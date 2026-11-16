Die Daimler Truck Aktie ist am Montagmittag einer der stärksten Werte im DAX: Um 12:10 Uhr kostet das Papier des Lkw- und Busherstellers (Kürzel: DTG, ISIN: DE000DTR0CK8) auf Xetra 43,24 Euro, das sind 1,36 Prozent mehr als zum Freitagsschluss bei 42,66 Euro. Damit belegt Daimler Truck Rang drei unter den DAX Gewinnern, während der Leitindex mit −0,12 Prozent leicht im Minus liegt. Eine neue Unternehmensnachricht, die den Anstieg erklären würde, liegt nicht vor; die einzige Meldung des Tages ist der turnusmäßige Zwischenbericht zum laufenden Aktienrückkauf.
Daimler Truck Aktie DAX Gewinner: Rückkäufe und Gewinnsprung im Rücken – reicht der Schwung bis 45 Euro?
Die Daimler Truck Aktie zählt am Montagmittag zu den größten DAX Gewinnern: Um 12:10 Uhr notiert sie auf Xetra bei 43,24 Euro, ein Plus von 1,36 Prozent. Einen neuen Kurstreiber gibt es nicht – das laufende Aktienrückkaufprogramm und die starken Quartalszahlen stützen aber das Bild.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Daimler Truck Aktie heute?
Einen konkreten Auslöser nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Mehrere Faktoren stützen den Kurs aber spürbar:
Laufender Aktienrückkauf
Laut einer Kapitalmarktinformation vom Montag (10:43 Uhr) hat Daimler Truck zwischen dem 9. und 13. November 300.000 eigene Aktien für rund 12,49 Millionen Euro erworben – seit dem 10. November jeweils 25.000 Stück pro Tag. Seit Programmstart am 16. März 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 13.621.021 Aktien. Das sorgt für eine stetige Nachfrage im Markt.
Starkes drittes Quartal
Am 6. November hatte der Konzern für das dritte Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 1,12 Milliarden Euro gemeldet, nach 648 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Umschichtung in Industriewerte
Am Montag fließt Geld aus Technologiewerten, die unter dem Ausverkauf asiatischer Chipaktien leiden, in zyklische Industrie- und defensive Titel. Daimler Truck gehört zu den Profiteuren dieser Rotation. (Einordnung, kein belegter Einzelauslöser)
Einordnung
Wie ist die Daimler Truck Aktie nach dem Gewinnsprung positioniert?
Mit einem Plus von rund 17,8 Prozent seit Jahresbeginn (finanzen.net, Stand 12. November) hat die Daimler Truck Aktie in diesem Jahr deutlich zugelegt. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 34,40 bis 49,37 Euro – der aktuelle Kurs liegt damit im oberen Mittelfeld. Bis zum 52-Wochen-Hoch fehlen noch gut 14 Prozent.
Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass das Lkw-Geschäft deutlich profitabler arbeitet als ein Jahr zuvor. Für Anleger ist entscheidend, ob die Erholung im wichtigen nordamerikanischen Markt und die Kostenprogramme in Europa auch 2027 tragen. Zugleich haben einzelne Analysten nach den Zahlen ihre Kursziele leicht zurückgenommen, was zeigt, dass die Erwartungen an den Zyklus vorsichtig bleiben.
Charttechnisch rückt nach dem heutigen Anstieg die runde Marke von 45 Euro als nächste Hürde in den Fokus. Nach unten bildet der Freitagsschluss von 42,66 Euro eine erste Unterstützung.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Rheinmetall
|794,10 €
|+3,74 %
|2
|MTU Aero Engines
|356,80 €
|+1,48 %
|3
|Daimler Truck
|43,24 €
|+1,36 %
|4
|Fresenius SE
|54,27 €
|+1,21 %
|5
|Deutsche Telekom
|26,89 €
|+1,09 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Welche Termine sind für Daimler Truck wichtig?
Konkrete Termine für die nächste Berichtssaison hat Daimler Truck in den ausgewerteten Kalendern noch nicht hinterlegt. Die letzte Dividende von 1,90 Euro je Aktie wurde am 7. Mai 2026 abgetrennt. Bis zu den Jahreszahlen dürften vor allem die wöchentlichen Rückkaufmeldungen und Branchendaten zu Lkw-Zulassungen und Auftragseingängen den Kurs begleiten.
FAQ zur Daimler Truck Aktie
Warum steigt die Daimler Truck Aktie heute? Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Kurs profitiert vom laufenden Aktienrückkauf, den starken Zahlen zum dritten Quartal und der Umschichtung in Industriewerte.
Wie stark ist die Daimler Truck Aktie heute gestiegen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 43,24 Euro, ein Plus von 1,36 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Daimler Truck Aktie? Das Kürzel ist DTG, die ISIN lautet DE000DTR0CK8.
Wie viele eigene Aktien hat Daimler Truck zurückgekauft? Seit dem 16. März 2026 insgesamt 13.621.021 Aktien, davon 300.000 in der vergangenen Woche.
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