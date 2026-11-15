Daimler Truck Aktie: Gewinn plus 73 Prozent, Kurs plus 7 Prozent – Prognose: Startet der Lkw-Riese jetzt durch?

Für die mittel- bis langfristige Daimler Truck Aktienprognose zählt vor allem der Lkw-Zyklus. In Nordamerika, dem profitabelsten Markt des Konzerns, ziehen die Bestellungen nach einem schwachen Jahr kräftig an, der Auftragseingang liegt nach neun Monaten um 73 Prozent über dem Vorjahr. Eine Umsatzrendite von 9,1 Prozent im dritten Quartal zeigt, welche Ertragskraft in einem anziehenden Markt steckt. Dazu kommen das Sparprogramm in Europa und laufende Aktienrückkäufe. Gegen eine schnelle Neubewertung sprechen die starke Konjunkturabhängigkeit des Geschäfts, die US-Handelspolitik und die schleppende Nachfrage nach Elektro-Lkw, in die der Konzern Milliarden investiert. Für die Daimler Truck-Aktie Prognose heißt das: Hält die Erholung in Nordamerika an, ist die Aktie ein klassischer Profiteur des Aufschwungs.