Dan Loeb Depot: Amazon komplett verkauft – eine Milliarde Dollar in Meta, Nvidia und Microsoft

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:05 3 Min.

Dan Loeb hat sein Depot umgekrempelt. Der Chef des Hedgefonds Third Point verkaufte im dritten Quartal alle Amazon-Aktien und stieg dafür mit rund einer Milliarde Dollar bei Meta, Nvidia und Microsoft ein. Die Meta Aktie ist jetzt seine größte Position. Dazu kommt eine Versicherungsaktie, die kaum jemand auf dem Zettel hat. Alle Käufe und Verkäufe.

Bild: KI-generiert (Medium 5778), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Dan Loeb ist als Aktivist bekannt, der Vorständen in scharfen Briefen die Meinung sagt. Im dritten Quartal hat er vor allem sein eigenes Depot auf den Kopf gestellt. Laut der neuen 13F-Meldung von Third Point verkaufte Loeb sämtliche 1,75 Millionen Amazon-Aktien. Mit dem Geld baute er drei neue Positionen auf: 475 Millionen Dollar in der Meta Aktie, 343 Millionen Dollar in der Nvidia Aktie und 231 Millionen Dollar in der Microsoft Aktie. Zusammen sind das rund 1,05 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Depotanteil der Meta Aktie 10,4 % verkaufte Amazon-Aktien 1,75 Mio. Zuwachs der SpaceX-Position +443 % gemeldeter Depotwert 4,54 Mrd. $ Quelle : Third Point, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Drei Tech-Riesen und ein Versicherer Die Meta Aktie ist mit 655.000 Stück und 10,4 Prozent Depotanteil auf Anhieb die größte Position des Fonds. Auf Platz zwei steht eine Überraschung: Loeb kaufte fünf Millionen Aktien des Versicherers Unum im Wert von 439 Millionen Dollar. Unum verkauft vor allem Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen über Arbeitgeber und gilt als solides, unauffälliges Geschäft. Dahinter folgt Nvidia mit 1,5 Millionen Aktien. Neu im Depot ist außerdem die Bank of America mit 109 Millionen Dollar. Kräftig ausgebaut wurde die Position in SpaceX: Sie wuchs um 443 Prozent auf 148 Millionen Dollar. Die Verkäufe Amazon, Warner und fast ganz Alphabet Der Abschied von Amazon war nicht der einzige große Verkauf. Loeb trennte sich auch vollständig von Warner Bros. Discovery, zur Jahresmitte mit 533 Millionen Dollar noch seine größte Position. Verkauft wurden außerdem die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern und der Laborausrüster Danaher. Bei Alphabet gab Third Point den größten Teil der Aktien ab. Die Zahl der Positionen sank von 43 auf 39. Was die Meldung zeigt Meta als neue Nummer eins

Rückkehr zu Nvidia und Microsoft

Unum als defensiver Gegenpol

SpaceX-Position mehr als verfünffacht Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September, vor dem KI-Ausverkauf

Nvidia ist seit Quartalsende stark gefallen

Loeb handelt schnell und wechselt oft die Richtung

Leerverkäufe und Auslandswerte fehlen in der Meldung Einordnung der Redaktion: Loeb hat Amazon gegen drei andere Tech-Schwergewichte getauscht. Aus heutiger Sicht war das ein Tausch mit gemischtem Ergebnis: Die Nvidia Aktie geriet kurz nach dem Stichtag in schwere Turbulenzen, auch die Meta Aktie und die Microsoft Aktie wurden vom Ausverkauf erfasst. Ob Third Point die Positionen gehalten hat, ist offen. Interessant ist der Kontrast im Depot: Neben den KI-Wetten steht mit Unum ein Versicherer, der von steigenden Zinsen profitiert und mit künstlicher Intelligenz wenig zu tun hat. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Dan Loeb Hat Dan Loeb Amazon verkauft?

Ja. Third Point verkaufte im dritten Quartal 2026 alle 1,75 Millionen Amazon-Aktien. Was ist die größte Position von Third Point?

Meta Platforms mit 10,4 Prozent des gemeldeten Depots, vor Unum und Nvidia. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).

Unum Aktie: ISIN US91529Y1064, US-Handelssymbol UNM (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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