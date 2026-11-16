Daimler Truck Aktie DAX Gewinner: Rückkäufe und Gewinnsprung im Rücken – reicht der Schwung bis 45 Euro?

Mit einem Plus von rund 17,8 Prozent seit Jahresbeginn (finanzen.net, Stand 12. November) hat die Daimler Truck Aktie in diesem Jahr deutlich zugelegt. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 34,40 bis 49,37 Euro – der aktuelle Kurs liegt damit im oberen Mittelfeld. Bis zum 52-Wochen-Hoch fehlen noch gut 14 Prozent.

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass das Lkw-Geschäft deutlich profitabler arbeitet als ein Jahr zuvor. Für Anleger ist entscheidend, ob die Erholung im wichtigen nordamerikanischen Markt und die Kostenprogramme in Europa auch 2027 tragen. Zugleich haben einzelne Analysten nach den Zahlen ihre Kursziele leicht zurückgenommen, was zeigt, dass die Erwartungen an den Zyklus vorsichtig bleiben.