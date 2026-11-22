Nach zwei schwachen Jahren zieht der größte Lkw-Hersteller der Welt wieder an: Der Absatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent, das bereinigte EBIT um 73 Prozent. Die Daimler Truck Aktie schloss am 20. November bei 40,52 Euro und bietet 4,69 Prozent Dividendenrendite. Diese Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der Daimler Truck Aktie liegen.