer Blase. Er rechnet vor, dass die Branche 2 bis 3 Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz bräuchte, hält das langfristige Potenzial der KI aber für unterschätzt.

Wie hat Third Point abgeschnitten?

Der Flaggschiff-Fonds verlor im dritten Quartal 6,8 Prozent und lag seit Jahresbeginn bei minus 0,1 Prozent.

Welche Aktien hat Third Point gekauft und verkauft?

Laut Pflichtmeldung zum 30. September kamen Meta, Unum und Nvidia neu ins Depot. Amazon und Warner Bros. Discovery wurden komplett verkauft.

Warum hat Loeb Amazon verkauft?

Eine Begründung für den einzelnen Verkauf nennt er nicht. Im Brief beschreibt er den Abbau bei den großen Cloud-Konzernen als Teil der Risikosenkung.