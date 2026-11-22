Nach zwei schwachen Jahren zieht der größte Lkw-Hersteller der Welt wieder an: Der Absatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent, das bereinigte EBIT um 73 Prozent. Die Daimler Truck Aktie schloss am 20. November bei 40,52 Euro und bietet 4,69 Prozent Dividendenrendite. Diese Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der Daimler Truck Aktie liegen.
Daimler Truck Aktienanalyse: Absatz +26 Prozent, Gewinn +73 Prozent, 4,7 Prozent Dividende – ist die US-Wende von Dauer?
Daimler Truck steigert im dritten Quartal Absatz um 26 Prozent und bereinigtes EBIT um 73 Prozent, bestätigt aber nur die Prognose. Die Daimler Truck Aktie schloss am 20. November bei 40,52 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Daimler Truck Holding AG
- ISIN
- DE000DTR0CK8
- WKN
- DTR0CK
- Handelssymbol
- DTG (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DTRUY (ADR, OTC)
- Branche
- Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse
- Sitz
- Leinfelden-Echterdingen
- Tagesspanne 20.11.2026
- 40,49 € bis 41,18 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Daimler Truck Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Daimler Truck setzte von Juli bis September 91.260 Fahrzeuge ab, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz des Industriegeschäfts stieg um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, das bereinigte Konzern-EBIT um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft erreichte 9,1 Prozent nach rund 6,2 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,51 auf 0,91 Euro.
Nordamerika
Der Absatz von Trucks North America stieg um 51 Prozent auf 45.629 Fahrzeuge und lieferte den größten Beitrag.
Mercedes-Benz Trucks
Der Absatz wuchs um 13 Prozent auf 40.362 Einheiten, das bereinigte EBIT stieg von 319 auf 337 Millionen Euro.
Aufträge
Der Auftragseingang legte um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge zu, das ist weniger Schwung als im ersten Halbjahr.
Cashflow
Das Industriegeschäft erzielte einen freien Mittelzufluss von 974 Millionen Euro.
Daimler Truck: Kennzahlen im dritten Quartal 2026
Mrd. €
Umsatz des Industriegeschäfts, bereinigtes Konzern-EBIT und freier Cashflow des Industriegeschäfts.
Quelle: Daimler Truck, Quartalsmitteilung Q3 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2026
|Umsatz Industriegeschäft
|11,6
|Bereinigtes EBIT
|1,12
|Freier Cashflow
|0,97
Die Jahresprognose bleibt bestehen: eine bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts von 7 bis 9 Prozent bei einem Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen. Nach neun Monaten lag die Rendite bei 7,1 Prozent. Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen sank im Quartal um 28 Prozent auf 1.207 Einheiten.
Bewertung
Was der Kurs von 40,52 Euro einpreist
Mit einem KGV von 22,02 ist die Daimler Truck Aktie nicht billig, die Dividende von 1,90 Euro je Aktie (4,69 Prozent) stützt aber die Rendite. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 30,7 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 15,5 Prozent.
Laut aktiencheck.de senkte Citi am 10. November das Kursziel auf 51 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung, Barclays nannte am 12. November ein Kursziel von 58 Euro.
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