Erst abgestraft, dann gefeiert: Nach den Quartalszahlen am 6. November hatte die Daimler Truck-Aktie trotz eines Gewinnsprungs nachgegeben. In der abgelaufenen Woche holte sie das mehr als auf – mit einem Plus von 7,02 Prozent ist sie einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 42,66 Euro. Allein am Montag und Dienstag legte das Papier zusammen fast 7 Prozent zu. Rückenwind kam von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und fallenden Dieselpreisen. Unsere Daimler Truck-Aktie Prognose zeigt, ob der Lkw-Riese jetzt durchstartet.
Daimler Truck Aktie: Gewinn plus 73 Prozent, Kurs plus 7 Prozent – Prognose: Startet der Lkw-Riese jetzt durch?
Die Daimler Truck-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 7,02 Prozent, nachdem sie die Verluste nach den Quartalszahlen mehr als aufgeholt hat. Der operative Gewinn sprang um 73 Prozent, Nordamerika erholt sich kräftig. Unsere Daimler Truck-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Daimler Truck Chartanalyse kurzfristig bestimmen, warum die Analysten gespalten sind und was die Bewertung mittel- bis langfristig verspricht.
Die Quartalszahlen
Die Wende in Nordamerika: was hinter dem Gewinnsprung steckt
Nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Absatzeinbruch in Nordamerika und US-Zöllen meldet sich Daimler Truck eindrucksvoll zurück.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Industriegeschäfts um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzern-EBIT legte um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu, die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft kletterte von 6,2 auf 9,1 Prozent. Der Absatz wuchs um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge, der Auftragseingang um 10 Prozent. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,51 auf 0,91 Euro. Der freie Cashflow des Industriegeschäfts erreichte 974 Millionen Euro – allerdings mit Hilfe eines Sondereffekts aus dem Teilverkauf der Beteiligung an ARCHION.
Nordamerika als Motor
Trucks North America steigerte den Absatz um 51 Prozent auf 45.629 Fahrzeuge. Nach neun Monaten liegt der Auftragseingang in der Region um 73 Prozent über dem Vorjahr.
Zollvorteil in den USA
Die Anerkennung hoher US-Wertschöpfungsanteile durch das US-Handelsministerium entlastet das Geschäft spürbar. Im Juli hatte Daimler Truck deshalb die Prognose angehoben.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro und eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent.
Schwachstelle E-Lkw
Der Absatz batterieelektrischer Lkw und Busse sank im dritten Quartal auf 1.207 Einheiten.
Das Geschäft gewinnt weiter an Dynamik.
Kurzfristige Prognose
Daimler Truck Chartanalyse: zurück über 40 Euro
Die Daimler Truck Chartanalyse zeigt eine Aktie, die sich aus einem Rücksetzer befreit. Nach den Quartalszahlen war das Papier bis in den Bereich um 40 Euro gefallen, in der abgelaufenen Woche ging es von knapp unter dieser Marke bis auf 42,66 Euro nach oben. Damit wird die Zone um 40 Euro zur wichtigsten Unterstützung. Nach oben ist der Bereich um 45 Euro die nächste Hürde, darüber liegen die Hochs aus dem Sommer im Bereich von rund 46 bis 49 Euro. Fällt die Aktie dagegen wieder unter 40 Euro, wäre die Erholung vorerst gescheitert.
Szenario 1: Durchstart Richtung 45 Euro
Hält die Friedenshoffnung und fällt der Ölpreis weiter, könnte die Aktie die 45-Euro-Marke angreifen. Ein Ausbruch darüber würde den Blick auf die Sommerhochs lenken.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 40 und 45 Euro
Nach dem schnellen Anstieg wäre eine Konsolidierung oberhalb von 40 Euro ein gesundes Zeichen. Neue Impulse könnten erst Branchendaten zu den Lkw-Bestellungen in Nordamerika liefern.
Szenario 3: Rückfall unter 40 Euro
Ein erneuter Anstieg des Ölpreises oder neue Zollsorgen könnten die Aktie wieder unter 40 Euro drücken. Dann würde der Markt die Erholung als Strohfeuer werten.
Die Analysten
Kursziele gesenkt, Kaufvoten bestätigt: die Profis sind gespalten
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele zurückgenommen, an den Kaufvoten aber festgehalten. Oddo BHF senkte das Kursziel von 55 auf 50 Euro und bleibt bei „Outperform“, die Deutsche Bank von 54 auf 50 Euro mit „Buy“, die Citigroup von 53,80 auf 51 Euro mit „Buy“. Auch Kepler Cheuvreux bestätigte die Kaufempfehlung. Auf der Gegenseite steht Bernstein Research mit „Underperform“ und einem Ziel deutlich unter dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Daimler Truck Aktienprognose: der Zyklus dreht nach oben
Für die mittel- bis langfristige Daimler Truck Aktienprognose zählt vor allem der Lkw-Zyklus. In Nordamerika, dem profitabelsten Markt des Konzerns, ziehen die Bestellungen nach einem schwachen Jahr kräftig an, der Auftragseingang liegt nach neun Monaten um 73 Prozent über dem Vorjahr. Eine Umsatzrendite von 9,1 Prozent im dritten Quartal zeigt, welche Ertragskraft in einem anziehenden Markt steckt. Dazu kommen das Sparprogramm in Europa und laufende Aktienrückkäufe. Gegen eine schnelle Neubewertung sprechen die starke Konjunkturabhängigkeit des Geschäfts, die US-Handelspolitik und die schleppende Nachfrage nach Elektro-Lkw, in die der Konzern Milliarden investiert. Für die Daimler Truck-Aktie Prognose heißt das: Hält die Erholung in Nordamerika an, ist die Aktie ein klassischer Profiteur des Aufschwungs.
Häufige Fragen zur Daimler Truck-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Daimler Truck-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Zone um 40 Euro die wichtigste Unterstützung. Hält sie, ist aus charttechnischer Sicht ein Anlauf auf 45 Euro denkbar. Ein Rückfall unter 40 Euro würde die Erholung infrage stellen.
Warum ist die Daimler Truck-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Aktie holte die Verluste nach den Quartalszahlen auf. Rückenwind kam von starken Zahlen aus Nordamerika, fallenden Dieselpreisen und der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Sie stieg um 7,02 Prozent.
Wie viel hat Daimler Truck im dritten Quartal verdient?
Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie von 0,51 auf 0,91 Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Oddo BHF und Deutsche Bank sehen 50 Euro, die Citigroup 51 Euro. Bernstein Research ist mit „Underperform“ skeptisch.
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