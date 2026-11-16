Daimler Truck Aktie DAX Gewinner: Lkw statt Chips am schwachen Montag – reicht die Kraft für 43 Euro?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 18:11 5 Min.

Die Daimler Truck Aktie gehört am Montag zu den stärksten DAX Gewinnern: Am Nachmittag notierte sie auf Xetra bei 43,37 Euro und 1,66 Prozent im Plus, am frühen Abend bröckelte der Aufschlag mit dem schwachen Gesamtmarkt auf knapp 0,8 Prozent ab. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht – Rückkäufe, das starke dritte Quartal und die Flucht aus Tech-Werten stützen.

Bild: Daimler Truck Holding AG

Die Daimler Truck Aktie hat sich am Montag gegen den Abwärtssog im deutschen Leitindex gestemmt und zählte zu den stärksten DAX Gewinnern: Um 15:42 Uhr kostete das Papier des Lkw- und Busherstellers (Kürzel: DTG, ISIN: DE000DTR0CK8) auf Xetra 43,37 Euro, ein Plus von 1,66 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 42,66 Euro. Einen eigenen Kurstreiber gab es nicht – Anleger schichteten vielmehr aus angeschlagenen Technologiewerten in zyklische Industrietitel um, gestützt vom laufenden Aktienrückkauf und dem kräftigen Ergebnissprung im dritten Quartal. Kurs am Nachmittag (Xetra, 15:42 Uhr) 43,37 € Veränderung zum Freitagsschluss (42,66 €) um 15:42 Uhr +1,66 % Stand am frühen Abend (gegen 17:49 Uhr), rund +0,75 % ca. 42,98 € Wertentwicklung binnen eines Jahres (Stand Schluss 13.11.) +21,3 % Quelle : finanzen.at, finanzen.ch (Xetra), boerse.de Am Abend schmolz der Vorsprung allerdings ab. Gegen 17:49 Uhr wurden für die Aktie rund 42,98 Euro gezahlt – noch gut 0,7 Prozent über dem Freitagsniveau. Der DAX hatte den Xetra-Handel um 17:30 Uhr auf Tagestief bei 26.598,64 Punkten und 0,57 Prozent im Minus beendet. DAX Gewinner am Montag Warum steigt die Daimler Truck Aktie heute? Eine Ad-hoc- oder Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, lag bis zum Abend nicht vor. Mehrere Faktoren dürften dennoch zusammengewirkt haben: 01 Rotation aus Tech in Industriewerte Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die anstehenden Nvidia-Zahlen am Dienstag belasteten Technologiewerte weltweit. Im DAX gaben Siemens, Infineon und Siemens Energy deutlich nach, während Telekom-, Rüstungs- und einzelne Industriewerte gesucht waren. (Einordnung, kein belegter Einzelauslöser) 02 Stetige Nachfrage durch den Aktienrückkauf Laut Kapitalmarktinformation vom Montagvormittag hat Daimler Truck vom 9. bis 13. November 300.000 eigene Aktien über Xetra erworben, seit Programmstart am 16. März insgesamt gut 13,6 Millionen Stück. 03 Rückenwind aus dem dritten Quartal Am 6. November hatte der Konzern das bereinigte operative Ergebnis auf 1,124 Milliarden Euro nahezu verdoppelt (Vorjahr: 648 Millionen Euro). Der Absatz stieg um 26 Prozent auf gut 91.000 Fahrzeuge, in Nordamerika sogar um 51 Prozent. Die Jahresprognose wurde bestätigt. 04 Verteidigungshaushalt als Stimmungsstütze Rüstungswerte erholten sich nach dem Haushaltsbeschluss mit 139 Milliarden Euro für die Verteidigung. Daimler Truck ist über die Sparte Daimler Truck Defence mit Militärfahrzeugen wie dem Unimog ebenfalls in diesem Markt aktiv. (Einordnung) Die stärksten DAX Gewinner am Montagnachmittag Rang Aktie Kurs Veränderung 1 Rheinmetall 786,70 € +2,77 % 2 Deutsche Telekom 27,10 € +1,88 % 3 Daimler Truck 43,37 € +1,66 % 4 MTU Aero Engines 357,00 € +1,54 % 5 Fresenius SE 54,39 € +1,44 % Xetra-Kurse, Stand 15:42 Uhr. Bis zum Handelsschluss verringerten sich die Gewinne bei mehreren Werten. Quelle : finanzen.at Tagesverlauf Wie stabil ist das Plus der Daimler Truck Aktie? Eröffnet hatte das Papier auf Xetra bei 42,96 Euro, das Tagestief lag mit 42,65 Euro praktisch auf Höhe des Freitagsschlusses. Bis 15:30 Uhr kletterte die Aktie auf ein Tageshoch von 43,38 Euro. Als der Gesamtmarkt in der letzten Handelsstunde auf Tagestief abrutschte, gab auch Daimler Truck einen Teil der Gewinne wieder ab. Damit rückt die Zone um 43 Euro in den Fokus: Das Tageshoch knapp darüber wurde am Montag nicht nachhaltig überwunden. Nach unten markiert der Freitagsschluss von 42,66 Euro, an dem auch das Tagestief lag, eine erste Orientierung. Auf Jahressicht liegen Aktionäre deutlich vorn: Wer vor einem Jahr eingestiegen ist, verbuchte bis zum Freitagsschluss laut finanzen.net ein Plus von rund 21 Prozent. Der Börsenwert beläuft sich auf gut 32 Milliarden Euro. Gemessen am erwarteten Gewinn für 2026 wird die Aktie laut finanzen.ch mit einem KGV von rund 11,6 bewertet. Einordnung Was spricht nach den Zahlen für und gegen die Daimler Truck Aktie? Die Quartalszahlen zeigen, dass das Geschäft in Nordamerika nach drei Jahren Kaufzurückhaltung der Spediteure wieder anzieht und die Profitabilität deutlich gestiegen ist: Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft lag bei 9,1 Prozent. Die Börse reagierte am Zahlentag trotzdem verschnupft – der Umsatz verfehlte mit 11,6 Milliarden Euro knapp die Erwartungen, und auch der Auftragseingang blieb hinter den Prognosen zurück. Die Aktie fiel am 6. November zeitweise um mehr als 8 Prozent. Seither hat sich der Kurs erholt. Mehrere Analysehäuser nahmen nach den Zahlen ihre Kursziele zurück, blieben aber überwiegend positiv gestimmt; die LBBW hob ihre Einstufung sogar an. Was gegen die Daimler Truck Aktie spricht Der Lkw-Markt ist stark zyklisch; schwächere Auftragseingänge zeigen früh, wenn sich die Konjunktur abkühlt.

