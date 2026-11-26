Dan Loeb ist an der Wall Street für scharfe Briefe bekannt. Sein jüngster richtet sich nicht an einen Konzernchef, sondern an die eigenen Anleger, und er fällt ungewohnt selbstkritisch aus. Der Flaggschiff-Fonds seines Hedgefonds Third Point hat im dritten Quartal 6,8 Prozent verloren und liegt seit Jahresbeginn knapp im Minus. Größter Verlustbringer waren ausgerechnet die Wetten auf die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz. Loeb zieht daraus Konsequenzen: weniger Risiko, eine nüchterne Rechnung zum KI-Boom und Geduld.
Dan Loeb rechnet beim KI-Boom nach: „Der Weg des geringsten Widerstands führt nach unten“ – warum Third Point das Risiko drastisch senkt
Dan Loeb hat mit seinem Hedgefonds Third Point im dritten Quartal 6,8 Prozent verloren, vor allem mit KI-Infrastruktur. In seinem neuen Brief rechnet er vor, dass die Branche zwei bis drei Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz bräuchte, um ihre Investitionen zu rechtfertigen. Seine Aussagen im Wortlaut, die Käufe und Verkäufe laut Pflichtmeldung und wo er die nächste große Chance erwartet.
Die Rechnung
Wer bezahlt den KI-Boom? Loebs Aussagen im Wortlaut
Die Debatte hat sich nach Loebs Beobachtung verschoben: Niemand zweifelt mehr an der Nachfrage, aber viele an der Finanzierung.
Anleger bewerten nicht mehr den KI-Umsatz; sie bewerten, wer ihn bezahlt.
Loeb legt die Zahlen auf den Tisch. Nach gängiger Erwartung geben die großen Cloud-Konzerne und KI-Labore von 2025 bis 2030 zusammen 5 bis 7 Billionen Dollar aus. Soll sich das mit einer Rendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich rechnen, braucht die Branche 2 bis 3 Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz mit KI. Zum Vergleich: Die weltweiten IT-Ausgaben liegen heute bei rund 6 Billionen Dollar. Loeb hält dagegen, dass die Ausgaben überschätzt sein könnten und KI einen Markt für Wissensarbeit von 60 Billionen Dollar adressiert. Der Stress zeige sich aber bereits am Kreditmarkt: Finanzierungen für Rechenzentren kosten zweistellige Zinsen, die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL), Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META) und Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) erreichten Rekordstände.
Der kurzfristige Weg des geringsten Widerstands führt weiter nach unten.
Hinzu kommt das Umfeld. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg nach Loebs Angaben von rund 72 auf 109 Dollar, die US-Notenbank erhöhte den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Loeb erwartet niedrigere Bewertungen und nimmt in Kauf, den Beginn einer Erholung zu verpassen, um Kapital zu erhalten. Die nächste große Gelegenheit vermutet er nicht bei Aktien, sondern am Kreditmarkt, ähnlich wie im März 2020 oder in der Finanzkrise. Zugleich schreibt er, Anleger begännen, das langfristige Potenzial der KI zu unterschätzen.
Die Konsequenz
Weniger Risiko, andere Wetten: was Third Point geändert hat
Risiko gesenkt
Third Point hat die Summe seiner Positionen und die Netto-Aktienquote nach eigenen Worten deutlich reduziert und wählt strenger aus. Eine Zahl nennt der Brief nicht.
KI-Infrastruktur abgebaut
Positionen in Halbleitern, bei Zulieferern für Rechenzentren und bei den großen Cloud-Konzernen wurden verkauft oder verkleinert. Sie waren die größten Verlustbringer des Quartals.
Wetten gegen KI-Verlierer verkleinert
Leerverkäufe von Software- und IT-Dienstleistern, die als Verlierer der KI gelten, hat Loeb reduziert. Sie hätten die eigenen KI-Positionen nicht abgesichert, sondern deren Schwankungen verstärkt.
Wo er weiter auf fallende Kurse setzt
Bei Verlierern der Abnehmspritzen, bei Kabelnetzbetreibern, Sachversicherern und im Wohnungsbau. Die Leerverkäufe machen rund 21 Prozent des Fondsvermögens aus.
Das Depot
In diese Aktien war Third Point Ende September investiert
Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht zeigt den Stand vom 30. September. Sie ist älter als der Brief, in dem Loeb den Abbau bei Halbleitern und Cloud-Konzernen beschreibt. Was davon heute noch im Depot liegt, ist offen.
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META): neu, 655.000 Aktien im Wert von 475 Millionen Dollar. Meta zählte laut Brief zu den größten Gewinnern des Quartals
Unum (ISIN US91529Y1064, US-Handelssymbol UNM): neu, 5 Millionen Aktien des Versicherers im Wert von 439 Millionen Dollar
Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA): neu, 1,5 Millionen Aktien im Wert von 343 Millionen Dollar
SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX): auf 980.400 Aktien im Wert von 148 Millionen Dollar aufgestockt, etwa das Fünffache des Vorquartals
APi Group (ISIN US00187Y1001, US-Handelssymbol APG): auf 4,94 Millionen Aktien aufgestockt. Loebs Begründung: überwiegend wiederkehrende Erlöse aus Prüfung und Wartung von Brandschutz- und Sicherheitstechnik, ein zersplitterter Markt für Zukäufe und eine Bewertung mit rund dem 18-Fachen des für 2028 erwarteten Gewinns
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN): komplett verkauft, 1,75 Millionen Aktien
Warner Bros. Discovery (ISIN US9344231041, US-Handelssymbol WBD): komplett verkauft, vor der Übernahme durch Paramount Skydance
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL
Unum: ISIN US91529Y1064, US-Handelssymbol UNM
APi Group: ISIN US00187Y1001, US-Handelssymbol APG
Warner Bros. Discovery: ISIN US9344231041, US-Handelssymbol WBD
Häufige Fragen zu Dan Loeb und der Marktlage
Was sagt Dan Loeb zur aktuellen Börsenlage?
Er erwartet kurzfristig weiter fallende Bewertungen und hat das Risiko seines Fonds deutlich gesenkt. Die nächste große Gelegenheit sieht er am Kreditmarkt.
Hält Loeb KI für eine Blase?
Er spricht nicht von einer Blase. Er rechnet vor, dass die Branche 2 bis 3 Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz bräuchte, hält das langfristige Potenzial der KI aber für unterschätzt.
Wie hat Third Point abgeschnitten?
Der Flaggschiff-Fonds verlor im dritten Quartal 6,8 Prozent und lag seit Jahresbeginn bei minus 0,1 Prozent.
Welche Aktien hat Third Point gekauft und verkauft?
Laut Pflichtmeldung zum 30. September kamen Meta, Unum und Nvidia neu ins Depot. Amazon und Warner Bros. Discovery wurden komplett verkauft.
Warum hat Loeb Amazon verkauft?
Eine Begründung für den einzelnen Verkauf nennt er nicht. Im Brief beschreibt er den Abbau bei den großen Cloud-Konzernen als Teil der Risikosenkung.
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