Der Auftragseingang im dritten Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück.

US-Handelspolitik und Zölle bleiben ein Unsicherheitsfaktor für das wichtige Nordamerika-Geschäft. Welche Termine sind für Daimler Truck-Anleger wichtig? Neben den wöchentlichen Rückkaufmeldungen und Branchendaten zu Lkw-Bestellungen stehen am Dienstagabend die Nvidia-Zahlen und am Donnerstag das Treffen von Trump, Xi und Putin an – beides kann auch die Stimmung für zyklische Werte wie Daimler Truck prägen. Die letzte Dividende von 1,90 Euro je Aktie wurde am 7. Mai 2026 abgetrennt. Fazit Die Daimler Truck Aktie war am Montag einer der stärksten DAX Gewinner – ohne eigene Schlagzeile, aber getragen von der Umschichtung aus Tech-Werten, dem laufenden Rückkauf und dem Ergebnissprung im dritten Quartal. Am Abend schrumpfte das Plus deutlich; ob die Marke von 43 Euro zurückerobert wird, hängt nun vor allem an der Marktstimmung rund um die Nvidia-Zahlen. Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie Warum steigt die Daimler Truck Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am Montag nicht. Die Aktie profitierte von der Umschichtung aus Technologiewerten in Industrietitel, dem laufenden Aktienrückkauf und dem starken dritten Quartal. Wie stark ist die Daimler Truck Aktie heute gestiegen? Um 15:42 Uhr lag sie auf Xetra 1,66 Prozent im Plus bei 43,37 Euro. Gegen 17:49 Uhr wurden rund 42,98 Euro gezahlt, gut 0,7 Prozent mehr als am Freitag. Wie lauten Kürzel und ISIN der Daimler Truck Aktie? Das Börsenkürzel ist DTG, die ISIN lautet DE000DTR0CK8. Wie viele eigene Aktien hat Daimler Truck bisher zurückgekauft? Seit Programmstart am 16. März 2026 rund 13,6 Millionen Aktien, davon 300.000 in der Woche vom 9. bis 13. November.

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